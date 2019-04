Criciúma divulga lista de dispensas com Toninho Cecílio e Paulo Baier e mais 12 atletas

O Criciúma anunciou, nesta quinta-feira (20), um dia após a derrota de 1 a 0 para o Bahia, a dispensa de 13 jogadores, dentre eles o ícone Paulo Baier, além de outros 12 jogadores. O clube também dispensou o técnico Toninho Cecílio, que nas quatro partidas disputadas, só acumulou derrotas. No setor administrativo, o diretor de futebol Cláudio Gomes assumiu o marketing do clube.

O time seguirá nos últimos 3 jogos pela série A no comando do interino Luizinho Vieira, a nova proposta é que jogadores da base ganhem destaque no ano de 2015.

Os outros dispensados são Galatto, Gualberto, Eli Sabiá, Cortês, Martinez, Rodrigo Souza, Serginho, Rafael Costa, Roger Gaúcho, Souza, Igor e Luiz Felipe. Paulo Baier, um dos dispensados, é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos com 106 gols. Mas nem mesmo esta história o segurou nesse momento difícil que passa no tigre.

Raimundo Queiroz, executivo de futebol recém chegado ao time, explicou as dispensas. "Queria comunicar que o Claudinho está se afastando do departamento de futebol. Depois, mudamos a comissão técnica. Afastamos o Toninho com o preparador físico. Liberamos também um grupo de atletas que não participarão desses três jogos".

O momento de crise, com a última posição no Brasileirão e rebaixamento quase certo, é visto como uma oportunidade de dar maiores oportunidades aos jogadores da base. Alguns atletas das categorias inferiores devem ser promovidos para cobrir os espaços deixados pelos dispensados.

"Se houver alguma chance de permanência da equipe, haveria com este grupo ou com o outro. Não acredito que isso aconteceria com um ou outro, mas se ocorrer com os garotos, seria bom. Temos que começar a ver estes garotos, vamos ver o que dá ou não para as competições de 2015", explicou.

O grupo Angeloni, que assumiu o time quando o Criciúma disputava a Série C, anunciou recentemente que não permanecerá comandando o clube em 2015.