Jogo Cruzeiro x Atlético-MG na final da Copa do Brasil 2014

LEONARDO SILVA LEVANTA A TAÇA! O ATLÉTICO MINEIRO É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2014!

Luan: "Não tem sentimento maior do que conquistar um título diante da torcida adversária. Falei que iríamos para cima. Era para ter sido de três, quatro. Sabemos jogar contra eles. Com todo respeito, mas o Cruzeiro treme quando pega o Galo."

Público: 39.786 pagantes. Renda: R$ 7.855.510

Levir Culpi: "Há coisas que não se explica. Estou tão feliz. Quero abraçar minha família, minha mulher, filhas e todos que participaram disso. Foi um dos títulos mais justos que eu já vi. Jogamos bem, fizemos milagres. Eliminamos Palmeiras, Corinthians, Flamengo e nosso maior rival com duas vitórias. Talvez seja o título mais significativo da minha carreira pela dificuldade."

Tardelli: "É uma sensação melhor do que a da Libertadores. Ganhar do Cruzeiro na final... Sabemos da rivalidade que é jogar contra eles. É gostoso. Aqui é nosso salão de festas e sempre vai ser. Quem manda no Mineirão é a gente."

É CAMPEÃO! Mineirão dividido. De um lado, o Atlético-MG comemora o título da Copa do Brasil. No outro, os jogadores do Cruzeiro festejam o tetracampeonato brasileiro.

É CAMPEÃO! O Atlético Mineiro conquista a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história!

TERMINA O JOGO NO MINEIRÃO! O ATLÉTICO MINEIRO É O CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL!

43' Chegamos a 87 minutos e Victor não realizou uma defesa difícil no jogo.

41' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG! Sai: Diego Tardelli. Entra: Eduardo.

40' CARTÃO VERMELHO PARA LEANDRO DONIZETE! Após acertar uma entrada criminosa em Dagoberto.

39' CENAS LAMENTÁVEIS NO MINEIRÃO! Policiamento entra no gramado para afastar a confusão que se iniciava. Leandro Donizete e Nilton se desentendem no gramado.

38' Torcida atleticana faz a festa no Mineirão. Gritos de 'É campeão' são escutados!

37' Cruzeirenses já começam a deixar o Mineirão, enquanto a torcida Atleticana já grita 'É campeão!'

36' Chegamos a 80 minutos e o goleiro Victor não realizou nenhuma defesa difícil na partida. Atlético domina o confronto e Cruzeiro não consegue pressionar.

35' Egídio tenta o toque em profundidade para Julio Baptista, mas Jemerson faz bem a proteção e evita o perigo.

33' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Ceará. Entra: Julio Baptista.

31' NA TRAVE! Dátolo solta a bomba da intermediária, a bola passa pela barreira e explode no travessão! Quase o segundo do Atlético!

30' CARTÃO AMARELO PARA DÁTOLO! Por demorar a cobrar a falta.

28' Dagoberto arranca pela esquerda, passa por Leonardo Silva e têm de se esforçar para alcançar antes da linha de fundo. No cruzamento, a bola fica nas mãos de Victor.

25' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG! Sai: Rafael Carioca. Entra: Pierre.

23' Egídio cruza da esquerda e Éverton Ribeiro, baixinho, tenta o cabeceio entre os gigantes da defesa do Atlético. Sem sucesso.

21' Ricardo Goulart comete falta no meio-campo e o Atlético-MG tem chance de alçar mais uma bola dentro da área.

20' FALTA DURA! Moreno tenta partir em contra-ataque, se enrola com a bola e tenta recuperá-la de carrinho. Mas o atacante acerta Leandro Donizete e é advertido pelo árbitro.

18' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Willian. Entra: Dagoberto.

17' PERDE, GOULART! Éverton Ribeiro cruza na área, a bola passa pela defesa e sobra para Goulart, que enche o pé, estufando a rede pelo lado de fora.

14' Nilton faz boa jogada, passa pela defesa atleticana e abre para Goulart. O meia tenta o passe em profundidade para Éverton Ribeiro, que não alcança e deixa a bola sair pela linha de fundo.

13' Éverton Ribeiro tenta encobrir Victor, da intermediária. A bola sai forte e não leva perigo.

