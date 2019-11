Resultado do jogo Corinthians x Criciúma no Campeonato Brasileiro 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

Paolo Guerrero: “Fizemos a nossa parte. O importante era ganhar. Infelizmente, o Inter ganhou em cima da hora. Eu tenho contrato. Sou jogador do Corinthians.”

Os gols do Corinthians nesta tarde de sábado (06) foram marcados por Elias e Fábio Santos. Roger Guedes fez o gol do Criciúma.

Mesmo com a vitória deste sábado (06), o Corinthians terá que disputar a pré-Libertadores 2015, pois o Internacional virou o jogo diante do Figueirense no último minuto e deixou o Timão na quarta colocação, com 69 pontos. O Criciúma termina a Série A do Campeonato Brasileiro na lanterna, com 32 pontos.

DETALHE: O fim da partida foi apitado pelo árbitro adicional, que está encerrado sua carreira neste sábado (06).

48’ Fim de jogo! Corinthians 2x1 Criciúma.

46’ Jadson tenta finalizar, mas a bola vai para a linha de fundo sem perigo.

43’ O Corinthians tenta segurar a bola para garantir o resultado.

41’ Roger Guedes cruza a bola na área, mas a defesa alvinegra afasta o perigo.

39’ Um novo recorde de público em partidas envolvendo clubes foi estabelecido neste sábado (06) na Arena, que recebeu 38.413 torcedores, gerando uma renda de R$ 2.753.362,50.

37’ MODIFICAÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Malcom. ENTRA: Jadson.

36’ MODIFICAÇÃO NO CRICIÚMA! SAI: Gustavo. ENTRA: Gabriel.

32’ O Criciúma cobrou um lateral e o atacante Roger Guedes apareceu livre por trás da defesa, mas acabou saindo com a bola pela linha de fundo.

28’ Barreto recebeu cartão amarelo por conta de um chute que ele deu no atacante Guerrero.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! A equipe alvinegra desceu tocando de pé em pé, o lateral Fábio Santos entrou na área e tocou no canto do goleiro catarinense.

24’ INACREDITÁVEL! Danilo acerta um lindo passe para Fagner, que devolveu para o meio. Danilo bateu o goleiro Edson defendeu, mas a bola sobrou para Malcom. O atacante acertou a trave e a bola caiu em cima da linha, no entanto, não entrou para a felicidade catarinense.

23’ Fábio Santos cruza a bola na área e o goleiro catarinense afasta o perigo.

21’ Ralf consegue ficar livre no meio de campo, avança para o ataque, mas toca muito mal e o goleiro Edson segura com tranquilidade.

18’ MODIFICAÇÃO DO CORINTHIANS! SAI: Petros. ENTRA: Danilo.

17’ Após o gol, o técnico Mano Menezes chamou o experiente meia Danilo.

16’ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA! Roger Guedes balança a rede da Arena. No lance, Lucca cobrou escanteio, Cássio saiu mal e a bola ficou com Roger, que empatou o jogo.

14’ Lucca cobra uma falta com perigo e o goleiro Cássio manda para escanteio.

12’ AMARELO! Elias faz falta dura e recebe cartão amarelo.

11’ Malcom faz outra boa jogada, puxa para a entrada da área e chuta. A bola desvia na defesa do Criciúma e vai para escanteio.

9’ Renato Augusto faz boa jogada, toca para Malcom, que entra na área e finaliza mal.

8’ Roger Guedes tenta cruzar na área e a bola foi na direção do gol, mas o goleiro Cássio estava atento e pegou com tranquilidade.

5’ O serviço de som da Arena avisa que o Internacional sofreu um gol do Figueirense e a torcida alvinegra comemora bastante, pois o Timão vai garantindo a vaga na fase de grupos da Libertadores 2015.

4’ Renato Augusto desce pela direita e tenta cruzar para a área, no entanto, o goleiro catarinense fica com a bola.

