Resultado do jogo Sport x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2014

19:03 Encerramos nossa transmissão por aqui de Sport 1x0 São Paulo, com gol de Joelinton, ainda aos 3 minutos do primeiro tempo. Os resultados finais da rodada definiram o rebaixamento de Bahia e Vitória, que perderam para Coritiba e Santos, respectivamente. O Palmeiras empatou com o Atlético-PR, mas se livrou do descenso.

18:55 Com o resultado positivo, o Sport termina o campeonato na 11ª posição, somando 52 pontos. O São Paulo, por outro lado, já tinha assegurado a 2ª colocação, com 70 pontos

18:53 Na Arena Pernambuco, público de 34.496, gerando uma renda de R$ 1.011.655

92' Final de jogo na Arena Pernambuco para Sport 1x0 São Paulo! Gol de Joelinton, aos 3 minutos, dá vitória ao Leão!

91' Última mudança no Sport! SAI Diego Souza, ENTRA Ananias

90' Arbitragem marca dois minutos de acréscimo e Eduardo Baptista irá mexer pela última vez no Sport

89' UHHHHHHHHH! Rodrigo Mancha também arrisca de longe, mas Dênis corta

84' Leão vai vencendo e quebrando um tabu de 13 anos sem derrotar o São Paulo!

82' UHHHHHHHHHHH! Agora é a vez do São Paulo assustar! Após ganhar bola de Renê, Ademílson arrisca de longe, mas Magrão faz grande defesa

79' UHHHHHHHHH! Leão acordou no jogo! Patric faz grande jogada pela direita e serviu Joelinton, que acertou o travessão e quase marca o segundo gol!

77' UHHHHHHH! Rodrigo Mancha rouba a bola e toca para Joelinton, que observa Dênis adiantado e tenta por cobertura, quase marcando o segundo dele e do Sport no jogo

76' Última substituição no São Paulo, que vem com tudo para o ataque. SAI Michel Bastos, ENTRA Ademilson.

74' Substituições no Sport! SAEM Danilo e Mike, ENTRAM Willian e James Dean, respectivamente. O atacante rubro-negro com nome de ator e formado na base do Leão faz sua estreia

72' Sentindo a pressão do São Paulo, Eduardo Baptista prepara duas mudanças no Sport

68' UHHHHHHHH! São Paulo vem para cima em busca do empate e quase consegue. Michel Bastos arriscou de longe e a bola passou com perigo

63' Torcida do Sport começa a fazer uma bonita festa na Arena Pernambuco, iluminando o estádio com celulares

59' Substituição no São Paulo! SAI Osvaldo, ENTRA Ewandro

59' CARTÃO AMARELO PARA OSVALDO! Atacante do São Paulo recebe o primeiro cartão do jogo

58' Patric deu um elástico e levantou a torcida do Sport!

56' INCRÍVEL! Renê faz ótima jogada pela esquerda e cruza para Danilo, que chuta mal e perde boa chance de fazer o 2 a 0

54' São Paulo quase empata! Após pressão ofensiva e bate-rebate, a zaga do Sport cortou o perigo

51' UHHHHHHHHHHH! Mike se movimenta bem e recebe na pequena área mas, cara a cara com Dênis, perde a oportunidade mais clara de ampliar o marcador

49' UHHHHHHHHHHH! Ewerton Páscoa faz jogada com Danilo e quase marca o segundo do Leão

48' Para a etapa final, as equipes trocaram o uniforme. Enquanto o Sport vem de laranja, o São Paulo vem com a tricolor na vertical

46' Bola rolando na etapa final para Sport 1x0 São Paulo!

18:04 O treinador Muricy Ramalho realiza substituição no time do São Paulo! SAI Alexandre Pato, ENTRA Boschilia

18:02 Goleiros retornam ao gramado e já fazem o aquecimento antes do início da etapa final

17:58 Já já a bola volta a rolar no segundo tempo na Arena Pernambuco! Não saiam daqui!

