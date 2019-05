Willian comemora título do Brasileirão e garante entrega total para a conquista da Copa do Brasil

No último domingo (23), o Cruzeiro venceu o Goiás e se sagrou tetracampeão do Campeonato Brasileiro. O atacante Willian, peça importante no elenco cruzeirense e querido pela torcida, comemorou seu segundo título do campeonato nacional com o Cruzeiro e se mostrou feliz pela assistência dada a Éverton Ribeiro, que marcou o gol da vitória.

"Me sinto feliz demais. O importante é estar participando, estar ajudando. Nem sempre a gente vai fazer o gol. Nem sempre a gente vai dar o passe. Mas a entrega e a vontade a gente sempre tem que ter. Estou muito feliz por ter dado esse passe para o Éverton, que é merecedor também, fez um golaço", disse o atacante.

Sobre a final da Copa do Brasil, Willian demonstrou confiança na conquista do título para coroar a temporada com a tríplice coroa. Segundo o atacante, a equipe irá se dedicar bastante para fazer uma boa partida e vencer o rival.

"Acho que isso não vai faltar: muita entrega, muita luta. Tenho certeza que a gente vai se dedicar muito dentro de campo, para que possamos fazer nosso papel e, se Deus quiser, conseguir essa vitória e coroar com esse título também. Sabemos que vai ser difícil. A gente tem que confiar no nosso companheiro. Com o apoio do nosso torcedor, tenho certeza que a gente vai conquistar esse título aí", comentou.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira (26), para enfrentar seu maior rival na partida de volta da final da Copa do Brasil. A equipe precisa vencer a partida por três gols de diferença. Uma vitória celeste por 2 a 0, leva a disputa para os pênaltis.