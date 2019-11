Jogo Grêmio x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2014

16:10 Grêmio confirmado: Marcelo Grohe, Pará, Rhodolfo, Bressan e Zé Roberto; Wallace, Ramiro e Matheus Biteco; Luan, Dudu e Barcos.

15:55 O palco do jogo, a Arena do Grêmio, recebe pela segunda vez o Flamengo. No ano passado, o Grêmio venceu o Flamengo por 2 a 1, com dois gols de Maxi Rodríguez, em atuação das mais destacadas do uruguaio com a camisa tricolor. A Arena, inaugurada em 8 de dezembro de 2012, tem capacidade para 60.000 pessoas, mas não deve receber bom público nesta última rodada.

15:53 No Grêmio, uma das novidades no time pode ser o lateral esquerdo Marcelo Hermes, que treinou durante a semana como titular. Aos 19 anos, o atleta chamou a atenção da comissão técnica por suas atuações com os juniores. O volante Ramiro, titular também nas atividades, falou em tom para destacar a dignidade do elenco. "Em nenhum momento faltou entrega ou união do grupo. Vamos sair da competição de cabeça erguida, embora tenhamos falhado em alguns momentos. Vestir a camisa do Grêmio é razão de orgulho e motivação e isso vale para todas as partidas."

15:50 No lado do adversário gremista, no treino da última sexta-feira, Luxemburgo encaminhou um time do Flamengo com vários jovens e jogadores que pouco vinham recebendo oportunidades. A partida contra o Grêmio é a última chance para seis destes cavarem espaço: Marcelo, Erazo, João Paulo, Amaral, Arthur e Elton, que ainda não tiveram acerto contratual para defender o rubro-negro na temporada de 2015. O contrato dos atletas citados encerra ainda em dezembro.

15:48 FIQUE DE OLHO: O goleiro César está há três anos integrado ao plantel profissional do Flamengo. Apesar do tempo de casa, fez apenas um jogo como titular. Sem perder a chance, que pode ser escassa na carreira de um ´guarda-redes, César parou o campeão brasileiro Cruzeiro e teve o nome identificado ao torcedor. "Só tive um jogo pelo profissional, mas por onde passo falam comigo. Outro dia, no aeroporto, um menino falou: 'César, sou seu fã, me dá um autógrafo.' E ele só quis o meu. São coisas que marcam", conta o arqueiro, que tem nova oportunidade de mostrar serviço, diante do Grêmio.

15:45 FIQUE DE OLHO: Volante, mas atuador como lateral esquerdo nesta temporada, Zé Roberto pode fazer seu último jogo com a camisa do Grêmio. Aos 40 anos, a renovação ficou difícil, mas Zé concedeu entrevista focado ainda no último jogo, quando pode participar como volante. "Meu contrato vence no dia 31 de dezembro e quero terminar o ano com a cabeça voltada para o último jogo da competição. Nas férias, eu vou ter tempo para saber qual será meu futuro." A ideia inicial do Grêmio é enxugar a folha salarial de 6,5 milhões para 5 milhões.

15:40 Luxa assumiu o Flamengo com o trem andando e com a equipe rubro-negra na lanterna do Brasileirão, no que poderia ser o primeiro rebaixamento da centenária história do clube. Mas, após o elegante treinador chegar para sua quarta passagem pelo Mengão, os resultados vieram. Não o suficiente para pensar em disputar a Copa Libertadores, mas o suficiente para livrar os riscos de queda à segunda divisão. Em entrevista, o técnico admitiu a escalação de reservas nesta rodada de finalização do ano. 13 atletas já receberam férias antecipadas, sendo que oito foram titulares do Flamengo na rodada passada, diante do Vitória: Paulo Victor, Léo Moura, Wallace, Éverton, Cáceres, Márcio Araújo, Canteros e Nixon. Os demais jogadores liberados são Samir, Gabriel, Alecsandro, Paulinho e Eduardo da Silva.

15:35 Se para as duas equipes, o Grêmio e Flamengo desta 38ª rodada não é o mais importante, um duelo particular pode ser interessante. Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo são consagrados treinadores do futebol brasileiro. Felipão foi punido pelo STJD com o afastamento por três jogos, em função de severas reclamações feitas a arbitragem após o jogo contra Cruzeiro, na Arena. Porém, um efeito suspensivo foi anunciado pelo Grêmio e ele vai estar à beira do gramado contra o Flamengo neste domingo. Em compensação, seu auxiliar, Flávio Murtosa, vai cumprir suspensão pela expulsão proveniente também da partida contra o clube mineiro. Murtosa cumprirá, portanto, sua única rodada de afastamento.

