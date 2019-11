Jogo São Paulo x Atlético Nacional na Copa Sul-Americana 2014

São Paulo 1 Atlético Nacional-COL 4 Alan Kardec X Bocanegra O Rogério Ceni O Valencia O Rafael Tolói X Cardona O Michel Bastos - Ruiz O Luis Fabiano - Bernal -

0:21 Os verdolagas enfrentam Once Caldas, Atlético Huila e Santa Fe para tentar uma vaga na final do Clausura Colombiano. Nas próximas duas quartas-feira, enfrentam Boca Juniors ou River na final da Sul-Americana. O primeiro jogo foi 0 a 0 na Bombonera. Nesta quinta (24), quem vencer no Monumental de Nuñez é finalista. Empate com gols do Boca, 0 a 0 pênaltis.

0:19 O Atlético Nacional vai para sua segunda final de Sul-Americana. Na primeira, em 2002, perdeu para o San Lorenzo.

0:16 Fim do sonho do bicampeonato para o São Paulo. Agora, o Tricolor pega Figueirense em casa e Sport fora, precisando de apenas três pontos para confirmar o vice-campeonato do Brasileirão.

Ruiz na bola e... GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO NACIONAL! ACABOU! OS VERDOLAGAS ESTÃO NA FINAL!

Tolói na bola e... PEGOU ARMANI! Se o Atlético Nacional fizer, acaba!

Cardona na bola e... GOL DO ATLÉTICO NACIONAL! Rogério acertou o canto, mas não chegou! 3 a 1!

Rogério Ceni na bola e... GOL DO SÃO PAULO! Descontou! 2 a 1!

Valencia na bola e... GOL DO ATLÉTICO NACIONAL! 2 a 0!

Alan Kardec na bola e... ISOLOU! Escorregou, caiu e mandou muito longe!!! Colombianos na frente, 1 a 0!

Bocanegra na bola e... GOL DO ATLÉTICO NACIONAL! 1 a 0!

0:08 Colombianos batem primeiro.

0:07 Alan Kardec, Rogério, Tolói, Michel Bastos e Luis Fabiano batem no São Paulo. Atlético Nacional vai de Bocanegra, Valencia, Cardona, Ruiz e Bernal.

0:05 Jogadores do São Paulo viram vídeos em um laptop na beira do gramado. Analisaram as defesas de Armani,

0:04 Torcida do São Paulo canta forte no Morumbi!

0:01 Pênaltis serão batidos à esquerda das cabines de imprensa.

Fim de jogo! Vaga na final será decidida nos pênaltis!

45' Vamos até os 48.

43' São 45.451 torcedores no Morumbi. Público bem abaixo do esperado.

37' Osvaldo no lugar de Álvaro Pereira no São Paulo.

37' Cartão amarelo para Ruiz.

34' Mexe o São Paulo: Alan Kardec no lugar de Kaká.

34' Ruiz arrisca de fora da área e Rogério Ceni defende.

33' Cartão amarelo para Luis Fabiano.

27' É massacre do São Paulo! Luis Fabiano chute pela direita e manda nas redes pelo lado de fora.

25' MAIS UMA CHANCE INCRÍVEL! Luis Fabiano bateu, a bola desviou, acertou a trave e, no rebote, com o gol livre, mandou por cima. Para sorte do lateral, o lance estava parado por impedimento. Mas o Luis Fabiano já estava ali para pegar o rebote em posição legal...

24' SIMPLESMENTE INACREDITÁVEL O GOL QUE PERDEU O SÃO PAULO! Michel Bastos driblou o goleiro e, pela direita, sem ângulo, rolou para Kaká. Com alguns zagueiros na frente, ele, sem goleiro, mandou na trave!

20' Mais uma alteração no Atlético Nacional: sai Díaz, entra Bernal.

17' Álvaro Pereira recebe cartão amarelo.

10' Com o resultado, a decisão vai para os pênaltis. Valencia entra no lugar de Arias no Atlético Nacional.

8' Em duas oportunidades, ele serviu, deixou na cara do gol e o gol não saiu... Aí ele resolveu decidir! Na ponta direita, cobrou falta para o meio da área e a bola, sem desviar em ninguém, morreu no fundo das redes!

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE PAULO HENRIQUE GANSO PARA IGUALAR TUDO NO MORUMBI!

6' DEFESA INCRÍVEL DE ARMANI! Michel Bastos mais uma vez recebeu lindo lançamento de Paulo Henrique Ganso e, na cara do gol, parou em Armani, que fez linda defesa com os pés!

4' Sem espaço para tocar ou cruzar, Michel Bastos experimenta de fora da área e manda nas redes pelo lado de fora.

