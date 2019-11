Jogo Palmeiras x Atlético-PR no Campeonato Brasileiro 2014

19:17 Estamos dando fim à transmissão da partida entre Palmeiras e Atlético-PR, muito obrigado pela companhia e até a próxima. A gente se vê por aí.

19:10 O jogo foi tenso, não foi fácil. Mas o resultado foi de alívio. Uma quade no ano do centenário seria muito mais que uma catástrofe.

19:02 No final das contas o empate serviu. Com o triunfo do Santos sob o vitória e o empate do Bahia contra o Coritiba, o Palmeiras se livrou da segunda divisão.

19:00 Na verdade, o torcedor tem razão. A campanha foi muito fraca para o um tão importante para o clube, que recentemente completou 100 anos de história.

18:58 Torcida grita por vergonha. O Palmeiras continuou na Série A, mas o time está aquém da sua história.

49' Fim de jogo em Sâo Paulo! Palmeiras e Atlético-PR ficam no empate em 1 a 1.

44' Teremos quatro minutos de acréscimo na etapa final.

42' A tensão ainda paira sob o Allianz Parque. Bahia e Vitória também vão empatando seus jogos.

39' Mouche finaliza com força, mas a bola esbarra na defesa do Atlético-PR.

37' Infelizmente, já tem torcedor passando mal na arquibancada. O jogo é nervoso. Caso saia um gol dos paranaenses, o Palmeiras cai para a Série B pela terceira vez em um intervalo de 12 anos.

34' Henrique tenta o chute, Gabriel Dias desvia, mesmo assim a bola sai pela linha de fundo.

33' Mais uma alteração no CAP! Sai: Dellatorre; entra: Pedro Paulo.

30' Palmeiras busca o gol, mas esbarra na boa marcação do Atlético-PR.

Público pagante: 33.151 pessas no Allianz Parque.

27' Mudança no Atlético-PR! Sai: Nathan; entra: Mateus.

25' Última substituição no Palmeiras! Entra: Mouche; sai: Mazinho.

23' Defende Weverton! De peito, o arqueiro atleticano interceptou o chute de Cristaldo e a bola saiu para escanteio. Na cobrança, a zaga fez o corte.

21' Valdívia encaixa grande passe, mas João Pedro disperdiça a oportunidade.

19' Delatorre finaliza de cabeça e assusta, mas a bola vai por cima da meta.

18' Com o empate, o Verdão vai se garantindo na Série A no critério do número de vitórias.

16' Cristaldo cruza para Henrique, mas Douglas Coutinho faz o corte.

15' Recomeça o jogo, enquanto o zagueiro palmeirense saiu de campo chorando de dores.

13' Nathan, do Palmeiras, recebe atendimento no gramado.

10' Mario Sérgio faz grande jogada, driblou dois defensores, mas pegou mal na hora do arremate.

8' Alteração no Palmeiras! Sai: Wesley; entra: Cristaldo.

2' UHHH! Mazinho tem boa chance, finaliza, mas a bola sai por cima da meta, após o desvio da zaga. No escanteio, a bola fez a curva por fora, ou seja, tiro de meta.

0' Começa o seugndo tempo.

17:02 Em instantes, teremos todas as emoções da segunda etapa.

16:55 Fiquem ligados! Logo mais teremos todas as emoções do segundo tempo.

47' Fim de jogo na primeira etapa. Palmeiras e Atlético-PR empatam em 1 a 1.

45' Wesley faz boa jogada, chuta com perigo, mas Weverton faz a defes.

44' Teremos dois minutos de acréscimo no primeiro tempo.

42' Se engana quem pensa que o Furacão está aliviando. Pelo contrário, os rubro negros mostram muito empenho na busca pelo resultado positivo.

40' Salva Fernando Prass! Mais uma boa defesa do goleirão.

39' CAP tenta marcar outra vez de escanteio, mas Henrique, autor do gol palmeirense, faz o corte.

37' Mazinho tenta a finalização, mas não acerta o cabeceio e a bola vai para fora.

35' Que defesaça! Renato finaliza com precisão, mas Weverton faz grande defesa e corta para escanteio. Na cobrança, o árbitro marca falta no goleiro atleticano.

32' Valdívia, mesmo lesionado, vem apresentando um bom futebol. Qualidade não falta.

31' Corta Victor Luis.

