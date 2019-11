Otimista, Alírio Moraes é empossado no Santa Cruz e promete ampliação do Arruda

Na noite desta quinta-feira (11), aconteceu a cerimônia de posse do novo presidente do executivo do Santa Cruz, Alírio Moraes, que venceu as eleições por aclamação e assumiu o lugar que foi comandado por Antônio Luiz Neto, que presidiu o tricolor do Arruda por quatro anos. A solenidade contou com um grande número de tricolores, além dos ex-mandatários corais, Rodolfo Aguiar, Jonas Alvarenga, Edelson Barbosa, Mirinda, Romerito Jatobá e João Caixeiro.

A cerimonia foi marcada pelo discurso otimista do novo presidente tricolor. Alírio fez vários elogios a Antônio Luiz Neto, que agora comandará a comissão patrimonial, além disso, falou que em sua gestão a construção do Centro de Treinamento será prioridade e também prometeu a ampliação do Arruda de 60 para 75 mil lugares.

“Eu quero deixar claro o meu comprometimento em construir o quanto antes o centro de treinamentos. Não podemos perder tempo e temos que tocar nossos projetos, que são muitos. Não podemos deixar acontecer os mesmo erros do passado e, com isso, o Santa Cruz voltar a viver em uma realidade triste. Vamos viver um novo tempo”, disse o presidente.

Depois, o novo presidente coral afirmou que está preparado para a missão que terá pela frente com Constantino Júnior, diretor de futebol durante a gestão de Antônio Luiz Neto e agora vice-presidente. De acordo com Alírio Moraes, será montado um time competitivo para as competições do próximo ano.

“Quero dizer que estou preparado para a missão junto com Constantino Júnior. Vamos montar um time competitivo, mas sem prometer sonhos. Iremos trabalhar com muita união e vontade. Nosso propósito é manter o Santa Cruz unido", comentou o mandatário que ficará no clube pernambucano até 2017.