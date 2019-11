Invictos há algumas rodadas, Sport e São Paulo se enfrentam visando encerrar o ano de forma positiva

Na tarde deste domingo (07), o Sport receberá, às 17h (horário de Brasília), o São Paulo, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O duelo, válido pela 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, marcará o fim da temporada 2014 para os dois times. Com os objetivos alcançados, rubro-negros e tricolores deverão fazer uma partida festiva, pois os paulistas não mudarão de colocação, enquanto os pernambucanos já garantiram a vaga na Sul-Americana 2015.

Algo que pode motivar o Sport nesta partida é a invencibilidade da equipe na competição. Sem saber o que é derrota há mais de um mês, os leoninos garantiram a vaga na Sul-Americana na ultima rodada e, agora, no mínimo ficarão na 11ª colocação, mas se alguém da frente for derrotado e o rubro-negro vencer, ele conseguirá sua melhor colocação na era dos pontos corridos. Do lado paulista, o vice-campeonato e a vaga na Copa Libertadores 2015 estão garantidas, desta maneira, o tricolor vem com a motivação apenas de terminar a competição com nove jogos sem perder.

Na última rodada, o Sport foi até Santa Catarina enfrentar o Criciúma. A equipe rubro-negra acabou empatando por 2 a 2. O lateral-direito Patric e o zagueiro Ewerton Páscoa foram os autores dos gols do escrete da Ilha do Retiro. O São Paulo também ficou no empate com um catarinense. O jogo realizado no Morumbi, contra o Figueirense, teve um placar de 1 a 1 e o destaque negativo foi uma saída de bola do goleiro Rogério Ceni, que acabou ocasionando na igualdade do marcador.

Diante de sua torcida, Leão se despede de temporada cheia de conquistas

A temporada do Sport foi bastante positiva. A equipe do técnico Eduardo Baptista conquistou dois títulos – Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano – no primeiro semestre e conseguiu um bom desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro, com chance até de superar sua melhor colocação – um 11º lugar, em 2008 – desde a era dos pontos corridos. Desta maneira, a torcida leonina deverá comparecer a Arena Pernambuco para festejar.

Ídolo da torcida rubro-negra, o zagueiro e capitão Durval fez uma analise da temporada. Para o defensor, o ano só não foi excelente mesmo porque faltou uma vaga na Libertadores 2015, que poderia ter vindo pela Copa Sul-Americana, mas o Sport acabou sendo derrotado pelo Vitória ainda na primeira fase. Durval, agora, espera um ano com ainda mais conquistas em 2015.

“Foi um ano praticamente excelente. Só faltou mesmo uma vaga na Libertadores. Mas estamos muito felizes porque conquistamos títulos e fizemos uma boa Série A do Campeonato Brasileiro. Na próxima temporada, eu espero um ano ainda melhor, com conquistas mais importantes”, falou o experiente zagueiro leonino.

Esta partida diante do São Paulo será especial para um jogador leonino: Renê, lateral-esquerdo. Quando entrar em campo, será o único jogador a disputar todas as partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral, que habitualmente utiliza a camisa 6, jogará com a camisa 38, em referência ao número de rodadas do certame. Renê comemorou bastante e agradeceu ao técnico Eduardo Baptista pela confiança durante a temporada.

“Estou fechando um ano de grandes conquistas. Antes do Brasileirão, ganhamos a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano. E, agora, tenho mais esse orgulho: poder fechar uma edição da Série A com participação em todas as partidas disputadas pelo time que me revelou. Só tenho a agradecer a todos os meus companheiros de grupo, além do técnico Eduardo Baptista e sua comissão, que sempre confiaram em mim”, comemorou o jovem lateral.

Para o jogo desta tarde de domingo (07), o técnico Eduardo Baptista poderá repetir a base das últimas partidas. Com relação ao último duelo, a única mudança será o retorno de Danilo na vaga de Wendel. Danilo não enfrentou o Criciúma porque estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Desta maneira, o Leão da Ilha do Retiro seguirá atuando no 4-5-1, com Mike aberto na direita e Diego Souza na esquerda.

Feliz com crescimento do São Paulo, Muricy colocará um time misto no último duelo do ano

O tricolor Paulista já garantiu a segunda colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, desta maneira, o único atrativo para esse duelo seria a despedida do goleiro Rogério Ceni e do meia Kaká, no entanto, nada disso acontecerá. O arqueiro tricolor decidiu adiar a aposentadoria e renovou seu contrato, enquanto o meia ficou na capital paulista e acabou se despedindo no último domingo (30), contra o Figueirense.

Por falar em Kaká, o experiente meia tricolor fez uma análise de sua passagem pelo clube paulista nesta temporada. Emprestado pelo Orlando City, equipe dos Estados Unidos, até o fim desse ano, o atleta participou de 24 jogos com a camisa do São Paulo e marcou apenas três gols. De acordo com Kaká, a sua segunda passagem pela equipe foi positiva, mesmo com o baixo número de gols.

“Em relação a números, essa segunda passagem não foi das melhores, mas pude ver que futebol não é só bola. Transcende gols e assistências. O torcedor conseguiu ver toda minha dedicação, minha luta, meu esforço em campo e o orgulho de vestir novamente a camisa do São Paulo”, analisou o meia tricolor.

O técnico Muricy Ramalho espera que a próxima temporada seja de conquistas, mas, para o comandante tricolor, este ano já foi muito válido porque o time conseguiu ficar na parte de cima da tabela, diferentemente de 2013, quando ele assumiu a equipe para evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo Muricy, o São Paulo foi “recuperado” em 2014.

“Recuperamos o São Paulo. A torcida voltou a acompanhar o time. Agora a gente já tem uma base para o ano que vem. Só encaixar umas peças e aí vamos brigar forte por títulos. No ano que vem, não podemos passar em branco, temos de ganhar. A situação que estávamos em 2013 era muito ruim e tenho certeza de que ninguém aqui vai esquecer isso. Nunca tinha feito esse trabalho”, pontuo o técnico são-paulino.

O técnico Muricy Ramalho colocará um time misto em campo neste domingo (07). Jogando no 4-4-2, o tricolor terá Reinado, ex-Sport, ganhando uma chance na lateral-esquerda e Michel Bastos atuando no meio de campo. Além de não utilizar Rogério Ceni e Kaká, Muricy também não contará com o lateral-esquerdo Álvaro Pereira e com o meia Paulo Henrique Ganso, que estão suspensos por conta de terceiro cartão amarelo.