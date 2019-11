Ainda ameaçado pelo rebaixamento, Oeste recebe virtual campeão Joinville

Neste sábado (30), Oeste e Joinville se enfrentam no Estádio dos Amaros, às 16h20 (de Brasília), em jogo válido pela 38° e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um embate bastante importante para ambas as equipes, com os paulistas ainda sob ameaças de rebaixamento e os catarinenses na busca pelo título.

O Rubrão aparece na 15º colocação com 45 pontos e precisa torcer contra América-RN e Bragantino para não ter riscos de descenso. Já o tricolor figura no topo da tabela, com 70 pontos e só depende de um empate parar se sagrar campeão.

No duelo do primeiro turno, os times se enfrentaram no dia 28 de agosto, na Arena Joinville. Contando com o apoio de seu torcedor apaixonado, o JEC foi superior e venceu por 2 a 1, com gols de Fabinho Santos e Marcelo Costa pelo lado do time da casa; Kleber descontou para os visitantes.

Para não correr perigo de cair, Rubrão precisa da vitória

A derrota para o Boa Esporte, na última rodada, ligou o alerta e deixou a chance do rebaixamento ainda viva. Em caso de revés para o Joinville, somado às vitórias de América-RN e Bragantino diante de Paraná e ABC, respectivamente, o Oeste pode despencar para a 17º colocação e ser rebaixado à Série C.

Outro fator importante é a possível pífia presença do torcedor. Com diversas áreas interditadas pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, o Estádio dos Amaros poderá receber apenas 1060 torcedores, um público totalmente aquém da importância do jogo para ambas as equipes.

Mesmo dependendo só de si para não cair de divisão, o rubro negro não terá vida fácil. Waguininho e Renan levaram o terceiro cartão amarelo e não poderão atuar na partida. Sem as duas peças importantes, o comandante Roberto Cavalo deve utilizar o esquema mais retraído, sem dar muitos espaços ao oponente.

Para o vice-presidente do clube paulista, Mauro Guerra, todos perdem com a realização do jogo com um público baixo. De acordo com o dirigente, a diretoria tentou a ampliação de mais lugares, mas não foi atendida devido às normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros, que pedem assentos com 80 cm, ao invés dos atuais 50cm.

"O campeonato inteiro foi assim e não foi só pra esse jogo. É pior para todos, já que não nos interessa nada um local com pouca capacidade, porque perdemos muito em renda. Mas temos que acatar a decisão dos órgãos públicos", enfatizou Guerra.

Assim como no acesso, JEC busca mais uma conquista longe de seus domínios

Após retornar à elite com uma vitória sobre o Sampaio Corrêa no Maranhão, a festa do Joinville pelo título inédito da Série B pode ser bem longe de Santa Catarina. Os tricolores enfrentam o Oeste no interior de São Paulo precisando apenas de um empate para se sagrar campeão.

Suspenso na partida em casa ante o Luverdense, Anselmo volta ao time e diz que não importa o local da comemoração. Mesmo com o time longe, ele sabe que a torcida na cidade catarinense será grande , afinal, a partida pode ficar marcada para sempre na história do clube tricolor.

" Quem sabe não fazemos essa festa fora de casa de novo. É importante fazer com a torcida, seria legal, mas já que não deu para fazer aqui em casa, vamos buscar fora. Vai ser um jogo bom. A gente está brigando pelo título e eles contra o rebaixamento", disse o meia.

O atacante Fernando Viana, artilheiro do time na competição, espera repetir o feito na partida do acesso. No duelo contra o Luverdense, no último sábado (22), não foi diferente. Com tantos tentos importantes no currículo, o dianteiro diz que o apoio do grupo e da torcida o deixam confortável em campo para buscar o gol.

"A torcida me apoia, os colegas de trabalho também, isso me deixa confortável dentro de campo. Os gols saem naturalmente. Claro que o centroavante vive de gols. Ele fica com aquele anseio de fazer os gols, mas está saindo e fico feliz pelo reconhecimento, mas o reconhecimento é de todos, não só de um", finalizou.

Sem nenhum desfalque, o técnico Emerson Maria deve repetir a formação das partidas contra Avaí, Bragantino, Sampaio Corrêa e Ponte Preta, que representam quatro das sete vitórias seguidas conquistadas pelo time nesta reta final.