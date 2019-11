Em resposta a críticas dos jogadores, diretoria do Náutico emite nota oficial

Na última sexta-feira (28), foi divulgada nas redes sociais uma nota na qual eram feitas críticas à diretoria do Náutico. O principal alvo era José Barbosa, vice-presidente de futebol do clube. As declarações foram atribuídas aos jogadores alvirrubros. No comunicado eram relatados atrasos salariais de três meses dos jogadores e demais funcionários do futebol profissional do Timbu. Também foi denunciado um tratamento diferente aos atletas lesionados: quem dava entrada no departamento médico deixava de receber salários.

Por fim, são expressos pedidos de desculpas aos torcedores pelo mau desempenho da equipe durante a temporada de 2014. O clube pernambucano foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, amargou o vice-campeonato estadual e terminou a Série B na modesta 13ª colocação.

Nesta segunda-feira (1), a diretoria do Clube Náutico Capibaribe rebateu as acusações. Também em nota oficial, a direção negou atrasos salariais para jogadores, sejam os que apresentam condições de jogo ou os contundidos, e funcionários. Os direitos de imagem também não estão atrasados, conforme relatam os diretores. A atitude de alguns jogadores, que após declararem greve foram jogar futevôlei na praia de Boa Viagem, foi outro acontecimento visto com maus olhos pela cúpula timbu. O comunicado ainda sai em defesa do dirigente José Barbosa.

Confira, na íntegra, a nota oficial da diretoria do Náutico, publicada no site oficial da instituição:

"A Diretoria Executiva do Clube Náutico Capibaribe foi surpreendida, na última sexta-feira (28 de novembro), com uma nota apócrifa que afirma pretender descrever a situação que os atletas e outros profissionais do futebol estariam passando. A nota, divulgada rapidamente a vários órgãos de imprensa e amplamente difundida nas redes sociais, apresentou uma versão da situação que não corresponde à realidade dos fatos, motivo pelo qual a instituição vem se pronunciar:



1 - O atual elenco do Clube Náutico Capibaribe é formado por vários jogadores emprestados que recebem integral ou parcialmente dos clubes aos quais estão vinculados os seus direitos federativos. Portanto, há atletas sem nenhum atraso salarial e outros com atraso parcial de salários, em conformidade com cada contrato.



2 - O Náutico reconheceu para os seus jogadores, funcionários, para seus sócios e torcida que havia atrasos salariais. Estes atrasos não chegaram a três meses, nem tampouco os direitos de imagens, conforme afirmou a nota apócrifa. A situação foi ampla e claramente apresentada aos atletas, funcionários e ao público em geral.



3 - O Náutico tem, possivelmente, a melhor infraestrutura entre os clubes que disputaram a Segunda Divisão (Série B) e uma das melhores do futebol brasileiro: moderno Centro de Treinamento, dotado de vários campos (utilizado durante a Copa do Mundo 2014), hotel, equipamentos e uma equipe qualificada de treinadores e profissionais de apoio reconhecidos em Pernambuco e no Brasil.



4 - Os jogadores lesionados, em todos os casos, foram devidamente amparados pelo Clube, que pagou seus salários e direitos de imagem sem tê-los colocados no benefício do INSS.



5 - O esforço para honrar os compromissos assumidos não se restringiu a alguns dirigentes, e sim, foi comum a todos. O diretor de futebol José Barbosa, assim como os demais membros da Diretoria de Futebol, sempre primou em tratar os atletas e profissionais com respeito, sendo, portanto, merecedor de igual tratamento da outra parte. Este dirigente demonstrou, no exercício do cargo, atuação dedicada e comprometida. Uma menção direta a seu nome, sem ao menos saber de onde partiu tal referência, lhe impossibilitou qualquer direito de defesa, o que a Diretoria Executiva do Clube Náutico Capibaribe repudia veementemente.



6 - A atual Diretoria Executiva do Náutico sempre buscou o diálogo aberto com atletas e funcionários, deixando claras as dificuldades, sem medir esforços para cumprir os compromissos assumidos. Reconhece o direito reivindicatório dos assalariados e os tratou com todo o respeito, antes e depois do episódio da recusa em cumprir com suas obrigações profissionais (treinamentos).



7 – Entretanto, o Náutico não obteve a contrapartida do mesmo tratamento pelos atletas quando alguns deles foram à praia de Boa Viagem jogar futevôlei, utilizando o uniforme oficial de treinamento do Clube, numa clara tentativa de denegrir a imagem da instituição mais que centenária perante à opinião pública.



A Diretoria Executiva reforça que segue trabalhando incansavelmente para solucionar as dificuldades financeiras atuais e herdadas. O corpo diretivo convoca sócios, torcedores e toda a comunidade alvirrubra para se juntarem aos esforços no sentido de avançarmos na reconstrução do CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE"