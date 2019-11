Resultado do jogo Figueirense x Internacional no Campeonato Brasileiro 2014

Muito obrigado pra você que acompanhou o jogo pela Vavel. Leia a crônica da partida feita por Elyson Gums. Até a próxima...

Perseguição, França que foi expulso entra em campo e corre para agredir o juiz. O árbitro Marielson sai correndo desesperado e a polícia entra em campo para defender o árbitro. Cenas lamentáveis...

51' Fim de jogo. Inter vence um jogo emocionante!!!

50' Goooooollllllllllllllllllllllll!!! Nada estava deicidido, Welligton Silva marca de dentro da área e vira para o Inter!!!

48' Briga!!! Wellington Paulista e Nirley foram expulsos após o desentendimento.

47' Mais uma troca no Figueira, entra Bruno Santos e sai Yago.

45' Vamos até os 49' minutos. Nada está definido no jogo.

44' Marielson acrescenta quatro minutos.

43' Tá na rua!!! Alan Rushel leva o segundo cartão amarelo e deixa o Inter com 10 homens em campo.

41' Goooooooooooooooolllll!!! Após escanteio, Rafael Moura testa a bola no ângulo do gol de Volpi e empata a partida.

40' Argel muda a equipe, sai Marcão e entra Nem.

39' Inter não consegue aproveitar o homem a mais que tem em campo.

38' Com a dividida, Volpi fica no chão e pede entrada dos médicos.

37' Grande defesaaaaa!!! Tiago Volpi divide com Aránguiz na pequena área e evita o gol de empate do Inter.

36' Segue o jogo!!! Partida recomeça após pedidos de jogadores para a torcida apagar os sinalizadores

34' Jogo paralisado!!! torcedores do Inter acendem sinalizadores.

Gol em São Paulo, Corinthians faz 2 a 1 no Criciúma.

32' Argel Fucks fica descontrolado na beira do campo.

30' Clima esquentou!!! Bate boca entre os jogadores e França, do Figueirense, está expulso.

29' Marcão fica cara a cara com o goleiro Alisson e chutou e o goleiro colorado fez ótima defesa jogando a bola para escanteio.

27' Abel responde e muda o Inter também, sai o garoto Valdívia e entra o atacante Wellington Paulista.

26' Troca no Figueira, sai Felipe entra Léo Lisboa.

25' Após cobrança de escanteio, Wellington Silva chuta de dentro da área mas vai pra fora.

O Colorado agora precisa só do empate para ficar com a terceira posição na tabela

No outro jogo da rodada, Criciúma empata o placar, 1 a 1 com o Corinthians.

22' Inter pressiona o Figueira mas criar chances de gol.

20' O Figueirense se fecha e tenta sair nos contra-ataques. Inter tenta mas não consegue articular as jogadas ofensivas.

17' Com a substituição, Abel desmonta o esquema com três zagueiros e deixa o time mais ofensivo.

16' Troca no Inter: sai Alex e Alan Costa e entra Gustavo e Taiberson.

11' Escanteio para o Inter, Valdívia cruza mas a defesa tira. Inter preenche mais o campo de ataque.

10' Paulão arrisca de fora da área sem perigo para o goleiro Tiago.

09' Após furada de Paulão, Felipe chuta e Alisson apenas observa a bola ir para fora.

07' Inter troca passes no campo de ataque mas não consegue entrar na área do Figueirense.

05' Foi o quarto gol do jogador no Brasileirão.

04' Goooooolllll!!! Figueira abre o placar com Pablo, chute da linha da pequena área.

02' Milagreeee! Chute a queima roupa de Pablo e o goleiro Alisson faz a defesa.

01' Começa o segundo tempo com ambas equipes sem alterações.

17:25 O Corinthians está vencendo o Criciúma por 1 a 0 e com esse resultado está ultrapassando o Internacional na tabela de classificação.

47:00 Aos 47 minutos, o primeiro tempo encerra-se com o placar em 0 a 0.

46:00 Paulão cortou mau um cruzamento e Marcão chutou por cima do gol de Alisson.

44:00 Defesa tranquila. Alex cobra falta na área, Valdívia desvia de cabeça e Volpi encaixa sem problemas.

41:00 Cruzamento na área do Figueira e Tiago Volpi sai mal e Wellington Silva reclama de pênalti

40:00 Por reclamação, Rafael Moura também é advertido com cartão amarelo.

39:00 Cartão amarelo para Thiago Heleno do Figueirense.

36:00 De placa!!! Após cobrança de escanteio, Marcão quase marca de bicicleta.

35:00 Confusão na área colorada, a zaga batendo cabeça e o Figueira ganha escanteio

33:00 Alex chegou na linha fundo fez o cruzamento mas a bola saiu oela linha de fundo.

31:00 Linda jogada do lateral Felipe do Figueira, driblou e chutou mas Alisson estava ligado e defendeu.

30:00 Jogo truncado com muitas faltas. Inter sente falta de seu principal armador, D'Alessandro.

26:00 Alan Rushel dá uma cotovelada no adversário e recebe o amarelo.

24:00 Figueirense pressiona o Inter e a torcida no Scarpelli grita alto!!!

21:00 Valdívia chuta de longe e Volpi apenas observa a bola ir para fora.

19:00 Bola na área colorada e Aránguiz desvia pra escanteio.

18:00 Cartão Amarelo para Willians, volante fex falta feia perto da área de defesa e a falta é perigosa.

17:00 Entrada dura!!! Valdívia entra de carrinho e Marco Antônio fica no chão.