12' Cruzeiro segue cruzando bolas na grande área, mas não consegue finalizar ao gol. Victor não fez nenhuma defesa na partida até o momento. Cruzeiro precisa de quatro gols para sair com o título.

9' Ceará cobra lateral pra área, Moreno desvia de cabeça e Marcos Rocha afasta. Na sobra, o atacante cruzeirense cai na grande área reclamando de que teria sido atingido no rosto. O árbitro não marca a penalidade.

7' QUASE O SEGUNDO DO ATLÉTICO! Douglas Santos arranca, passa por Ceará e cruza na para. A bola encobre Fábio, passa por Léo e Maicosuel, em cima da linha do gol cabeceia pra fora.

5' Willian recebe na entrada da área, faz a finta em Douglas Santos e cai. O árbitro nada marca, mas o atacante cruzeirense segue sentindo dores no gramado.

4' Tardelli arranca, abre para Maicosuel, que tenta cruzar na área. Léo, novamente, aparece soberano na defesa para afastar.

2' Diego Tardelli cruza na área procurando Carlos, mas Léo afasta o perigo.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA COPA DO BRASIL!

0' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! Sai: Henrique. Entra: Willian Farias.

INTERVALO Apesar de estar precisando de gols, o Cruzeiro foi mero espectador na primeira etapa. A vitória parcial por 1 a 0 do Atlético-MG saiu barato, pois Dátolo e Tardelli desperdiçaram chances claras na primeira etapa. Marcelo Oliveira terá de fazer milagre com sua equipe para conseguir a vitória por quatro gols de diferença.

INTERVALO O Atlético-MG está com a mão na taça! Diego Tardelli abriu o placar no Mineirão e complicou ainda mais a situação para o Cruzeiro. Agora o clube celeste precisa marcar quatro gols no segundo tempo se deseja sair com a taça.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Atlético-MG vai para o intervalo com vantagem gigante na final da Copa do Brasil.

47' GOL DO ATLÉTICO MINEIRO! Cruzamento de Marcos Rocha, Diego Tardelli aparece como uma flecha na pequena área e cabeceia livre, para o fundo das redes. O Atlético Mineiro abre o placar no Mineirão!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! DIEGO TARDELLI ABRE O PLACAR!

46' Marcos Rocha abre para Leandro Donizete, que vai na linha de fundo e cruza em cima de Bruno Rodrigo. Escanteio para o Galo!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

45' CARTÃO AMARELO PARA MAICOSUEL! Por colocar a mão na bola, impedindo o contra-ataque.

43' Fábio cai no gramado e recebe atendimento médico, Cruzeiro esfria o jogo. Atlético-MG já perdeu três chances claríssimas de abrir o placar.

42' PERDE OUTRA CHANCE INACREDITÁVEL O ATLÉTICO! Contra-ataque bem armado, Tardelli enfia excelente bola para Maicosuel, que chuta em cima de Fábio. No rebote, Dátolo domina na marca do pênalti, livre, mas o argentino enche o pé e manda por cima do gol.

41' No escanteio, Fábio sai do gol e tira de soco, afastando o perigo.

39' Éverton Ribeiro cobra falta na grande área e obriga Victor a sair do gol para tirar de soco. No contra-ataque, Dátolo recebe no bico da grande área, tenta o cruzamento e vê a bola desviando no ombro de Bruno Rodrigo e por pouco não caindo dentro das redes.

38' POR POUCO! Tardelli pega a sobra de bola na grande área, faz o giro e cruza. Leonardo Silva se solta da marcação de Nilton e por pouco não cabeceia para as redes.

35' Leandro Donizete recebe na entrada da área e tenta o chute. Volante pega mal na bola, que sai fraca pela linha de fundo.

35' CENAS LAMENTÁVEIS! Clima esquenta no Mineirão! Éverton Ribeiro tenta o passe em elevação e se choca com Leonardo Silva. Na disputa seguinte, o meia cruzeirense tenta acertar um chute no jogador atleticano. Confusão é paralisado pelo árbitro.

32' Goulart abre para Ceará em profundidade, que tenta o cruzamento. Mas o lateral pega mal na bola, que morre nas mãos de Victor.

31' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-MG! Sai: Luan. Entra: Maicosuel.