1’ Malcom desce bem e bate forte, mas a bola vai para a linha de fundo.

0’ MODIFICAÇÃO DO CRICIÚMA! SAI: Ricardinho. ENTRA: Douglas Moreira.

0' Começa o segundo tempo! Corinthians 1x0 Criciúma.

Intervalo’ Corinthians e Criciúma já está de volta ao gramado da Arena. O alvinegro não terá alterações para a etapa final, mas o Tigre vem com uma modificação.

Intervalo’ DESTAQUE DA PRIMEIRA ETAPA: Elias, do Corinthians, marcou o gol e foi o jogador que mais acertou passes, com 26. Elias também ficou na liderança dos desarmes, com quatro acertos.

Intervalo’ O Corinthians foi o time que mais teve posse de bola na etapa inicial. 57% contra 42% do Criciúma.

Intervalo’ Só o Corinthians acertou nas finalizações neste primeiro tempo. Foram seis chutes certos, contra nenhum do Tigre.

Intervalo’ Gustavo: "Estamos um pouco nervosos na partida. Vamos trabalhar mais a bola para tentar buscar o empate. Conseguimos dominar nos primeiro minutos, mas depois eles ditaram o ritmo e marcaram o gol".

Intervalo’ Elias: "O time está jogando bem, entrou para não dar chance. É ter mais tranquilidade na finalização para matar o jogo. Já sofremos com isso antes. Precisamos matar o jogo o mais rápido possível."

49’ Fim do primeiro tempo! Corinthians 1x0 Criciúma.

45’ Quatro minutos de acréscimo nesta etapa inicial.

44’ EDSON! Meio de campo alvinegro faz uma linda jogada, Elias recebe dentro da área e finaliza bem, mas o goleiro do Tigre faz grande defesa e evita o segundo gol.

43’ Gustavo agora recebe um bom passe do meia Ricardinho, entretanto, erra a finalização novamente.

41’ Roger Guedes passa a bola para Gustavo, que domina bem, no entanto, finaliza muito mal.

38’ UUUUUUUUUH! Malcom desce pela direita de ataque, puxa para o meio e toca para Guerrero. O atacante, dentro da área, bate na saída do goleiro e a bola vai para fora.

35’ Lucca toca para Ricardinho, que manda para a área e o atacante Gustavo balança a rede. O auxiliar marca impedimento, mas a posição do jogador era normal.

32’ Após o gol, o goleiro Bruno sentiu uma lesão e terá que deixar o gramado. Edson entra no lugar do arqueiro.

26’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Maicon Silva erra na saída de bola, Renato Augusto rouba a bola e toca para Petros. O meia manda para o meio da área e encontra o volante Elias, que ajeita e bate no canto direito do Bruno.

25’ O Corinthians toca a bola na frente da área para tentar encontrar espaços na defesa do Tigre.

23’ Criciúma conseguiu melhorar sua marcação, com isso, o Timão já não encontra tanta facilidade para chegar ao ataque.

22’ Fábio Santos cobra a falta, mas a defesa catarinense afasta o perigo.

21’ Fábio Santos faz boa tabela com Renato Augusto, tenta avançar pela esquerda, mas é derrubado.

20’ Lucca recebe pela esquerda, mas não consegue dominar e a bola sai pela lateral.

17’ NA TRAVE NOVAMENTE! Equipe alvinegra faz grande jogada, com toque de bola rápido, a bola chega até Guerrero. O centroavante ajeita para Petros, que fica de frente para o gol e tira do goleiro Bruno, entretanto, a bola fica na trave de novo.

15’ Corinthians domina a partida e é quem está mais perto do gol neste momento.

13’ NA TRAVE! Escanteio cobrado com perfeição, o atacante Guerrero sobe livre, cabeceia e acerta o travessão. A bola ainda volta e ele manda para fora.