15:00 Uuuhhh!!! Valdívia cobra falta na área do Figueira e Rafael Moura cabeceia pra fora.

14:00 Recuou! Alex cobra fraco e Volpi defende sem problemas.

13:00 Falta perigosa!!! Valdívia faz boa jogada e sofre a falta no bico da área.

11:00 Só o Inter ataca.

04:00 Uhhhhh!!! Cruzamento de Welington Silva e Alan Rushel tenta encobrir o goleiro mas a bola passa por cima.

03:00 Figueirense marca em cima e Inter não consegue sair do campo de defesa.

01:30 Primeira falta do jogo, Figueira comete a infração no campo de ataque

16:30 Começa o jogo.

16:30 Hinos encerrados e as equipes se preparam para o início do jogo.

16:26 As duas equipes perfiladas para os hinos nacional e do estado de Santa Catarina

16:24 Os dois times vem pro gramado

16:19 As opções de Argel no banco de reservas são Luan Polli, Cereceda, Léo Lisboa, Maicon Talhetti, William Potker, Clayton, Bruno Alves, Nem e Bruno Santos

16:18 Argel monta o Alvinegro com: Tiago Volpi; Yago, Thiago Heleno, Nirley e Marquinhos; Dener, França, Marco Antônio e Felipe; Pablo e Marcão

16:17 Banco do Inter Dida, Diego, Gefferson, Ygor, Bertotto, Andrigo, Gustavo Ferrareis, Taiberson e Wellington Paulista

16:16 Abel Braga manda o Colorado a campo com: Alisson; Paulão, Alan Costa, Ernando, Wellington Silva, Aránguiz, Willians, Valdívia, Alex e Alan Ruschel; Rafael Moura

15:00 O Palco da partida de logo mais será o Orlando Scarpelli em Florianópolis. O estádio deverá ter bom público para a despedida do Brasileirão. A torcida da casa mostrou-se satisfeita com a campanha desempenhada pela equipe durante o ano.

14:56 A situação do Figueira já é mais tranquila. A única baixa fica por conta de William Cordeiro que está suspenso. Yago entra em seu lugar. Durante todo o campeonato, uma das principais dificuldades comentadas pelo treinador foi a dificuldade em repetir um time titular em duas rodadas. As lesões e desgaste físico foram constantes no ano do Figueira.

14:52 O Inter entra em campo desfalcado de jogadores importantes para o plantel titular, incluindo o ídolo D’Alessandro, uma das mais importantes figuras para o ano colorado. Fabrício, Gilberto, Alan Patrick e Jorge Henrique são as baixas do time de Abel Braga para a importante missão de parar o Figueirense.

14:48 Fique de olho: Tiago Volpi, goleiro do Figueirense. O jogador é um dos destaques do torneio e já especulado por equipes do centro do país. Especula-se que o São Paulo tenha interesse no serviço do atleta após a aposentadoria de Rogério Ceni. Muitos torcedores alvinegros creditam a boa campanha do Figueira neste Brasileirão às atuações seguras do jovem goleiro.

14:42 Fique de olho: Charles Aránguiz, meia do Inter e da seleção Chilena. Aránguiz marcou seis gols na competição e já deu três assistências. Chegou sem muito brilho para o início do Brasileirão, e era considerado um jogador desconhecido. Mas não demorou a encantar com a camisa do Internacional, e conseguiu até mesmo uma convocação para a Copa do Mundo de 2014. Na reta final, segue sendo importante para o estilo de jogo do time de Abel Braga.

14:38 O técnico do Figueira, Argel Fucks, comenta a dificuldade de repetir as escalações: “Isso é normal, hoje em dia é impossível quase repetir um time. É normal, tem lesão, tem cartão e suspensão. Isso não é novidade, não tem explicação, por isso que você conta com todo mundo e tem um grupo grande. Até porque temos praticamente 90% que utilizamos na temporada”, avaliou.

14:36 Em meio às preparações do Inter para o duelo, o meia Alex comenta sobre seu futuro: "Eu estou tranquilo porque, graças a Deus, consegui uma carreira que me possibilita outras portas abertas. Não basta apenas só você querer. O que me incomoda é o tempo de contrato, até por uma lesão”, opinou o meia Colorado.

14:32 O jogo de hoje tem enorme significado para os gaúchos, pois se terminarem em terceiro colocado, se classificam para a Copa Libertadores da América de 2015 direto na fase de grupos. Se terminar em quarto, disputará a fase preliminar da competição.

14:28 Caso o Furacão do Estreito some um ponto na partida de logo mais, em 2015 que disputará a Copa- Sulamericana, objetivo não esperado pelos dirigentes e nem pelos torcedores no início do ano.

14:24 Na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, os catarinenses surpreenderam os gaúchos pelo placar de 3 a 1 em pleno Beira-Rio. Na história do confronto em Campeonatos Brasileiros, o Colorado tem leve vantagem. São 11 vitórias vermelhas, oito do Figueirense e ainda quatro empates.

14:20 Os catarinenses estão na 12ª colocação na tabela com 47 pontos. O Figueira vem de empate contra o São Paulo no Morumbi pelo placar de 1 a 1. Já o Internacional é terceiro colocado, com 66 pontos, e vem de vitória em casa pelo placar de 3 a 1 diante do Palmeiras.

14:16 O duelo é válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014. O Figueirense é o mandante do jogo e recebe o Colorado no Orlando Scarpelli em Florianópolis às 16h30.

14:12 Olá, boa tarde pra você que vai acompanhar a partir de agora a transmissão do jogo entre Figueirense e Internacional pela Vavel em tempo real.