30' Dorival Júnior tenta ajustar sua equipe à beira do gramado.

27' Salva Fernando Prass! Natan faz linda jogada, chuta com categoria e o arqueiro palmeirense faz grande defesa.

26' Nathan, o do Palmeiras, corta duas vezes.

24' Natan faz grande jogada pela direita e Fernando Prass trisca nma bola para salvar o Verdão.

22' Time da casa se anima após marcar o primeiro gol em seu novo estádio.

20' Goooooooooool do Palmeiras! Henrique cobra bem o pênalti e desacante. Tudo igual no Allianz Parque.

18' Pênalti para o Palmeiras! A bola toca na mão de Drausio e o árbitro adicional sinaliza a penalidade.

15' Salva Weverton! No melhor arremate do Verdão a gol, o arqueiro atleticano fez boa defesa e já ligou o contragolpe.

15' Palmeiras tenta não abalar com o resultado. Enquanto isso, o Bahia abre o placar no Couto Pereira contra o Coritiba.

10' Goooooooool do Atlético-PR! Ricardo Silva aproveita o escanteio bem cobrado e testou para o fundo das redes alviverdes.

9' Salva Prasss e Gabriel! Duas grandes chances para o Atlético-PR. Por um milagre, o Furação não abriu o placar.

8' Após ficar com a bola o Palmeiras foi ao aquete com Henrique, mas não obteve sucesso.

7' Falta para o CAP.

,5' Valdívia tenta o passe para Henrique, mas o goleiro Weverton fica com a bola.

4' Perde Lúcio! Zagueiro tem ótima chance, mas o arremate. Foi a primeira chance da peleja.

2' Torcida faz grande festa e tenta empurrar o Palmeiras.

0' Começa o jogo em São Paulo para Palmeiras e Atlético-PR.

16: 59 Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

16:58 Verdão e Furação entram no gramado. Festa da torcida palmeirense.

16:56 Torcedores do Palmeiras em ótimo número no Allianz Parque. É clima de final.

16:52 "Queremos brigar por títulos e não contra rebaixamento", é o que diz a faixa colocada pelos torcedores alviverdes. Bela atitude.

16:47 Será o jogo do ano para os palmeirenses, que tentam salvar o ano do centenário e vitar o rebaixamento.

16:39 Quase tudo pronto para o jogo. Logo mais, as equipes adentram o gramado para a execução dos hinos nacionais.

16:11 Furacão definido com Weverton; Mário Sérgio, Drausio, Ricardo Silva e Olaza; Otávio; P. Dias, Nathan e M. Guilherme; Coutinho e Dellatorre.

16:08 Palmeiras definido para o jogo! Dorivel Júnior vai a campo com: Fernando Prass; João Pedro, Lúcio, Nathan e Juninho; Renato, Victor Luis, Wesley e Valdivia; Mazinho e Henrique.

16:04 A grande suspresa é a particapação de Valdivia, que, mesmo lesionado, deve ir a campo. A preparação do Departamento Médico alviverde trabalhou muito na tentativa de deixar o atleta em concições ideais.

15:55 Continuem ligados, em instantes teremos todas as emoções da partida entre Palmeiras e Atlético-PR

14:50 Na missão de fugir do rebaixamento, o Palmeiras jogará diante de seu torcedor, no Allianz Parque, em São Paulo. O Atlético-PR abriu mão de sua parte dos ingressos para o jogo, então as arquibancadas serão 100% alviverdes na tarde deste domingo. O motivo é o medo de brigas entre as torcidas organizadas dos dois times, conforme explicou em uma nota em seu site. "Em razão de conhecimento de ameaças de confrontos entre torcidas organizadas e de solicitações das autoridades responsáveis, o Clube Atlético Paranaense informa que não exercerá o direito de compra de sua cota de ingressos para a partida de domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque".

14:45 "O Palmeiras é um grande clube do Brasil. Tem de chegar um momento em que nós deixemos de assistir às decisões sentados no sofá e voltemos a ser protagonistas. É nisso que o Palmeiras precisa pensar para o ano que vem", disse.

14:42 Em entrevista coletiva na Academia de Futebol, Dorival deixou seu futuro nas mãos da diretoria, mas falou sobre seu desejo de ver o Palmeiras disputando melhores resultados em 2015.