10’ BRUNO! Renato Augusto cobra a falta levantando na área, o zagueiro Anderson Martins desvia de cabeça e o goleiro do Tigre faz grande defesa.

9’ AMARELO! Rafael Pereira faz falta e recebe cartão.

8’ UUUUUHHHHHH! O Corinthians deu sequência ao lance, a bola foi cruzada na área e atacante Paolo Guerrero bateu para fora. Por pouco não acontece o primeiro gol.

7’ Ralf acerta um belo lançamento para Petros, que fica de frente para o goleiro e acaba desperdiçando o lance.

6’ Rafael Pereira chuta de longe e a bola passa por cima do gol alvinegro.

3’ AMARELO! Petros entra com um carrinho perigoso no jogador do Tigre e recebe o primeiro cartão do jogo.

2’ Criciúma começa o jogo indo para o ataque.

0’ Roger Guedes cobra, mas a bola sai pela linha de fundo.

0’ O Criciúma consegue o primeiro escanteio do jogo antes de um minuto.

0’ A bola está rolando na Arena Corinthians.

16:31 Tudo pronto para a bola rolar na Arena Corinthians.

16:30 Após a execução do hino nacional, a torcida corintiana faz uma bela festa na Arena.

16:27 Hino nacional sendo executado na Arena Corinthians.

16:26 Corinthians e Criciúma estão no gramado da Arena Corinthians!

16:22 Torcida do Corinthians vaiou o técnico Mano Menezes quando o nome dele foi anunciado pelo sistema de som da Arena.

16:19 Corinthians e Criciúma já estão na entrada dos vestiários. Daqui a pouco as equipes vão entrar em campo.

16:15 Torcida Corintiana começa a lotar as cadeiras da Arena. Nesta tarde, a expectativa é que o público passe dos 35 mil.

16:11 Já Luizinho Vieira terá no banco os seguintes jogadores: Edson; Ronaldo Alves, Cleiton, Douglas Moreira, Gabriel, Andrew e Maurinho.

16:09 O técnico Mano Menezes terá como opção no banco de reservas: Walter; Danilo Fernandes; Pedro Henrique, Uendel, Ferrugem, Guilherme Arana, Bruno Henrique, Gustavo Tocantins, Ángel Romero, Danilo, Jadson e Lodeiro.

16:07 Já o Criciúma entrará em campo da seguinte maneira: Bruno; Maicon Silva, Iago Maidana, Joílson e Giovanni; Rafael Pereira, Barreto e Ricardinho; Roger Guedes, Lucca e Gustavo.

16:06 Mano Menezes colocará a seguinte equipe em campo: Cássio; Fagner, Anderson Martins, Felipe e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Renato Augusto; Malcom e Paolo Guerrero.

16:04 Corinthians e Criciúma estão escalados para o duelo de logo mais.

15:00 O árbitro do jogo deste sábado (06) será Dewson Fernando Freitas da Silva. Dewson Fernando, 33 anos, é natural de Belém, no Pará, e é Professor de Educação Física. Esse será seu 20º jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele é árbitro do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de ser aspirante ao quadro da Fifa. Dewson será auxiliado por Cleriston Clay Barreto Rios (Fifa-SE) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA).

14:58 Arena Corinthians, também conhecida como Itaquerão, será o palco do jogo de logo mais. Localizada em Itaquera, São Paulo, a Arena foi construída especialmente para a Copa do Mundo 2014. O estádio recebeu, inclusive, a partida de abertura do Mundial entre Brasil e Croácia. A Arena Corinthians tem, atualmente, capacidade para cerca de 48 mil torcedores.

14:56 O Criciúma não conseguiu vencer fora de casa durante as 37 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, entretanto, terá a última chance neste sábado (06) contra o Corinthians. De acordo com o goleiro Bruno, os atletas precisam ter dignidade e encarar o duelo como decisivo para, enfim, vencer longe de Santa Catarina: “A gente espera terminar o campeonato com dignidade e ir lá buscar uma vitória porque é importante pra gente não passar esse campeonato inteiro sem ganhar fora. Por mais que muitos pensem que agora não adianta mais, a gente tem que ter dignidade, ser homem e encarar como um jogo decisivo, porque a gente tem que representar bem o clube que nos dá totais condições.”

