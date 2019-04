Estacionado no meio da tabela, Sport recebe um Fluminense na briga pelo G-4

Na tarde deste domingo (23), o Sport receberá o Fluminense na Arena Pernambuco, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tranquilo na competição, pois já não corre mais risco de rebaixamento, o Leão agora busca garantir uma vaga na Copa Sul-Americana 2015. Do outro lado, o Flu vem desesperadamente atrás dos três pontos para seguir na cola do G-4 da competição.

O Leão da Ilha do Retiro vem embalado para este duelo. O time do técnico Eduardo Baptista não sabe o que é perder há quatro rodas – foram três vitórias e um empate – e deverá contar com um grande público na Arena Pernambuco. O rubro-negro pernambucano, atualmente, está ocupando a 11ª colocação, com 47 pontos. O tricolor nos últimos três jogos venceu apenas um e viu a chance de chegar à Libertadores de 2015 ficar complicada. O time está ocupando a sétima colocação, com 57 pontos.

Na última rodada, o Sport fez história e venceu o Palmeiras na estreia da Arena Allianz Parque, nova casa palmeirense. A equipe leonina dominou o alviverde paulista e ganhou por 2 a 0, com gols de Ananias e Patric. O meio da semana não foi fácil para o Fluminense. O time carioca foi surpreendido pela Chapecoense e acabou sendo goleado, por 4 a 1, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Motivado e sem risco de rebaixamento, Leão busca melhor colocação na história dos pontos corridos

Motivação para os torcedores do Sport é o que não falta nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O time vem embalado por duas vitórias fora de casa, livre matematicamente do rebaixamento e com chances de terminar a competição entre os dez primeiros. Desta maneira, o zagueiro Ewerton Páscoa não tem dúvidas de que o torcedor lotará a Arena Pernambuco para apoiar a equipe rubro-negra.

“Tenho certeza que a torcida rubro-negra chegará junto. Eles estão muito empolgados com as vitórias sobre Palmeiras e Atlético-PR. Este domingo será mais um dia de casa cheia e apoio. O grupo todo está correndo muito. Estamos muito focados e vamos em busca de mais três vitórias nestes jogos que restam”, comentou o zagueiro leonino.

O técnico Eduardo Baptista está disposto a conseguir alcançar mais conquistas com Leão ainda nesta temporada. Com dois títulos no ano e sem passar pela zona de rebaixamento da Série A, o treinador, que está no seu primeiro ano de trabalho, agora quer que o clube rubro-negro consiga sua melhor classificação na era dos pontos corridos.

“Agora, temos que buscar a melhor pontuação, a melhor colocação. Esses também são os nossos objetivos. Eu falei para os jogadores que o dinheiro passa e a história fica. O que aconteceu contra o Palmeiras é prova disso. Daqui a 15 anos, meu filho pode estar lá e falar que o pai dele ajudou o Sport a vencer um jogo difícil”, falou o comandante rubro-negro.

Para este duelo, o time rubro-negro deverá ser o mesmo que venceu Atlético-PR e Palmeiras. O treinador leonino seguirá o bordão e não mexerá na equipe que está ganhando. Desta maneira, jogadores como Felipe Azevedo, Régis e Ananias seguirão no banco de reservas. Azevedo, por exemplo, foi titular em boa parte da competição, mas ficou fora da partida contra o Furacão por conta de suspensão e acabou perdendo a vaga para o jovem Mike.

Desta maneira, o esquema de 4-5-1, com três volantes e dois jogadores abertos nas pontas direita e esquerda será mantido. O Leão da Ilha do Retiro entrará em campo com a seguinte formação: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Danilo, Mike e Diego Souza; Joelinton.

Flu busca a vitória para seguir com o sonho da Libertadores

O Fluminense nesta partida não poderá ter um resultado diferente se não o da vitória tricolor. Caso não consiga vencer, o time carioca ficaria bem distante do sonho de chegar à Taça Libertadores 2015, porque a diferença para o quarto colocado subiria para seis pontos, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição. Desta maneira, seria preciso torcer por tropeços dos adversários, além de ter que vencer os dois jogos.

Para este duelo, o Flu terá uma atleta que conhece bem as terras pernambucanas. Nascido no Recife, o atacante Walter por pouco não acertou com o Sport para esta temporada. Torcedor do clube assumido, Walter encontrará pela primeira a torcida leonina, que o admira bastante mesmo sem ter atuado no clube. O atacante afirmou que a partida não será fácil, mas espera ficar com a vitória.

“Não atuei ainda na Arena, ano passado eu estava machucado e não enfrentei o Náutico. É minha primeira vez, espero que seja muito bom e o nosso time saia com a vitória. Nunca vai ser fácil, a pressão não vai existir por precisar do resultado, mas por estar jogando em casa. Não vai ter moleza. Estamos bem concentrados, sabemos que vai ser um jogo muito difícil”, analisou o torcedor.

O zagueiro Fabrício tem grandes chances de começar o duelo diante do Sport neste domingo (23). Fabrício deverá entrar na vaga do suspenso Guilherme Mattis. De acordo com o zagueiro, que demonstrou tranquilidade, a equipe terá que entrar em campo bem atenta para evitar acontecer a mesma coisa do jogo diante da Chapecoense na última rodada, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

“Estou tranquilo e preparado, como sempre, sem duvida de nada. Na Série A do Campeonato Brasileiro não existe jogo fácil. Temos como exemplo a última partida: a Chapecoense está brigando para não cair e nos surpreendeu jogando no Maracanã. Nós temos de estar prontos e com a atenção sempre no máximo porque não tem jogo fácil nesta competição”, pontuou o defensor.

No confronto de logo mais, o técnico Cristóvão Borges não contará com o zagueiro Guilherme Mattis – suspenso – e com o meia Cicero, que sentiu dores na região do púbis. Além disso, o lateral/volante Jean e o atacante Fred não participaram da última movimentação por conta de dores musculares, no entanto, devem entrar em campo.