14:38 Dorival Júnior já afirmou que o foco do grupo palmeirense está todo voltado para o jogo de logo mais. Na 16ª colocação, o Verdão precisa vencer a equipe paranaense para não depender de outros resultados na luta pela permanência na elite do futebol nacional. Mas, apesar dos claros objetivos ainda abertos, o treinador vê a necessidade de o clube passar por uma reestruturação para a próxima temporada.

14:34 “A gente espera um bom rendimento, né. No último jogo a gente colocou o Nathan, um jogador convocado para a Seleção brasileira, o próprio Marquinhos (Marcos Guilherme). A gente colocou os dois, e talvez o Nathan talvez tenha feito sua melhor partida desde que eu estou aqui. A ideia é essa, colocar o jogador, dar moral a ele e com a expectativa que jogue bem, entre com alegria”, enfatizou o treinador.

14:30 O Atlético-PR deve ter uma outra cara para enfrentar o Palmeiras. No penúltimo treinamento no CT do Caju, o técnico Claudinei Oliveira esboçou a equipe com apenas três titulares: o goleiro Weverton, o volante Paulinho Dias e o meia Marcos Guilherme. A última atividade da equipe atleticana está programada para a manhã de sábado, quando o treinador deve definir os 11 que entram em campo na última rodada do Campeonato Brasileiro.

14:28 Quem não se recuperou foi o zagueiro Tobio. Com dores musculares na coxa direita, o argentino vai permanecer fora da equipe, o que deve abrir vaga para o retorno de Nathan, que cumpriu suspensão automática na derrota contra o Internacional, em Porto Alegre. Outro que foi vetado é o volante Marcelo Oliveira, que sentiu lesão muscular.

14:25 As outras baixas já esperadas no Verdão são os meias Bruno César e Allione, suspensos após terem recebido cartão vermelho no duelo contra o Colorado.

14:22 Depois de treinar com bola na quinta-feira, o chileno voltou a sentir dores na coxa e foi poupado da atividade de sexta. Neste sábado, o camisa 10 manteve tratamento no departamento médico e não foi a campo, mas mesmo assim foi convocado pela comissão técnica. A escalação do Mago, porém, será definida momentos antes do jogo.

14:18 O Palmeiras pode contar com Valdivia no último jogo da temporada. Em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia foi relacionado pelo técnico Dorival Júnior para o duelo contra o Atlético-PR no novo estádio alviverde.

14:14 Fique de olho: Henrique. O atacante do Porco é um dos postulantes à artilharia do campeonato, na briga com Fred e Ricardo Goulart. Oportunista, letal e eficiente, Henrique é um jogador de suma importância para o time de Dorival Júnior.

14:10 Fique de olho: Weverton. Com grandes atuações no Brasileirão, o arqueiro atleticano é um dos maiores destaques do time. Por outro lado, a defesa é um dos pontos fracos da equipe, sendo vazada 41 vezes. Não fosse por Weverton, esse número seria ainda maior.

14:04 Além disso, o treinador Claudinei Oliveira sinalizou a possibilidade de poupar alguns jogadors, que já veem em ritmo de férias após a partida diante do Goiás, onde o CAP saiu vitorioso pelo placar mínimo; Marcelo foi o autor do tento da vitória que deu três pontos ao Atlético, agora com 53.

14:00 Se no lado paulista a questão é de vida ou morte, o Atlético-PR não tem com o que se preocupar. Afinal, o time paranaense não briga mais por nada na competição, tanto que a diretoria rubro negra abriu mão dos ingressos destinados à torcida atleticana no duelo ante os palmeirenses.

13:55 Para chegar ao objetivo, o treinador Dorival Júnior tenta tirar o máximo de seus atletas. O meia Valdívia, que ficou de fora da última rodada por uma lesão, fez um intensivo de treinamentos e esta apto para enfrentar o CAP. O chileno é a maior esperança de criação da torcida que canta e grita.

13:50 Após a derrota para o Inter na última rodada, o Palmeiras viu o fantasma do rebaixamento mais vivo do que nunca. Para não precisar torcer contra os concorrentes, o Verdão precisa dos três pontos. A vitória, se vier, será uma das mais comemorar do ano – se não a maior – e a primeira no Allianz Parque.

13:45 Boa tarde, amigo leitor da Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão da partida entre Palmeiras e Atlético-PR, válida pela 38º e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h e aqui você confere todos os lances. Fiquem ligados!