1' Chega bem o São Paulo! Ganso lança Michel Bastos na direita. Dentro da grande área, ele tenta tocar para Luis Fabiano e a zaga colombiana se atrapalha, mas afasta.

O árbitro apita a bola rola e a gente se liga nos 45 minutos finais! O São Paulo precisa de um gol!

23:09 Os times estão de volta ao gramado sem alterações. Já são quase 17 minutos de intervalo.

22:53 Passados 45 minutos, o São Paulo não conseguiu um gol e continua sendo eliminado. Tricolor precisa marcar na etapa final.

Apita o árbitro, fim do primeiro tempo!

42' DEFESA ESPETACULAR DE ROGÉRIO CENI! Ruíz deixou Cardona na cara do gol, era só ele e Rogério Ceni, mas aí apareceu o ídolo Tricolor, que fez a defesa mais difícil do jogo e foi ovacionado pela torcida!

39' São Paulo tem falta de longa distância e Michel Bastos arrisca direto. A bola vai por cima da meta de Armani.

38' Atlético Nacional volta a levar perigo pelo jogo aéreo.

33' Bom cruzamento na área colombiana. Bocanegra evitou a cabeçada de Michel Bastos.

31' BERRÍO SALVA O ATLÉTICO NACIONAL! Michel Bastos recebeu sozinho de frente para o gol e, quando armou o chute, Berrío apareceu para afastar para escanteio!

28' Cruzamento perigoso na área do São Paulo. Rogério Ceni apareceu para tirar a bola.

18' Falta de muito longe para o Atlético Nacional. Cardona arriscou com uma bomba que passou perto do gol.

16' DEFENDEU ARMANI! Luis Fabiano recebe bom passe pela direita e, mesmo podendo cruzar, prefere arriscar o chute. Armani espalmou e a zga afastou!

14' CHEGA BEM O SÃO PAULO! Após boa troca de passes pela esquerda, Michel Bastos arrisca, manda para fora, mas levanta o torcedor no Morumbi!

13' Luis Fabiano recebe ótimo passe na cara do gol, mas o bandeira assinalou corretamente o impedimento.

9' São Paulo arriscando! Hudson tentou de primeira, de fora da área, e Armani pegou em dois tempos.

7' Colombianos apresentam bom toque de bola e tantam avançar pelo lado esquerdo. Nenhum chute a gol, até o momento.

3' São Paulo tem dificuldades para iniciar as jogadas. Atlético Nacional marca forte no meio campo.

2' Atlético Nacional arrisca de longe e a bola vai por cima.

O árbitro apita, a bola rola e a gente se liga na decisão! Está valendo! É o São Paulo a 90 minutos de mais uma decisão!

22:02 Quase tudo pronto no Morumbi!

22:00 Equipes perfiladas, hino nacional brasileiro sendo executado.

21:57 São Paulo em campo. Luz praticamente completamente reestabelcida.

21:54 Morumbi ainda está bastante vazio. Muita gente do lado de fora.

21:50 O início do jogo foi protelado em cinco minutos: agora, até segunda ordem, começará às 22h05.

21:47 Aos poucos, a luz vai voltando. Alguns refletores já estão acesos.

21:46 Luz deve voltar em 15 minutos no Morumbi.

21:40 A pouco mais de 20 minutos do início do jogo, Morumbi tem queda de energia. Refletores apagados.

21:33 ATLÉTICO NACIONAL TAMBÉM JÁ ESTÁ ESCALADO: Juan Carlos Osorio começa com Armani; Najera, Henríquez, Murillo e Bocanegra; Meíja, Arias e Díaz; Cardona, Berrío e Ruiz.

21:27 SÃO PAULO CONFIRMADO: Muricy Ramalho vai a campo com Rogério Ceni; Hudson, Rafael Tolói, Edson Silva e Álvaro Pereira; Denilson, Souza, Ganso, Kaká e Michel Bastos; Luis Fabiano.

21:19 Choveu muito em São Paulo hoje, sobretudo na Zona Sul, onde está o Morumbi. O gramado chegou a ficar alagado, mas secou rapidamente e está pronto para o jogo!

21:14 Torcida do São Paulo vai entrando no Morumbi. Clima de decisão nos arredores do estádio!

20:50 Trio de arbitragem equatoriano para o jogo São Paulo x Atlético Nacional de hoje: o árbitro Roddy Zambrano é auxiliado por Christian Lescano e Byron Romero.

20:47 Já o Atlético Nacional deve iniciar a partida com Armani; Najera, Henriquez, Murillo e Diaz; Perez, Arias e Cardona; Berrío, Ruiz e Copete.

