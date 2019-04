Sondado por clubes da Série A, Danilo avalia possibilidade de deixar a Chapecoense

O goleiro Danilo pode estar de saída da Chapecoense. Com boas defesas e atuações seguras, o camisa 1 chamou a atenção de grandes clubes, como o atual bicampeão brasileiro, o Cruzeiro. Além da Raposa, Fluminense, Vasco e Ponte Preta também estão de olho no goleiro.

Na próxima semana, o empresário de Danilo terá uma reunião com a diretoria do Verdão do Oeste. No encontro, devem ser apresentadas as propostas pelo atleta e deve ser tomada a decisão sobre a permanência do Camisa 1 em Chapecó. Segundo o agente do atleta, a prioridade é da Chapecoense.

"Não há nada oficial. Alguns clubes procuraram, mas não tem nada certo. Vou para Chapecó e conversar com a Chapecoense, que tem toda a prioridade. Vou mostrar as propostas que recebi e ver se a Chape vai querer cobrir ou não", contou Rogério Moraes, representante do goleiro, ao globoesporte.com.

O agente do jogador, principal destaque do Verdão do Oeste, disse também que outros clubes já vinham especulando o jogador para a temporada 2015.

"Cruzeiro, Fluminense, Ponte Preta e Vasco são clubes que me procuraram, mas não tem nada oficial. Até porque eu barrei na época e não deixei as sondagens chegar ao Danilo, para não tirar o foco. Disse que se queriam o jogador, teriam que ver depois do campeonato. E tem a decisão pessoal que pesa também. A gente trabalha com as realidades e não vamos fazer nenhum tipo de leilão", acrescentou.