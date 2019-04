Goleiro Tiago Cardoso lesiona o ligamento do joelho e só volta a defender o Santa Cruz em 2015

A partida diante do Avaí, no último sábado (22), trouxe à tona os problemas do Santa Cruz no ano de seu centenário. Além da derrota por 1 a 0 para os catarinenses, o tricolor teve outra baixa, quando o goleiro Tiago Cardoso foi substituído com dores no joelho. Após o exame de imagem realizado no final da tarde desta segunda-feira (24), foi constatada uma lesão no ligamento cruzado.

Desta forma, o paredão coral ficara de molho entre 60 e 90 dias, só retornando aos trabalhos em 2015. O arqueiro se despediu mais cedo de uma temporada que a torcida do Mais Querido quer esquecer. Mas, segundo o médico do clube, Gilson Bezerra, o tempo de recuperação dependerá do desenvolvimento do próprio atleta.

“Tiago Cardoso fez exame de imagem e detectamos uma lesão no joelho direito. A princípio faremos um tratamento conservador, com fisioterapia. Ele será reavaliado, e o tempo de recuperação é relativo. Depende muito de cada atleta. Pode ser de 60 a 90 dias. Não houve ruptura total de ligamento”, disse.

Com isso, o Santa tem o primeiro desfalque certo para o duelo contra o Atlético-GO, no sábado (29), na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fred será o substituto imediato. Sem chances de acesso nem descenso, a Cobra Coral entrará em campo apenas para cumprir tabela.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, veio a contusão e a torcida ja ficou preocupada. O lance da lesão aconteceu depois da cobrança de falta do lateral-direito Thiago Carleto. Depois de mandar a bola na área, o camisa 1 saiu de soco para tirar o perigo e, no lance, acabou se chocando com o zagueiro Pablo, caindo no gramado e colocando a mão no joelho direito.