17:54 Já Eduardo Baptista, treinador do Sport, elogiou a postura do time rubro-negro, mas lamentou a falha no último passe: "Primeiro tempo bem jogado, mas não podemos errar tantos passes"

17:52 O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, lamentou ter saído em desvantagem no início, mas garantiu ir para cima em busca do empate: "Tomamos o gol no começo, mas estamos controlando a partida. Temos de apertar mais lá na frente"

17:50 Atuando de maneiras distintas, as equipes fazem um primeiro tempo sem muitas emoções e lances ofensivos. Enquanto o Sport foi mais incisivo no ataque, o São Paulo pecou na criação, devido à ausência dos principais atletas no setor

45+2' Final do primeiro tempo na Arena Pernambuco para Sport 1x0 São Paulo! Com gol marcado pelo atacante Joelinton aos 3 minutos, Leão sai em vantagem no intervalo

44' Arbitragem designa dois minutos de acréscimo

41' Reta final de primeiro tempo e a partida segue Sport 1x0 São Paulo. Leão chega mais ao campo ofensivo, mas peca na criação

32' Rafael Tolói disputou jogada com Mike e ficou caído, mas foi atendido pelos médicos do São Paulo e passa bem

30' Meia hora de bola rolando e o placar permanece dando vantagem ao Leão, que vence por 1 a 0, com gol de Joelinton

26' Diferentemente dos 15 minutos iniciais, a partida fica mais morna e com poucas chances ofensivas das duas equipes

20' Ao contrário do que foi visto na partida de São Paulo, o Sport é quem fica mais tempo com a bola, enquanto o São Paulo não consegue sair para o ataque

18' Nos outros jogos da rodada, Bahia e Atlético-PR abriram o placar, com Henrique e Ricardo Silva, respectivamente. Com o resultado, o Palmeiras está sendo rebaixado à Série B de 2015

15' Primeiro tempo começa animado e favorável aos donos da casa, que criam as melhores jogadas ofensivas e levam mais perigo à meta

12' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Quase o segundo do Sport! Após contra-ataque armado por Diego Souza, Mike recebeu livre e, de primeira, encheu o pé, mas Dênis fez boa defesa para evitar

8' Outra boa jogada ofensiva do Leão, dessa vez pelo lado direito e com Patric, mas a zaga tricolor cortou o perigo após cabeçada de Joelinton

5' Mesmo equilibrado no início, o jogo começou bastante favorável ao Leão, que construiu uma boa jogada e saiu bem em contra-ataque para sair na frente do placar

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Após boa jogada do homenageado Renê pela esquerda de ataque e Joelinton encheu o pé na cara de Dênis! Sport 1x0 São Paulo

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x São Paulo na Arena Pernambuco! Saída de bola é do Leão

16:56 Equipes já entraram em campo. Falta pouco para o início da partida. Hino nacional sendo reproduzido

16:52 Já já a bola vai rolar na Arena Pernambuco para Sport x São Paulo na 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro! É a despedida das equipes do certame nacional! Não saiam daqui!

16:45 O jogador do Sport foi o segundo a alcançar a marca de atuar em todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes dele, o pioneiro havia sido Darío Conca, do Fluminense, em 2010

16:43 O presidente do Leão e candidato à reeleição, João Humberto Martorelli, fez as homenagens ao lateral-esquerdo Renê, que saiu bastante aplaudido pela torcida rubro-negra

16:40 O lateral-esquerdo Renê, do Sport, será homenageado pela diretoria por jogar os 38 jogos do nacional ao usar a camisa de mesmo número na partida de logo mais

16:33 Os goleiros das equipes já entraram em campo e estão realizando o aquecimento antes da bola rolar

16:11 No banco de reservas, os treinadores terão à disposição

Sport: Saulo, Flávio, Igor Fernandes, Henrique Mattos, Vitor, Ananias, Régis, James e Willian

São Paulo: Léo, Renan Ribeiro, Paulo Miranda, Luís Ricardo, Hudson, Boschilia, Ewandro e Ademilson

16:08 São Paulo também está definido por Muricy Ramalho! Dênis; Auro, Rafael Tolói, Edson Silva e Reinaldo; Souza, Denílson, Osvaldo e Michel Bastos; Alan Kardec e Alexandre Pato

