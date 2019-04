Com proposta do Palmeiras, Vinícius não deverá continuar no Náutico

O Náutico em 2014 não teve uma temporada muito boa. Vivendo uma crise interminável por conta de problemas, principalmente, com salários atrasados, o Timbu teve poucos jogadores que se destacaram durante as competições. Vinícius, por exemplo, foi um dos atletas que conseguiram apresentar um bom futebol. Sendo assim, o meia entrou na lista de prioridades da diretoria para seguir no clube no próximo ano, entretanto, isso dificilmente acontecerá.

Vinícius recebeu proposta para atuar na Série A do Campeonato Brasileiro e, com isso, não deverá permanecer na equipe pernambucana em 2015. De acordo com o diretor de futebol Paulo Henrique Guerra, o Palmeiras foi o clube que fez uma proposta bem acima do Náutico, que tinha o interesse em adquirir parte dos direitos federativos do jogador, mas não tem condições de entrar na briga pelo meia.

“Ficou muito difícil à permanência de Vinícius. O Palmeiras entrou com uma proposta bem acima da nossa realidade. Nós fizemos de tudo para ficar com Vinícius, fomos além dos nossos limites, tínhamos o interesse de comprar parte dos direitos federativos dele, no entanto, não podemos ser irresponsáveis e passar do nosso teto salarial”, falou o diretor alvirrubro.

Se Vinícius realmente não ficar no Náutico ele será o terceiro jogador deste elenco a sair para um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes dele, o volante Paulinho e o zagueiro Renato Chaves acertaram com a Ponte Preta. Dos atletas tratados como prioridade, a diretoria alvirrubra agora tentará chegar a um acordo para manter o maior destaque do ano: o goleiro Júlio César.

Nesta temporada, Vinícius participou de 34 jogos com a camisa do alvirrubro de Rosa e Silva e balançou as redes em cinco oportunidades. Ele chegou ao Timbu sem grande badalação, pois era desconhecido. Na equipe, Vinícius conseguiu se firmar como titular do meio de campo do após a chegada do técnico Dado Cavalcanti e acabou agradando a torcida com seu futebol.