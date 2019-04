René Simões é apresentado como novo técnico do Botafogo

Na tarde desta quarta-feira (17), em General Severiano, René Simões foi apresentado como o novo técnico do Botafogo. Ele, que substituirá Vagner Mancini, terá como principal objetivo recolocar o Alvinegro na Série A do Campeonato Brasileiro.

''As pessoas que me ligarem hoje no meu aniversário, que me visitarem, terei muito carinho. Mas o dia que estiver na UTI, as pessoas que visitarem que são meus verdadeiros amigos. Agora é a hora de ver quem são os verdadeiros botafoguenses'', disse o novo comandante.

No dia em que completa 62 anos de idade, René Simões diz que este será o 'maior desafio de sua carreira'. Isso porque o Alvinegro vive a pior crise de sua história, tendo que enfrentar salários atrasados e jogadores acionando a justiça pedindo a rescisão contratual.

''Recebi esse grande presente do Botafogo. Talvez seja o maior desafio da minha carreira, mas também é uma enorme oportunidade. O Botafogo de tantas tradições, de ídolos fenomenais, que, quando criança, via Didi, Garrincha, Carlos Alberto... É uma honra muito grande estar em um clube como esse. Sei das dificuldades que teremos, mas agradeço ao presidente Carlos Eduardo Pereira, ao Mantuano (vice de futebol) e ao Carlos Alberto Torrres pela indicação. Estou muito feliz'', completou.

René já começou um planejamento com a diretoria, apresentando uma lista de possíveis reforços para a próxima temporada. ''Conversamos e estamos bem encaminhados. Já temos a relação de jogadores que queremos e fizemos aquela relação de jogadores que sonhamos. Vamos ver o que será possível. Gera a necessidade de muita união entre todos, não sabemos que relação vamos conseguir. Temos que nos basear em muito foco, em meritocracia. Vamos ter que ter muito trabalho duro.''

Recentemente, Gabriel e Daniel acionaram a justiça para rouper seus contratos com o clube. O técnico, entretanto, espera poder contar com ambos para 2015: ''São dois ótimos jogadores. Se o Botafogo puder reverter isso para tê-los conosco, será muito bom.'' Ídolo e capitão do Botafogo, o goleiro Jefferson também ganhou elogios do novo comandante: ''Jogador como o Jefferson exerce um papel fundamental na equipe. Jogador de seleção brasileira, isso dá peso ao time. É óbvio que conto com ele.''

A última passagem de René Simões como técnico foi no Fluminense, onde ficou entre 2008 e 2009. Em 2013, ele foi diretor de futebol do Vasco.