16:05 Informa a assessoria de imprensa do Sport que um total de 27 mil ingressos, incluindo o Todos Com a Nota, foram vendidos antecipadamente para o jogo de logo mais

16:00 Faltando 1h para a bola rolar na Arena Pernambuco, o Sport já está definido pelo treinador Eduardo Baptista: Magrão; Patric, Ewerton Páscoa, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Diego Souza e Danilo; Mike e Joelinton

15:45 Para o duelo de logo mais, a arbitragem será do matogrossense Wagner Reway, aspirante ao quadro da Fifa. Ele será auxiliado pelo sul-matogrossense Eduardo Gonçalves da Cruz, da CBF, e pelo paulista Danilo Ricardo Simon Manis, que também deseja chegar ao grupo internacional.

15:43 O ala ainda garantiu saber da importância do jogo, mesmo que o resultado final negativo ou positivo modifique a situação da equipe, mas afirma entrar para somar os três pontos: "Vai ser um jogo difícil, mas vamos em busca de vitórias. Acredito que será uma partida movimentada, já que o campo é bom e o estádio é de Copa do Mundo, mas temos condições de vencer e fechar o ano com um grande resultado. Somos o São Paulo e vivemos de vitórias"

15:41 Quem falou do lado do São Paulo foi o jovem lateral-direito Auro, que fez sua estreia no profissional no jogo do primeiro turno contra o Leão: "Foi um dia maravilhoso. Pude entrar, ajudar os meus companheiros e vestir pela primeira vez a camisa do São Paulo. Com certeza aquela bela tarde de domingo foi marcante na minha carreira. Estou há pouco tempo aqui, mas pude amadurecer bastante. Meu sonho é ganhar títulos aqui e, por isso, tento agarrar todas as oportunidades"

15:39 Com o Sport já garantido na zona de classificação à Copa Sul-Americana, o arqueiro afirmou que o grupo luta para encerrar a Série A com uma melhor posição na tabela e sete jogos de invencibilidade: "O grupo todo está muito motivado para terminar o ano bem. Fizemos uma grande temporada e acredito que a torcida vai encher a Arena Pernambuco para comemorar conosco o fechamento de um ano tão especial. Espero que a gente consiga vencer o forte time do São Paulo para coroar nosso momento na competição"

15:35 Em entrevista coletiva, Magrão, goleiro do Sport, crê em um jogo mais “descontraído” e, por isso, de melhor qualidade, afinal as equipes não aspiram mais nada na última rodada: "Espero que seja um grande jogo, tem tudo para ser. Duas equipes definidas na competição. Quando não se tem tanta responsabilidade, torna-se um jogo mais aberto. Esperamos jogar Mais soltos, mais livres e fazermos um grande jogo, terminando o ano com uma vitória"

15:33 A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Sport e São Paulo. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e promete receber bom público, afinal as equipes vivem bom momento e é a última rodada do campeonato

15:30 Para repor as perdas, o comandante tricolor irá promover a entrada de Denis no gol. Na lateral, expectativa para a entrada de Reinaldo, ex-Sport, deslocando Michel Bastos ao meio, que ocupará a função de Ganso. No lugar de Kaká, Maicon pode começar jogando após se recuperar de lesão no joelho.

15:27 O São Paulo, por sua vez, terá quatro baixas para o confronto que começa em instantes. O goleiro Rogério Ceni e o meia Kaká, que foram poupados, nem chegaram a viajar com o grupo para a capital pernambucana. Além dos ídolos, o lateral-esquerdo Álvaro Pereira e o meio-campista PH Ganso também não jogam, mas por suspensão pelo tercei

15:24 Sem problemas por suspensão e lesão em relação ao time que empatou com o Criciúma, Eduardo Baptista só não poderá contar com a presença dos atacantes Neto Baiano e Leonardo, que não terão os contratos renovados ao término da Série A e não jogam pelo Sport. Neto Baiano demonstra insatisfação e anuncia saída do Sport