15:30 Já em 2011, quem levou a melhor no estádio Olímpico lotado foram os mandantes azuis. O Flamengo chegou a abrir 2 a 0, com Deivid e Thiago Neves, para desespero do torcedor gremista, que bastante vaiou Ronaldinho Gaúcho naquela tarde. Porém, André Lima, o "guerreiro imortal", foi crucial para a construção da virada heróica, marcando os dois gols para o empate. Douglas e o argentino Miralles fecharam o score em 4 a 2 para o tricolor. Confira no vídeo.

15:25 Relembrar dois jogos, até recentes, que marcaram a história do confronto desta última rodada do campeonato brasileiro. Em 2009, também em rodada decisiva, o Flamengo recebeu o Grêmio no Maracanã cheio, precisando vencer para confirmar o título daquele ano. Já o Grêmio, ao invés de ter o claro objetivo de estragar a festa, estava sem almejar algo no torneio e foi com o time reserva. Além do mais, o principal beneficiado, caso o tricolor vencesse, seria o Internacional, segundo colocado. Os gaúchos até assustaram com um gol no primeiro tempo, mas a virada rubro-negra veio na segunda etapa, com gols de David Braz e Ronaldo Angelim. Com isso, o Flamengo conquistou seu último campeonato brasileiro.

15:20 No total, são 80 encontros entre Grêmio e Flamengo. São 29 vitórias do tricolor, 29 empates e 22 vitórias do rubro-negro. Em campeonatos brasileiros, ainda a vantagem do sul, com 21 vitórias, 18 empates e 16 vitórias cariocas. A maior goleada do Grêmio foi um 6 a 1, pela primeira edição da Copa do Brasil, em 1989. Já o placar mais elástico do Flamengo foi uma vitória por 5 a 1, pelo campeonato brasileiro de 1976. A espera, como sempre, é de bolas na rede, mas o que mais aconteceu na história deste clássico foi o 0 a 0, que já se repetiu em dez ocasiões.

15:15 O Grêmio não perde para o Flamengo desde o Campeonato Brasileiro de 2011. Na oportunidade, o jogo foi no Engenhão e Ronaldinho ainda era peça chave naquele time, também comandado por Luxemburgo. Desde aquele confronto, foram outros seis jogos, com cinco vitórias do Tricolor gaúcho. A superioridade em seus domínios vem desde o estádio Olímpico, com o Grêmio acumulando uma década sem perder para o rubro-negro em Porto Alegre. A última vitória carioca na capítal gaúcha foi em 2004, pela Copa do Brasil, com placar de 1 a 0.

15:10 Para o Grêmio, uma análise nos regulamentos para 2015. Em uma disputa direta, Fluminense, 61 pontos, e Grêmio, 60 pontos, buscam a vaga direta para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isto porque, além dos cinco times classificados para a Libertadores da América (Cruzeiro, São Paulo, Inter, Corinthians e Atlético-MG), a equipe que ficar melhor colocada logo após o G-4, entrará direto nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015. Porém, esta equipe não vai poder disputar a Copa Sul-Americana do ano que vem.

15:05 O Flamengo chega a Porto Alegre sem grandes objetivos. Vanderlei Luxemburgo assumiu o time da gávea na última colocação do torneio. O rubro-negro, preocupantemente, somava apenas uma vitória em 11 rodadas, na ocasião. Eis que a reação necessária para fugir do rebaixamento veio e, hoje, os cariocas ocupam o 9º lugar, com 51 pontos. Na penúltima partida deste ano, o Flamengo goleou sem dó o Vitória por 4 a 0, na Arena da Amazônia, em Manaus. Kadu, do Vitória, anotou contra. Elton, Everton e Nixon selaram a goleada pela equipe carioca.

15:02 O mando de campo desta última rodada do Brasileirão é do Grêmio. O tricolor de Luiz Felipe Scolari chegou a estar em 3º lugar na tabela, mas desmanchou a boa sequência com três derrotas nos últimos três jogos. Na rodada anterior, a derrota foi para o Bahia, com belo gol de falta marcado por Galhardo. Com a queda no desempenho, o Grêmio agora é 7º colocado, com 60 pontos, sem chances de chegar à Copa Libertadores da América.

15:00 Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe agora tudo de Grêmio x Flamengo, partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo a ser disputado às 17h, horário de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.