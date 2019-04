Carlos Eduardo Pereira é eleito novo presidente do Botafogo

Nesta terça-feira (25), em pleito realizado na sede de General Severiano, no Rio de Janeiro, o administrador de empresas Carlos Eduardo Pereira, de 56 anos, foi eleito o novo presidente do Botafogo para os próximos três anos. Candidato da Chapa Ouro, ele recebeu 442 votos e superou Thiago Cesário Alvim (347), da Chapa Azul, Marcelo Guimarães (234), da Chapa Cinza, e Vinícius Assumpção (200), da Chapa Alvinegra.

Carlos Eduardo irá substituir Mauricio Assumpção num momento de crise tanto dentro como fora dos gramados. Praticamente já rebaixado no Campeonato Brasileiro, o novo mandatário ainda recebe um clube com dívida em torno de R$ 1 bilhão, de acordo com estudo independente encomendado por beneméritos.

''É uma responsabilidade muito grande. As urnas nos passaram uma mensagem de que é muito importante unir o clube. Esse será nosso desafio. Temos que ter consciência de que 2015 será um ano extremamente difícil. O quadro social entendeu o nosso trabalho. Estamos muito orgulhosos'', disse Carlos Eduardo, nas primeiras palavras como mandatário do Alvinegro.

O novo presidente é formado em administração e trabalha com consultoria e gestão de empreendimentos comerciais. Além disso, ele também é sócio benemérito desde 1994 e atua na política do Botafogo há mais de 30 anos. Carlos Eduardo é membro do corpo permanente do Conselho Deliberativo e já ocupou vários cargos no Alvinegrio como diretor de comunicação, vice-presidência administrativa em 1993 e vice-presidência geral de 1994 a 1996.

Ao todo, 1.224 pessoas foram à sede de General Severiano para escolher o novo mandatário do Botafogo. Entretanto, 571 sócios não compareceram. A princípio, a apuração seria acompanhada apenas pelo presidente da mesa, delegados, fiscais e candidatos. Posteriormente, a entrada de jornalistas e partidários foi liberada, lotando o Salão Nobre.

O ambiente da eleição foi de cordialidade e tranquilidade em General Severiano. Com a presença de ídolos alvinegros, como Carlos Alberto Torres, Jairzinho e Amarildo, os postulantes e dirigentes falavam em união de todos os lados para tentarem recuperar o Botafogo da crise.