15:21 Destaque do Leão desde que chegou, o meia Diego Souza se mostrou satisfeito com o projeto do clube para 2015 e demonstrou interesse em seguir vestindo a camisa do Sport. Desejado, Diego Souza reitera vontade de permanecer no Sport: "Estou muito feliz aqNeui"

15:18 Durante a semana, o Sport ganhou o retorno do lateral-esquerdo Danilo, que voltou de suspensão e, por estar em fim de temporada, afirmou estar motivado para seguir no Leão em 2015. Danilo retorna de suspensão e Eduardo Baptista confirma Sport para duelo com São Paulo

15:16 FIQUE DE OLHO: Alan Kardec, atacante do São Paulo. Com passagens pelo futebol europeu e grandes clubes do Brasil, Alan Kardec deu ainda mais força ao sistema ofensivo do Tricolor. No Brasileirão, divide a artilharia da equipe ao lado de Luís Fabiano e Alexandre Pato, companheiros de ataque, com 9 gols marcados.

15:14 FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia-atacante do Sport, que vive excelente fase no Brasileirão. É o destaque da equipe rubro-negra no setor ofensivo, sendo importante dando assistências e marcando gols. Em 19 jogos, foram quatro tentos assinalados, sendo dois desses fundamentais em duas vitórias.

15:11 Enquanto isso, Muricy Ramalho, comandante do São Paulo, confirmou que a equipe não terá todos os titulares, mas será importante para observar quem entrará em campo: "Por mais que esse jogo não tenha uma importância em termos de pontos, vale porque é o São Paulo em campo e tenho que fazer observações. Por isso não levaremos todos, mas a maioria estará lá. Vão os que acham que a gente acredita que precisam ter uma oportunidade"

15:08 Durante a semana, Eduardo Baptista, técnico do Sport, comentou que a ideia principal é terminar o campeonato com vitória para encerrar o ano com chave de ouro: "Nós tivemos uma temporada muito positiva e agora temos a chance de terminar em nono colocado na Série A. É isso que a gente está se apegando e seria importantíssimo para coroarmos um ano de muito trabalho. Todos os dias antes do treinamento a gente tem colocado essa pauta em questão"

15:06 Em 2009, uma das grandes goleadas da história do duelo entre Sport e São Paulo foi aplicada justamente pelos favoritos. O São Paulo contou com atuação inspirada do atacante Washington, que marcou três vezes, e ganhou por incríveis 4 a 0 em casa; o jogo também foi válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

15:03 Em 1994, os adversários de hoje se enfrentaram pela 6ª rodada da 2ª fase da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Fábio, do Sport, marcou dois gols e fez o Leão golear o Tricolor por 5 a 2.

15:01 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2014, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória tricolor por 2 a 0. Na ocasião, o São Paulo estreava o lateral Auro, que deve ser titular contra o Sport no jogo de hoje:

14:57 Favorito no jogo de logo mais, o São Paulo conta com um retrospecto pra lá de positivo no confronto: em 36 partidas, são 23 vitórias, 6 empates, contra apenas 7 vitórias do Sport.

14:55 Contra o Figueirense, no último domingo (30), um resultado não muito positivo. A partida marcou a despedida de Kaká, que saiu ovacionado, mas o São Paulo ficou apenas no empate em 1 a 1. Na despedida de Kaká, Rogério Ceni falha, mas São Paulo garante segunda colocação do Brasileirão

14:54 Já o São Paulo vive sua melhor fase: há dez jogos sem perder no nacional, assegurou a vice-liderança, com 70 pontos ganhos. Na Série A, são 20 triunfos, 10 empates e 10 reveses.

14:50 Na última rodada, o Sport empatou com o Criciúma por 2 a 2 em noite inspirada do lateral-direito Patric e do zagueiro Ewerton Páscoa, ambos ex-Tigre. Criciúma busca empate contra Sport na despedida do Heriberto Hülse

14:48 O mando de campo é do Sport, que ocupa a 11ª colocação, com 49 pontos ganhos. Até aqui, foram 13 vitórias, 8 empates e 16 derrotas.

14:45 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x São Paulo, pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 17h (de Brasília), na Arena Pernambuco.