31' CARTÃO AMARELO PARA LUAN! Atacante leva cartão por entrar ao gramado novamente após a paralisação. Sem a autorização do árbitro, acaba punido.

30' Maicosuel já está pronto para entrar. Luan está caído no lado de fora do gramado.

29' Contra-ataque do Atlético-MG em três contra três. Luan é lançado por Dátolo, vai ao fundo e erra o cruzamento. Atacante cai no gramado sentindo dores no joelho esquerdo.

28' Egídio é lançamento na linha de fundo, tenta o cruzamento rasteiro para Marcelo Moreno, mas Leonardo Silva tira para escanteio.

27' DE BICICLETA! Éverton Ribeiro cobra a falta na área, Ricardo Goulart desvia para o meio e Nilton tenta a bicicleta. Victor apenas observa a bola sair pela linha de fundo.

25' MÃO? Na cobrança de escanteio, Marcos Rocha afasta de maneira estranha e a torcida do Cruzeiro pede pênalti. O árbitro manda o jogo seguir.

24' PRA FORA! INACREDITÁVEL, TARDELLI! Douglas Santos cobra falta, a bola passa por toda a defesa cruzeirense, chegando a Tardelli que, livre na pequena área, finaliza com a coxa e manda por cima. Tardelli perde a chance mais clara do jogo.

23' Douglas Santos tenta avançar pela esquerda e sofre falta de Éverton Ribeiro. Chance no Atlético-MG alçar bola na área.

22' Douglas Santos cruza na área, Carlos e Luan se enrolam, tentam finalização e por pouca a bola não sobra para Tardelli empurrar para as redes.

21' Éverton Ribeiro cruza na área e Leonardo Silva afasta de cabeça. Na sobra, Nilton tenta abrir o jogo, mas pega forte demais na bola e manda pela linha de fundo.

19' FAZ, MORENO! Triangulação entre Éverton Ribeiro, Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, que recebe na grande área e, desequilibrado, tenta a finalização. Bola passa longe do gol.

18' FINALIZAÇÕES: Cruzeiro 2 x 5 Atlético-MG | POSSE DE BOLA: Cruzeiro 45% x 55% Atlético-MG

18' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAN! Pela repetição de faltas. Atacante chegou forte em Marcos Rocha.

16' Tardelli bate de longe e Fábio cai bem para encaixar.

15' PERDEU, GOULART! Na melhor chance do Cruzeiro até agora, Fábio cobra tiro de meta, a bola quica e engana a defesa atleticana, deixando Goulart de frente pro gol. Mas o meia pega lascado na bola, chutando mal e desperdiçando uma chance inacreditável.

14' Em resposta, Douglas Santos cruza rasteiro e Carlos tenta de letra, sem perigo.

13' Egídio cai pela esquerda e faz o cruzamento na entrada grande área para Éverton Ribeiro, que bate prensado com Jemerson, pra fora.

12' QUE CHANCE PERDE O GALO! No contra-ataque, Luan acerta um belo passe em profundida para Marcos Rocha. O lateral sai na cara do gol, mas Fábio abafa o chute. No rebote, Tardelli tenta a finalização, mas acerta a rede pelo lado de fora. A melhor chance do jogo até aqui.

11' Éverton Ribeiro faz o levantamento para a área, mas pega forte demais na bola e Victor sai do gol para ficar com ela.

9' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL CARIOCA! Por falta duríssima em cima de Éverton Ribeiro.

9' O Cruzeiro precisa de dois gols, mas que aparece melhor nos primeiros 10 minutos de final é o Atlético-MG. O clube alvinegro já teve duas oportunidades para abrir o placar.

7' QUASE, GALO! A primeira grande chance da decisão é o Atlético-MG! Luan faz boa jogada pela esquerda e cruza para Tardelli, que aparece com perigo na pequena área. O atacante raspa na bola, mas não consegue estufar as redes.

5' Ê, FÁBIO! Marcos Rocha cruza na área, Fábio sai mal do gol, afasta parcialmente, mas por pouco Dátolo não aproveita o rebote. Na sobra, o próprio Rocha tenta finalizar, mas a bola explode na defesa cruzeirense.

4' Egídio erra na saída de bola, Luan aproveita e arranca. No ataque, tenta o cruzamento, mas Bruno Rodrigo afasta para lateral.

