Destaques no Santa Cruz, Sandro Manoel e Tiago Costa são contratados pelo Ceará

O Santa Cruz está sofrendo para manter os jogadores que foram titulares durante este ano para a próxima temporada. O clube tricolor perdeu, nesta segunda-feira (08), o lateral-esquerdo Tiago Costa, que acertou sua ida para o Ceará. A equipe cearense já havia contratado o volante Sandro Manoel, mas só oficializou a chegada nesta tarde.

Assim como o cabeça de área, o ala terá um contrato válido até o final de 2015. Os novos reforços, inclusive, já falaram como novos atletas do Vozão. O meio-campista aproveitou para falar sobre suas expectativas para defender o time alvinegro, além de contar um pouco sobre suas características dentro das quatro linhas.

"Chego ao Ceará sabendo da responsabilidade, afinal, a torcida é grande. Já enfrentei o Ceará várias vezes e sei que o torcedor é o 12º jogador do time, então, vamos fazer o possível para deixar o torcedor sempre do nosso lado", disse Sandro, enquanto o defensor expressou o desejo de ajudar o alvinegro a somar mais títulos.

"Já joguei contra o Ceará e sei que o time tem uma torcida forte, que intimida os adversários. Agora, com o nosso acerto, a torcida vai estar a meu favor e espero que, ao lado dos meus companheiros, eu possa ajudar a conquistar todos os títulos que o time vá disputar", comentou o lateral-esquerdo.

Com 27 anos, o lateral-esquerdo deixa o Tricolor do Arruda após dois anos. Na Cobra Coral, Tiago Costa não teve um começo fácil e bastante contestado por parte da torcida, mas o jogador só conseguiu se firmar no ano seguinte a sua chegada. Ele foi um dos principais atletas no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, marcando, inclusive, o gol da vitória no jogo de ida contra o Betim, em Minas Gerais, nas quartas de final.

Nesta temporada, o ala continuou com a boa fase na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano, mas sofreu uma lesão no joelho e ficou fora de combate por cerca de seis meses. Ao se recuperar, entretanto, reassumiu a posição e defendeu a camisa Coral até a última rodada, somando assim 21 jogos e um tento marcado.

Sem o atleta, o Mais Querido agora terá que buscar uma nova peça no mercado, porque a direção assegurou não ter interesse em ficar com o reserva Julinho, contando apenas com Renatinho no setor. Na lista de prioridades da diretoria para renovação, o nome do agora ex-jogador estava presente junto ao do zagueiro Alemão, do lateral-direito Tony, do volante Bileu, do meia Wescley e do atacante Keno.