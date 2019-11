Buscando garantir-se na Libertadores, Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã

Antes a expectativa para este confronto era de decisão por uma vaga na Libertadores. Hoje, a situação é diferente. Para o Fluminense, a partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h, neste domingo, servirá apenas para cumprimir tabela, em vista que após a vitória do Internacional contra o Palmeiras, no sábado, as chances matemáticas do Tricolor ir à Libertadores chegaram a 0%. Já o Corinthians, com um pé na competição Sul-Americana, precisa de apenas um empate para garantir, no mínimo, a quarta colocação na competição.

O declínio Tricolor na competição é visto pelo péssimo aproveitamento nesta reta final. Com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, o clube é o sétimo colocado com 58 pontos e não almeja nenhum objetivo nesta temporada. Em sua última partida no Maracanã, o confronto servirá como despedida do lateral-esquerdo Carlinhos diante da torcida, e mais uma chance do atacante Fred se isolar na artilheira do Brasileirão. Já no alvinegro paulista, que vêm de uma vitória diante do Grêmio, quer manter a boa fase e - liderado por Guerrero - carimba de vez seu passaporte no G-4.

Confronto marca a despedida de Carlinhos diante de sua torcida

O confronto contra o Corinthians, pela penúltima rodada do Brasileirão, será a última de Carlinhos com a camisa do Fluminense no Maracanã. Com saída definida desde o fim de outubro, o lateral-esquerdo vive clima de despedida nas Laranjeiras. Sem acordo sobre reajuste salarial e tempo de contrato, ele foi liberado pela patrocinadora do Tricolor, responsável pela maior parte da sua remuneração, para procurar outro rumo.

Nas Laranjeiras desde maio de 2010, tem 217 partidas pelo clube. Foram 113 vitórias, 48 empates e 56 derrotas. O lateral-esquerdo marcou 12 gols e conquistou dois Brasileiros (2010 e 2012) e o Carioca de 2012. De quebra, ainda viveu sua melhor fase quando foi convocado à Seleção Brasileira para o Superclássico das Américas, torneio onde jogou e foi campeão, nos pênaltis, contra a Argentina.

Alternando altos e baixos em 2014, Carlinhos chegou a ser reserva com Cristóvão Borges, vai dar adeus aos tricolores. Na última rodada, o time jogará em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro, e seu contrato assim será encerrado. A diretoria tricolor já busca nomes para a posição, que deixará uma lacuna após a saída do jogador.

Mano Menezes aguarda decisão do Corinthians para definir seu futuro

Mano Menezes terá seu futuro definido após o Campeonato Brasileiro. Sem saber se continua no cargo para a próxima temporada, o treinador espera que o Corinthians consiga manter uma linha de planejamento para voltar a conquistar títulos. O 2014 em branco, sem taças, e criticado por boa parte da torcida, o retrospecto não pesa a favor do atual técnico. No entanto, ele prega que o plano precisa ser feito a médio e longo prazo.

"O sucesso depende das pessoas que vão dirigir o futebol, se vão escolher um profissional que siga a linha de trabalho atual ou que fique muito próximo dessa linha. Se houver uma quebra, o Corinthians não vai continuar evoluindo. Um planejamento de três em três anos é o mínimo que se pode fazer", disse Mano.

A indefinição para escolha do treinador decorre em virtude das eleições presidenciais do clube, em fevereiro. Atual presidente, Mário Gobbi vai deixar o cargo em alguns meses e quer um consenso com os candidatos à sucessão para definir logo a situação do técnico. Mano Menezes não é o favorito da oposição, que sonha com o retorno do Tite para o comando do alvinegro.