14:54 O técnico Mano Menezes ainda não definiu seu futuro, mas se deixar a equipe Corintiana pode não ir para muito longe. Perguntado sobre uma possível chance de assumir o Palmeiras, o comandante não descartou e afirmou: “Eu não tenho rivais.” Além disso, Mano foi questionado se poderia treinar uma equipe na Libertadores 2015, contudo, preferiu despistar: “Não sei. Não acho que campeonatos são mais ou menos importantes. Teve momentos que a Série B foi a coisa mais importante da minha vida. Já houve momentos que o Campeonato Gauúcho foi importante, o Paulista... tem de fazer o melhor onde está. Se o campeonato for esse ou aquele, tem de tentar vencê-lo. Essa é a obrigação do treinador.”

14:50 FIQUE DE OLHO: Lucca, atacante do Criciúma, é a grande esperança do time catarinense para conseguir um ótimo resultado neste duelo. Na última rodada, ele foi quem evitou a derrota marcando os dois gols diante do Sport. Lucca é um jogador rápido e habilidoso, nesta Série A, ele balançou a rede em cinco oportunidades.

14:46 FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero, atacante do Corinthians, é foi um dos destaques da equipe durante a temporada e será a esperança de gols do Timão. Guerrero, inclusive, poderá fazer sua última partida com a camisa alvinegra, pois existe a possibilidade dele deixar o clube e ir para o futebol árabe. Nesta Série A, o centroavante marcou 12 gols.

14:44 Bruno, goleiro do Criciúma, sabe que o ano para sua equipe não foi nada positivo, no entanto, ele ver de outra forma sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Para o arqueiro, o reconhecimento que ele obteve durante é temporada foi bastante importante e mostra que o trabalho está sendo bem feito: “Foi um ano bom em relação à minha evolução. Claro que, se formos pensar em resultado da equipe, que é o principal, não foi bem pelo descenso. Até ganhei destaque em mídia nacional, internacional. A gente fica muito feliz pelo reconhecimento. Acho que se você consegue reconhecimento internacional, é sinal de que o seu trabalho está sendo bem feito.”

14:42 A temporada do Corinthians foi boa. Isso é o que afirma o meia Renato Augusto, que agora quer uma vitória em cima do Criciúma para, segundo ele, fechar a temporada de 2014 com chave de ouro: "Oito rodadas atrás, diziam que a gente já estava fora da Libertadores, que o treinador não prestava, que a diretoria era horrível. Demos a volta por cima. De uma forma geral, o ano foi bom. Vamos tentar fechar com chave de ouro a boa temporada que a gente fez."

14:38 Um time que entra em campo solto, jogando sempre com o objetivo de atacar, geralmente, deixa os espectadores bem satisfeitos. Pois é dessa maneira que o técnico Luizinho Vieira quer ver o Criciúma neste confronto com o Corinthians. Para o comandante catarinense, os atletas devem jogar com ambição e personalidade: “A equipe principal tem “moleque” para jogar futebol. São os meninos do Criciúma, com ambição e personalidade. Vou cobrar um time leve que jogue futebol, com ambição. É importante ter irreverência também, sem deixar de lado a produção no decorrer do jogo.”

