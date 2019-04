Federação Gaúcha de Futebol divulga tabela do Campeonato Gaúcho 2015

A tabela do Campeonato Gaúcho 2015 foi divulgada nesta segunda-feira (1) pela FGF (Federação Gaúcha de Futebol). A primeira rodada tem início no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O Grêmio estreia contra o União Frederiquense, na Arena. Já o Internacional sai de Porto Alegre para encarar o Lajeadense. O clássico da primeira rodada é entre Novo Hamburgo e Aimoré. O maior clássico do estado, o Gre-Nal, será em 1º de março, na sétima rodada, no Beira-Rio. Outro clássico estadual é o que envolve Caxias e Juventude, o Ca-Ju, que está marcado para uma semana antes do clássico da capital, no Alfredo Jaconi.

Algumas mudanças marcam a edição do Gauchão 2015 em relação à edição anterior. Não há mais divisão de chaves. Todos os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros avançam para as quartas-de-final. Os três últimos serão rebaixados. Os oito melhores classificados seguem para a etapa de quartas-de-final em jogo único. O primeiro desafia o oitavo, o segundo encara o sétimo e assim sucessivamente. Nesta fase, os quatro melhores tem o mando de campo. As semifinais e finais serão disputadas em partidas de ida e volta.

A FGF mudou o rumo de Inter e Grêmio com as partidas contra os times do interior do estado. Em 2014, o Grêmio jogou contra o São Paulo, em Rio Grande. O Inter jogou em Passo Fundo, contra o time que leva o nome da cidade. Já em 2015, o Grêmio vai à Passo Fundo e o Inter viaja para Rio Grande.

Há jogos nos meios e finais de semana, e o desmembramento das rodadas será divulgado de acordo com a grade de televisão. Nas datas em que houver Copa do Brasil, o Gauchão não terá partidas. Podem haver mudanças também de acordo com a necessidade do Inter, em virtude da Libertadores.

O Inter é tetracampeão estadual e detém o maior número de títulos: 43. O Grêmio vem logo atrás, com 36 títulos. Guarany de Bagé ganhou duas vezes. Ainda 13 equipes foram campeãs por uma única vez, são elas: Juventude, Bagé, Pelotas, Brasil de Pelotas, Rio Grandense, Farroupilha, Grêmio Santanense, Caxias, Rio Grande, Americano, Cruzeiro, Renner e São Paulo.