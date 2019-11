Central bate Ypiranga e vira líder no Campeonato Pernambucano

A segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2015 foi realizada nesta quarta-feira (10). O Central recebeu o Ypiranga no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru. O alvinegro caruaruense estava precisando vencer para somar três pontos pela primeira vez no certame e a vitória da Patativa acabou acontecendo. O resultado do confronto foi 2 a 0, com os gols sendo marcados por Everton e Candinho.

A Patativa pressionou a Máquina de Costura durante toda etapa inicial, mesmo com os visitantes ficando na defesa e descendo algumas vezes com perigo. Por jogar melhor, o alvinegro acabou sendo brindado com um gol, marcado pelo zagueiro Everton, aos 40 minutos.

Na segunda etapa, o Central deu espaços para o Ypiranga. A equipe de Santa Cruz do Capibaribe teve um pênalti a seu favor logo no início, entretanto, o atacante Ítalo bateu mal e o goleiro Beto defendeu. O azulão seguiu na pressão, mesmo com uma menos, pois Fernando Prado foi expulso, mas o alvinegro suportou bem e ainda chegou ao segundo tento, com Candinho, aos 45 minutos, fechando o placar.

Outros três jogos completaram a rodada e favorável aos visitantes. Jogando no Paulo Petribu, o Atlético somou os primeiros pontos na competição, sendo o único mandante a se dar bem. O Tatu-Bola bateu o Porto, por 2 a 1, com tranquilidade. As redes só balançaram na etapa final, com os donos da casa marcando com Alan, aos cinco minutos, e Cajá, aos 22. Alisson descontou para o tricolor caruaruense no último minuto da partida.

No estádio Joaquim de Brito, Pesqueira e América acabaram ficando no empate por 1 a 1. A Águia abriu o placar aos 15 minutos do primeiro com Élton Luís, no entanto, o Periquito repetiu o que fez na rodada de abertura e buscou o empate ainda na etapa inicial. A igualdade no marcador veio através de Jackson, aos 41 minutos.

Assim como na primeira rodada, apenas uma partida não teve alteração no placar. Serra Talhada e Vera Cruz fizeram um jogo pegado e sem grandes chances para os dois lados, sendo assim, o placar ficou no 0 a 0, no estádio Nildo Pereira. O Serra, vale ressaltar, é a única equipe que ainda não marcou e nem levou gols no campeonato.

Com os resultados desta noite, a primeira fase do estadual segue com duas equipes dividindo a liderança, porém, com uma alteração: o Central chegou aos quatros pontos, ultrapassando o Ypiranga, que caiu para a quarta posição, e está colado com o Vera Cruz. O alvinegro ficou na primeira posição por conta do saldo de gols – dois contra um do time de Vitória de Santo Antão. Atlético e a Máquina de Costura estão com três pontos, América e Serra Talhada somam dois, enquanto Porto e Pesqueira têm apenas um.

3ª rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano 2015

Domingo (14) - 15h (horário local)

América x Serra Talhada – Estádio dos Aflitos

Domingo (14) - 16h (horário local)

Central x Atlético – Estádio Lacerdão

Pesqueira x Porto – Estádio Joaquim Brito

Vera Cruz x Ypiranga – Estádio Carneirão