3' Na cobrança, Éverton Ribeiro cobra fraco e Jemerson afasta. Na sobra, Henrique levanta na área, Willian domina o peito e chuta forte, por cima do gol defendido por Victor.

2' Contra-ataque cruzeirense! Ricardo Goulart abre para Éverton Ribeiro que ginga na frente de Jemerson e sofre a falta.

2' Na cobrança, Leonardo Silva disputa de cabeça, mas não consegue acertar em cheio e Nílton afasta o perigo.

1' Marcos Rocha arranca pela direita e faz o cruzamento, a bola explode em Egídio e sai para escanteio.

1' PRIMEIRO ATAQUE! Tardelli cai na ponta, cruza rasteiro para Carlos. O atacante domina na área, gira, e tenta o passe para Luan, mas é interceptado.

0' ROLA A BOLA NA FINAL DA COPA DO BRASIL!

22:00 Jogadores se cumprimetam e vão para seus respectivos lados. Falta pouco para começar a decisão.

21:59 Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Mineirão.

21:58 O clima do Mineirão, times já em campo!

21:57 CONFIRMADO! Ceará entra junto com a delegação cruzeirense e está perfilado com a equipe. Lateral vai pro jogo, substituindo Mayke.

21:56 Cruzeiro e Atlético-MG vêm a campo. Junto com eles, a taça da Copa do Brasil e a bola do jogo dentro do gramado. Festa azulceleste nas arquibancadas.

21:51 Setores centrais do Mineirão estão vazios, a pouco menos de 10 minutos para o início da partida.

21:50 Falta pouco mais de 10 minutos para o início da decisão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, o Atlético-MG venceu por 2 a 0 e colocou uma mão na taça. Em caso de gol alvinegro no Mineirão, o Cruzeiro será obrigado a marcar quatro.

21:40 A bola que rolará no clássico mineiro mais decisivo da história.

21:37 Telão do Mineirão recorda a goleada por 6 a 1 aplicada pelo Cruzeiro contra o Galo. Torcida nas arquibancadas vai ao delírio, e canta músicas provocando o rival.

21:35 O Cruzeiro virá de branco para a final, contrariando o protocolo do mandante, evitando o azul e apostando na supertição: a Raposa ganhou dois dos três últimos clássicos que jogou de branco: 4 a 0, em 1984 e 6 a 1, em 2011. Em 2012, empate por 2 a 2.

21:27 DÚVIDA Como informado anteriormente, Ceará ainda sente dores e sua presença na final não é certa. Jogador realizará aquecimento especifico e, caso aprovado, irá a campo. Em caso de desfalque, Willian Farias assume a lateral-direita.

21:25 No banco, o Cruzeiro tem a sua disposição: Elisson, Samudio, Alex, Manoel, Willian Farias, Eurico, Lucas Silva, Marlone, J Baptista, Dagoberto e Neilton

21:13 No meio-campo, Nilton ganha a posição de Lucas Silva. Precisando da vitória por dois gols de diferença, o técnico Marcelo Oliveira opta por uma formação mais ofensiva, saindo mais para o jogo.

21:12 Com a escalação divulgada, o Mineirão se surpreende com a escalação de Ceará na lateral-direita. Durante a semana, o jogador afirmou que estava fora da final devido a uma lesão. Mayke, titular da posição, é desfalque certo.

21:10 CRUZEIRO TAMBÉM ESTÁ CONFIRMADO PARA A FINAL: Fábio, Ceará, Léo, Bruno Rodrigo, Egidio, Nilton, Henrique, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Willian, Marcelo Moreno.

21:08 ATLÉTICO-MG CONFIRMADO PARA O JOGO DE HOJE: Victor, Marcos Rocha, L. Silva, Jemerson e D. Santos; L. Donizete, R. Carioca, Dátolo, Luan e Tardelli; Carlos.

21:05 Foi com esta recepção que a delegação do Cruzeiro chegou ao Mineirão.

21:00 O Mineirão será o palco para a final da Copa do Brasil. Com mando do Cruzeiro, o estádio têm capacidade para 60 mil torcedores.

14:30 O árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que se envolveu em duas polêmicas recentemente no Campeonato Brasileiro, estará na final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão. Ribeiro cometeu um dos erros mais graves do Brasileirão até agora, na partida entre Santos e Goiás, em 28 de setembro. Na ocasião, ele era um dos árbitros de lado de gol, e não viu um chute de Esquerdinha quicar dentro do gol após bater no travessão. O próprio Ricardo Marques classificou o equívoco como "inadmissível".

