Júlio César lamenta situação ruim do Náutico: "O problema não é só dinheiro"

O Náutico não vive dias fáceis e sobre isso ninguém tem dúvida. Desde a vergonhosa participação na Série A de 2013, que o Timbu afundou em uma crise sem fim, a cada dia um novo capítulo surge na trama. Na última sexta-feira (22), após a derrota para o América-RN por 1 a 0, em Natal, o goleiro Júlio César – destaque da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro – resolveu fazer algumas revelações sobre os bastidores do clube pernambucano.

Bastante chateado com o momento, o arqueiro afirmou que o problema enfrentado não é só financeiro. Com o contrato de empréstimo se encerrando ao término da temporada, revelou que deseja permanecer, mas só ficará no Timbu se tiver certeza de que as coisas vão se encaminhar de maneira correta na temporada 2015.

"Vou ser bem sincero. Às vezes, nós escondemos algumas coisas de vocês da imprensa, mas o problema não é só dinheiro. Para seguir jogando no Náutico, preciso saber se as coisas vão caminhar bem no próximo ano. Tenho o desejo de ficar porque me identifiquei com o clube e com a torcida. No entanto, antes acertar preciso ter u pouco de segurança de que as coisas são feitas de maneira certa", falou o capitão alvirrubro.

O capitão também falou que até o momento não foi apresentada nenhuma proposta de renovação do vínculo e, apenas, aconteceu uma conversa com a diretoria. Para o camisa 84, só valerá a pena ficar na equipe se for para disputar títulos, pois, segundo ele, desde pequeno é acostumado a jogar em busca de conquistas.



"Até agora, não foi apresentada nenhuma proposta para mim, tivemos apenas uma conversa. Quero que a diretoria prove que será montado um elenco competitivo. Não quero ficar aqui para perder o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e não conseguiu o acesso à Série A mais uma vez. Desde pequeno sou acostumado a jogar para ganhar algo. Tenho uma carreira vitoriosa e não quer jogar da maneira que estamos agora, apenas para cumprimento de tabela", pontuou.

Além dos problemas com o elenco de Rosa e Silva, outra coisa vem deixando o atleta preocupado: os salários atrasados dos funcionários. O jogador, que recebe em dia por conta do Corinthians, agremiação que o emprestou ao escrete de Pernambuco, cobrou uma atitude dos diretores e ainda revelou que tem emprestado dinheiro a alguns companheiros de equipes.

"O que a gente vê os funcionários passarem não existe. Isso machuca. O Natal está chegando e eles não sabem como vai ser. Se o clube não tem condições de pagar um funcionário que recebe R$ 1 mil, imagina se terá condições de pagar a um jogador com salário alto. Espero que eles possam fazer algo nessa semana em relação a isso. Eu, felizmente, estou recebendo em dia por conta do Corinthians, mas tem jogadores que não tem essas condições e você acaba tendo que emprestar dinheiro", confessou.