20:45 Sem a confirmação de Muricy, o São Paulo deve ir a campo com: Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Edson Silva e Alvaro Pereira (Michel Bastos); Denilson, Souza, Paulo Henrique Ganso e Kaká; Luis Fabiano (Michel Bastos) e Alan Kardec.

20:42 O Estádio do Morumbi recebe mais uma de suas decisões na noite desta quarta-feira. O estádio foi palco de nada menos que seis finais de Libertadores, três com vitória são-paulina, e uma de Sul-Americana, também com vitória Tricolor. Hoje, mais de 60 mil são-paulinos devem comparecer ao Cícero Pompeu de Toledo. (Foto: Divulgação)

20:40 O Atlético Nacional fez um treino intenso ontem no Estádio do Canindé, na Zona Norte. Sob um temporal que desabava na Capital Paulista, os jogadores não pouparam esforços para a partida. O treinador Juan Carlos Osorio não revelou o onze inicial da equipe.

20:37 Com a confirmação da recuperação de Alan Kardec e Alexandre Pato, o São Paulo não tem desfalques para a partida de logo mais.

20:33 FIQUE DE OLHO São Paulo x Atlético Nacional : o atacante Luís Ruiz marcou o gol do Atlético Nacional no jogo de ida São Paulo x Atlético Nacional. (Foto: AFP)

20:30 FIQUE DE OLHO São Paulo x Atlético Nacional: Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, pode se aposentar no fim do ano e, assim, tem nessa Sul-Americana a última chance de levantar mais uma taça. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

20:27 Já Muricy Ramalho, treinador do São Paulo, não adiantou o time titular. O treinador recebeu uma boa notícia: as voltas de Alan Kardec e de Alexandre Pato após lesões.

20:25 Treinador do Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio avisa que está esperando uma partida "extraordinária". Apesar de pregar respeito ao São Paulo, ele acredita na classificação dos colombianos.

20:20 Em 2013, as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo São Paulo x Atlético Nacional de ida, o São Paulo sofreu, mas venceu por 3 a 2 no Morumbi. O empate em 0 a 0 no Atanasio Giardot, na volta, classificou o Tricolor.

20:18 Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram nove vezes. Além da vitória no jogo de ida, o Atlético Nacional venceu em casa na partida de volta da Supercopa da Libertadores de 1993. O São Paulo venceu em quatro oportunidades, três em casa e uma fora. Houve ainda três empates, um no Brasil e dois na Colômbia.

20:15 Usando um time misto, o Atlético Nacional foi derrotado pelo Once Caldas em Manizales por 1 a 0 pela terceira rodada do quadrangular semifinal do Clausura Colombiano. A três rodadas do fim, os verdolagas estão na terceira posição com três pontos ganhos, quatro a menos que o líder Independiente Santa Fe.

20:12 No Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Santos por 1 a 0 em Cuiabá no último domingo, garantiu vaga na próxima Copa Libertadores, mas perdeu as chances de título, já que o Cruzeiro venceu o Goiás e manteve os sete pontos de vantagem, agora a duas rodadas do fim.

20:09 Já o Atlético Nacional, nas quatro partidas que fez fora de seus domínios, está invicto. Além do empate com o La Guaira na primeira fase, os colombianos bateram General Díaz (segunda fase), Vitória (oitavas) e Universidad Cesar Vallejo (quartas) como visitantes. Em casa, três vitórias (sobre La Guaira, Universidad Cesar Vallejo e São Paulo), um empate (Vitória) e uma derrota (General Díaz). No total, o Atlético Nacional marcou 11 gols e sofreu seis.

20:05 O São Paulo tem 100% de aproveitamento no Morumbi nessa Sul-Americana: venceu o Criciúma na segunda fase, o Huachipato nas oitavas de final e o Emelec nas quartas. Fora de casa, são três derrotas - para Criciúma, Emelec e Atlético Nacional - e uma vitória, sobre o Huachipato. No total, são 13 gols marcados e 10 sofridos.

20:03 E a missão do Tricolor não promete ser das mais fáceis. No jogo de ida, o São Paulo perdeu por 1 a 0 em Medellin e, agora, precisa vencer por dois gols de diferença para ir a final. A exceção é um triunfo por 1 a 0, que leva a decisão para os pênaltis.

20:00 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga em uma noite de decisão. Hoje é o dia do São Paulo partir em busca de uma vaga em mais uma final de Copa Sul-Americana. O adversário é o Atlético Nacional, da Colômbia, que enfrentará 60 mil vozes tricolores no Morumbi, na cidade de São Paulo.