14:36 O futuro do técnico Mano Menezes para a temporada 2015 é uma incógnita. O treinador não quis falar sobre o assunto até antes dessa partida e falou que o momento é de apenas focar no duelo diante do Criciúma. Segundo Mano, as coisas que não diz respeito ao jogo serão tratadas provavelmente ainda neste sábado (06), mas só após o apito final do árbitro: “É uma despedida do campeonato, se encerra, vamos entrar de férias. Sobre qualquer outra coisa vamos falar depois do jogo. Tenho pensado na partida, falado isso na reta final, sempre que fui questionado sobre qualquer outro assunto. O mais importante continua sendo o jogo, é o que vamos fazer amanhã”

14:34 Rebaixado há algumas rodadas, o Criciúma fará sua última apresentação na Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (07). Poucos foram os momentos em que a equipe catarinense venceu nesta competição, até por isso, está atualmente ocupando a lanterna. No entanto, o técnico interino Luizinho Vieira tem um desejo: fazer o Tigre terminar o campeonato de maneira invicta sob seu comando. Desde que ele assumiu – há dois jogos – o Carvoeiro não foi derrotado, entretanto, não venceu. Sendo assim, ele quer vencer para encerrar de um jeito menos vexatório.

14:30 O técnico Mano Menezes, do Corinthians, colocará o que tem de melhor em campo nesta partida. Apesar disso, comandante alvinegro terá um importante desfalque na defesa. Mano não poderá contar com o zagueiro Gil, que está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, sendo assim, a dupla de zaga corintiana nesta tarde será formada por Felipe e Anderson Martins. Quem também está fora é o atacante Luciano. Ele foi vetado pelo departamento médico do clube por conta de uma amigdalite.

14:24 20 é número de gols marcados pelo Corinthians neste confronto. A equipe paulista está muito na frente do Criciúma, que tem apenas nove gols marcados diante do rival desta tarde. A média de gols do Timão no duelo é de 1,18 por jogos, enquanto a do Tigre catarinense é de 0,53.

14:20 O Corinthians jamais foi derrotado pelo Criciúma jogando dentro de casa. Oito jogos foram disputados com o mando de campo pertencendo aos paulistas. A equipe alvinegra venceu cinco e conseguiu segurar o empate nas outras três.

14:16 Até o momento, o duelo envolvendo as duas equipes tem como maior vencedor o Corinthians. O Timão mineiro venceu sete partidas, enquanto o Tigre catarinense ficou com a vitória em apenas duas oportunidades. Oito é o número de empates do confronto.

14:12 No primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, o jogo acabou não tendo um vencedor. Criciúma e Corinthians não conseguiriam balançar as redes do Heriberto Hülse, sendo assim, o resultado final foi 0 a 0. O Timão tinha vários desfalques, mesmo assim, foi melhor e desperdiçou algumas chances, enquanto o Tigre assustou o rival em descidas perigosa de contra-ataques.

14:08 Em toda a história, foram realizados 17 jogos entre Corinthians x Criciúma. O duelo das equipes começou a ser disputado no dia 12 de outubro de 1986. O jogo, que foi realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, foi válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro e acabou ficando no empate. O resultado da partida foi 1 a 1. Casagrande fez para o Timão, enquanto Edemilson marcou para o Tigre.

14:04 Visitante nesta tarde, o Criciúma também vem atrás dos três pontos. Diferentemente do alvinegro paulista, o Tigre quer a vitória para, ao menos, terminar o campeonato sem ser na última colocação. Se ganhar, precisará torcer contra o Botafogo para garantir o 19º lugar. Na rodada anterior, a equipe catarinense sofreu, mas arrancou um empate, por 2 a 2, com o Sport, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

14:02 O mando de campo do jogo desta tarde é do Corinthians. A equipe do técnico Mano Menezes ocupa a quarta colocação da Série A do Campeonato Brasileiro e vem para o duelo com o objetivo de ultrapassar o Internacional e garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2015 sem precisar passar pelos playoffs da competição. Na última rodada, o Timão não foi bem e acabou sendo goleado pelo Fluminense, por 5 a 2, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Corinthians x Criciúma, partida válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo.

Minuto a minuto de Corinthians x Criciúma, pela Série A do Campeonato Brasileiro 2014