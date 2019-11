Lesões afastam jogadores do Sport na reta final do Brasileiro

×Ads by OffersWizardAssegurado na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015, o Sport entrará em campo nas duas últimas rodadas do certame nacional apenas para cumprir tabela. Diante do Criciúma, no próximo sábado (29), o único problema do técnico Eduardo Baptista será apenas do lateral-esquerdo Danilo, que vem jogando no meio-campo e está suspenso.

Para os dois últimos jogos, porém, o comandante leonino terá cinco desfalques já certos, todos por lesão. Afastado da equipe desde agosto devido a uma contusão muscular, o centroavante Leonardo não deverá atuar mais com a camisa rubro-negra, assim como o companheiro de posição Neto Baiano, pois não fazem partes dos planos da diretoria para o próximo ano.

Também com o contrato se encerrando ao final de 2014 e sem tempo de recuperar-se da contusão, o volante Ibson vive situação oposta aos homens de ataque, pois agradou e poderá ter seu vínculo renovado. A respeito dos lesionados, Antônio Bezerra, médico do clube, afirmou que é improvável utilizar os atletas ainda esse ano.

"Neto Baiano apresentou-se com um inchaço no dente e deverá passar por uma pequena cirurgia. Ibson apresentou-se bem melhor. Ele está no 12º da lesão de recuperação no estresse no ligamento colateral medial e está se recuperando bem. Seria precoce falar que ele não jogará mais este ano, mas seria temerário falar que ele joga. Leonardo encontra-se em tratamento e dificilmente voltará", explicou Bezerra.

Outros que também não disputam mais o Brasileiro são o zagueiro Oswaldo e o atacante Érico Júnior, vetados pelo departamento médico do Leão por conta de dores musculares. Fora de forma, os jogadores só retornarão aos trabalhos com bola ao lado do restante do elenco na próxima temporada, uma vez que ambos possuem contrato com o time pernambucano.

"Oswaldo vem treinando, mas ainda está sem confiança e vai alternando trabalhos de campo com o de fortalecimento muscular. Este ano não podemos contar mais com ele", garantiu o doutor.

Os únicos que ainda são dúvida para compor o grupo nos confrontos restantes são o volante Ronaldo, que se lesionou um dia antes do duelo contra o Atlético-PR, em Curitiba, e o meia-atacante Felipe Azevedo, que foi cortado da relação que empatou com o Fluminense, no último domingo (23), na Arena Pernambuco. Os dois deverão voltar a ficar à disposição do técnico apenas contra o São Paulo, no dia 7 de dezembro, na última partida.

"Felipe está bem. Melhorou muito nos últimos dias e se apresentou sem dor. No entanto, como se trata de algo muscular, pedimos o exame para descartar qualquer possibilidade de lesão. Mas está bem. Mas vamos esperar o resultado do exame, para saber a possibilidade de utilizá-lo", garantiu Antônio Bezerra.

"Ronaldo iniciou o trabalho na esteira e na bicicleta. Fará um teste de impacto e dependendo do resultado, ele deverá voltar a trabalhar com o grupo e creio que terá condições de jogar contra o São Paulo", concluiu.