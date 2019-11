Cruzeiro oficializa contratação do camaronês Joel, ex-Coritiba

No início da tarde desta terça-feira (16), o Cruzeiro acertou a contratação do segundo reforço para a temporada 2015. O clube já havia anunciado o acerto com o lateral Fabiano, ex-Chapecoense, agora foi confirma a chegada do atacante camaronês Joel, que estava no Coritiba, mas pertencia ao Londrina-PR.

A negociação foi concluída por Benecy Queiroz, supervisor de futebol do Cruzeiro, que foi ao Paraná e se reuniu com o presidente do Londrina, Sérgio Malucelli.

Para contar com Joel, o Cruzeiro desembolsou R$ 2,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Aos 21 anos, o jogador assinou contrato por cinco temporadas com a Raposa. O negócio já estava fechado deste a tarde dessa segunda-feira (15), mas faltavam detalhes burocráticos, como a redação do contrato, para que o vínculo fosse assinado.

“Realmente, acabamos de fechar o contrato com o presidente do Londrina, o Sérgio Malucelli. O Joel já é jogador do Cruzeiro, por contrato de cinco anos. O valor foi de R$ 2,5 milhões, por 50% dos direitos econômicos”, confirmou Benecy a um jornal mineiro Superesportes.

Como parte do acordo, foi definido que as duas equipes farão um amistoso no dia 18 de janeiro, às 16h (de Brasília), na cidade de Londrina.

Natural de Camarões, Joel chegou ao Brasil em 2009 e teve sua primeira oportunidade no Londrina, onde foi Campeão do Interior em 2013 e Campeão Paranaense em 2014. Em setembro de 2014, foi emprestado ao Coritiba para a disputa do Brasileirão e se destacou, marcando oito gols e ajudando a equipe a permanecer na Série A.