14:25 O Cruzeiro tem dúvidas para definir sua escalação. O resultado do exame do lateral Mayke acusou um edema na coxa direita. Ele está concentrado, será relacionado para o jogo, mas sua participação ainda é incerta. A situação de Ceará, reserva imediato de Mayke, é semelhante. Com isso, Marcelo Oliveira terá de improvisar, e os cotados são Léo, Willian Farias e Henrique.

14:20 Sem conseguir os 6.217 ingressos, ou seja, os 10% a que teria direito para a finalíssima da Copa do Brasil, o Atlético-MG pretende ir até o fim para que o arquirrival Cruzeiro arque com as consequências relacionadas a esta situação. A informação é da assessoria de comunicação do clube alvinegro, que segue inconformado por ter conseguido apenas 1.813 entradas, mesmo com parecer favorável do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

FIQUE DE OLHO: Éverton Ribeiro, meia do Cruzeiro. Autor do gol do título brasileiro, no último domingo, contra o Goiás, Éverton Ribeiro é simplesmente o craque do Brasileirão 2013 e o favorito para 2014. Requisitos honrosos para um dos melhores meias em atividade no país. Com isso, a torcida do Cruzeiro conta com o poder de decisão do jogador, para sair do Mineirão com a tríplice coroa. (Foto: Getty)

FIQUE DE OLHO: Diego Tardelli, atacante do Atlético-MG. Artilheiro do Atlético-MG no campeonato brasileiro, campeão do Superclássico das América marcando dois gols contra a Argentina e constantemente chamado para a Seleção Brasileira. O atacante Diego Tardelli vive o melhor ano de sua carreira e tem a chance de fechar a temporada com chave de ouro, conquistando o título da Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

14:15 Apesar da desvantagem, o lateral Egídio está muito otimista em relação à conquista do título e comemorou muito a presença da torcida cruzeirense no estádio: "Vai ser maravilhosa (a presença da torcida na final da Copa do Brasil). Eles jogaram com o torcedor deles e, agora, vamos jogar em casa com apoio da nossa torcida. Vamos dar nosso sangue e colocar o coração na ponta da chuteira porque esse título é nosso."

14:10 Após o título brasileiro, Ricardo Goulart comentou sobre as provocações dentro de campo, e sua expectativa para a decisão: "(As provocações) não têm nada a ver com o Cruzeiro. Eles fazem piada com o Cruzeiro também. Agora, é quarta-feira, não temos que falar mais nada, temos que fazer um grande jogo e conseguir essa Tríplice Coroa, que será reconhecida mundialmente. Que quem tem a Tríplice Coroa são só o Cruzeiro e o Bayern de Munique."

14:05 O pai de Ricardo Goulart também entrou na disputa ao comentar sobre rivalidades, e afirmou que o filho está focado para sair com o título: "Ele (Goulart) está focado no jogo. Claro que para jogador, todo jogo é uma decisão. Mas essa é muito mais importante. Está muito concentrado na partida e disse que vai fazer de tudo para ganhar. A rivalidade é muito grande. Um jogador do Cruzeiro não quer perder nem peteca para o Atlético"

14:00 Já Luan, afirma que o pensamento está somente no Atlético-MG e em todos os funcionários que fazem parte parte do dia a dia alvinegro: "A gente pensa só nas pessoas aqui. Nas pessoas que fazem o nosso dia a dia. Nas pessoas que lavam nossa roupa, que marcam nosso campo. A gente vai jogar por eles. A gente não vai esperar o Cruzeiro. A gente vai para cima. Temos capacidade de fazer um grande jogo e conquistar o título."

