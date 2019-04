Após ficar livre de rebaixamento, Valdivia se desculpa com a torcida por péssimo ano

Não foi fácil, mas o Palmeiras conseguiu permanecer na elite do futebol nacional após empate contra o Atlético-PR, no Allianz Parque na tarde deste domingo (7), por 1 a 1. O resultado não garantiu inteiramente a permanência que só aconteceu graças ao triunfo do Santos por 1 a 0 contra o Vitória, concorrente direto pela vaga na Série B de 2015.

Um dos destaques do jogo ao lado de Fernando Prass, Jorge Valdivia se desculpou com a torcida, logo após o jogo, pelo péssimo ano de centenário e agradeceu todo o apoio durante a difícil fase.

"É uma vergonha. Se a gente for definir nossa campanha é isso: uma vergonha. Com toda a história do Palmeiras, não podemos depender dos outros, não podemos vir aqui e faltar com respeito com a nossa torcida, que hoje lotou o estádio. O sentimento de todos é de vergonha. Eu, principalmente, peço desculpas pela vergonha que foi esse ano", comentou.

Muito emocionado, o Mago revelou ter entrado em campo sem as condições ideais e ainda revelou pedido do filho para que o pai estivesse campo e pudesse ajudar o time a não ser rebaixado.

"Estou emocionado porque sofri muito neste ano. E sofri muito nesta semana. Até quinta-feira, eu estava bem, mas na sexta comecei a sentir dores. A gente não podia faltar nesse jogo, era um jogo importante. Meu filho me pediu para jogar, estou aqui", relatou.

Já na sala de imprensa, o meia chileno comentou sobre a procura de seu ex-clube, o Colo Colo, mas deixou claro que gostaria de seguir jogando pelo Alviverde e, portanto, renovar o seu contrato.

"Meu contrato com o Palmeiras vai até agosto do ano que vem e, antes de eu viajar para o Chile (de férias), tem uma reunião com o presidente justamente para falar sobre isso. Mas já comuniquei minha postura, minha decisão já foi tomada, ele sabe. Agora vamos conversar, mas o mais importante de tudo é a vontade tanto do clube como do jogador. E a vontade dos dois é clara. Colo-Colo me procurou, é minha equipe no Chile e me formou como jogador, mas tem muita lenha para queimar aqui", disse.

Agora o Palmeiras recolherá os cacos e tentará construir um novo elenco para a próxima temporada. Paulo Nobre, que venceu as eleições, já pensa em reforços e até em um novo diretor executivo. Especula-se o nome de Alexandre Mattos, que encerrou seu contrato com o Cruzeiro. Resta saber se o técnico Dorival Júnior continuará como treinador.