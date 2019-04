Após confusão em nova derrota do Palmeiras, Lúcio se irrita com perguntas sobre o assunto

A situação atual do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro é desesperadora e vexatória. Não bastasse isso, ao final da derrota por 3 a 1 contra o Internacional no estádio Beira Rio, neste sábado (29), uma confusão generalizada se iniciou após ríspida discussão entre Bruno César e Fabrício. Durante o tumulto, o capitão Lúcio tentou apartar os jogadores, mas teria agredido jogadores gaúchos.

Muito furioso na saída de campo, quando questionado por membros da imprensa sobre o que havia acontecido e por qual motivo ele havia ido para cima dos jogadores colorados, o zagueiro se irritou com a pergunta e respondeu de forma àspera.

"Quem? Você está maluco? Você não viu que fui tirar meus jogadores não? Pergunta ao juiz. Foi uma falta, o Bruno César e o Fabrício foram expulsos, eu fui tirar o Fabrício e meus jogadores de lá. Agora você quer colocar palavra na minha boca", afirmou.

Em seguida, o repórter disse que estava apenas perguntando sobre o acontecido e a réplica do pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira continuou no mesmo tom anteriore.

"E eu estou respondendo. Não vi ninguém agredindo ninguém, só você", finalizou.

O lance em questão aconteceu aos 47 minutos da segunda etapa, quando o meia palmeirense Bruno César fez falta em Fabrício do Inter e levou o cartão vermelho diretamente. O atleta colorado foi tirar satisfação e o tumulto teve início, envolvendo jogadores que tentaram apartar, mas no final mais atrapalharam do que ajudaram.

Não bastasse o risco eminente de entrar na zona de rebaixamento - que só não aconteceu pela grande vitória do Flamengo por 4 a 0 contra o Vitória - e ir para a segunda divisão, na "final" contra o Atlético-PR no próximo domingo (7), o Verdão não contará com Allione e Bruno César. Se vencer, o time de Palestra Itália escapa da Série B de 2015.