13:55 Luan decretou a forma como o time deve jogar, mas se lembrou que obviamente Levir Culpi é que terá a palavra final: "Não tem essa de anular as peças deles, mas claro que tem jogadores que podem desequilibrar. Mas temos que pensar no nosso time. Fazer os gols no adversário. Vamos ver o que o Levir vai passar, o melhor jeito de atacar e de defender. Mas temos que saber que uma desatenção pode custar caro. Creio que vai ser um jogo de paciência. Mas temos tudo para fechar o ano com chave de ouro com esse título"

13:50 Após o título, Goulart afirmou que 'quarta-feira teria mais', em provocação à final da Copa do Brasil. Luan afirmou não se abalar e evitou polêmica: "Quem tem boca fala o que quer. Assisti ao jogo, observando os pontos fortes e os pontos fracos deles. Gosto de fazer isso. Assisti a entrevista também. Isso não me afeta"

13:45 No primeiro confronto da final da Copa do Brasil, o Atlético-MG abriu uma enorme vantagem. Jogando no Independência, Luan e Dátolo foram os autores dos gols na vitória pelo placar de 2 a 0. Como o regulamento indica que, apesar do clássico, os confrontos serão disputados em estádios diferentes, o critério de desempate do gol fora de casa continua valendo. Com isso, em caso de gol do Galo em pleno Mineirão, obrigará o Cruzeiro a marcar quatro tentos para saír com o título.

13:40 Na história do clássico mineiro, o Cruzeiro leva vantagem, mas o Atlético-MG não está muito atrás. Foram disputados 148 confronto entre as equipes, com 55 triunfos para a Raposa, contra 50 para o Galo e outros 43 empates. O azul celeste também leva vantagem no quesito gols marcados, são 189 tentos contra 171 do alvinegro.

13:35 Campeão brasileiro e dono do melhor elenco do país, o Cruzeiro veio como favorito para esta edição de Copa do Brasil e segue firme na busca pela tróplice coroa. Sem dificuldades até as semifinais, enfrentou o Santos e pela primeira vez viu-se na necessidade de buscar o resultado, após estar perdendo por 3 a 1. Contando com a genialidade de Ricardo Goulart e o faro de gol de Willian, empatou o duelo e carimbou seu passaporte para a decisão.

13:30 Superação é o sobrenome do Atlético-MG nesta edição da Copa do Brasil. Aos gritos de 'Eu Acredito', o clube mineiro reverteu duas desvantagens gigantes até chega nesta decisão. Contra o Corinthians, pelas quartas de final, saiu derrotado na ida por 2 a 0, mas conseguiu a virada por 4 a 1 no Mineirão. Nas semis, nova desvantagem pelo placar duplicado, e novamente contou com o apoio da massa para buscar uma nova e heróica virada.

13:21 Desde sua criação, 14 clubes foram campeões da Copa do Brasil. Maiores vencedores, Grêmio e Cruzeiro detém quatro títulos cada, mas em caso de novo triunfo, o clube mineiro pode tornar-se soberano no torneio.

Clube Títulos Grêmio (RS) 4 (1989, 1994, 1997 e 2001) Cruzeiro (MG) 4 (1993, 1996, 2000 e 2003) Flamengo (RJ) 3 (1990, 2006, 2013) Corinthians (SP) 3 (1995, 2002 e 2009) Palmeiras (SP) 2 (1998 e 2012) Fluminense (RJ) 1 (2007) Vasco da Gama (RJ) 1 (2011) Sport (PE) 1 (2008) Internacional (RS) 1 (1992) Santos (SP) 1 (2010) Criciúma (SC) 1 (1991) Juventude (RS) 1 (1999) Paulista (SP) 1 (2005) Santo André (SP) 1 (2004)

13:20 Completando a sua 26ª edição, a Copa do Brasil é a segunda competição de maior peso em solo nacional. Disputada por 86 clubes, o campeão detém classificação direta para a Copa Libertadores da América do ano seguinte. Caso o Atlético-MG ganhe, estará automaticamente classicado. Em caso de triunfo do Cruzeiro, abre-se no quinta vaga classificatória na tabela do Campeonato Brasileiro.

13:15 É decisão mineira na Copa do Brasil! O confronto mais importante da história do clássico a nível nacional! O Cruzeiro precisa reverter a desvantagem de dois gols para levar a decisão para os pênaltis. O Atlético-MG, que saiu na frente após vencer o jogo de ida, terá pela primeira vez na competição que segurar o resultado, diferente dos sofridos confronto nas quartas e semifinais. (Foto: Getty)

13:00 Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Cruzeiro x Atlético-MG , pela final da Copa do Brasil 2014. Partida a ser disputada às 22h, no Mineirão. Fique conosco!