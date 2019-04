Neto Baiano retorna ao Vitória após dois anos e garante: "Não sou o salvador da pátria"

O artilheiro está de volta! O Vitória anunciou, na tarde desta quarta-feira (17), o retorno do atacante Neto Baiano. Ídolo da torcida rubro-negra, o camisa 9 é o primeiro reforço do Leão da Barra para a temporada 2015. A contratação do atleta já era bastante especulada desde o tempo em que ele estava no Sport. O “matador” voltará a vestir o manto rubro-negro após dois anos, afinal saiu ainda em 2012.

O artilheiro já falou como jogador do Leão nesta quarta-feira (17). Declarando-se como torcedor do clube baiano, afirmou que espera contribuir durante o ano e prometeu a volta de um time lutador, que é uma de suas características. Entretanto, Neto deixou claro que não será o salvador da pátria.

"Não sou o salvador da pátria. Sou um torcedor do Vitória e espero contribuir durante a próxima temporada. O grupo tem que ser o salvador. Não pode ser só o Neto. Me incluo nisso, claro. Sou um cara determinado, que gosta de vencer. Espero corresponder dentro de campo. Acredito que o grupo vai voltar a ser brigador", afirmou o centroavante.

O atacante, que está com 32 anos, defendeu a equipe em 2009, 2011 e 2012, quando deixou pela última vez para ir ao futebol japonês. Depois, ele acertou seu retorno para o Brasil e passou a jogar no Goiás. No alviverde goiano, o centroavante não mostrou um bom futebol e acabou sendo emprestado ao Sport para a disputa da Série B de 2013. O atacante se destacou na reta final da segunda divisão e acertou sua permanência no clube pernambucano no ano seguinte.

Em 2014, o atleta teve um primeiro semestre muito bom, sendo um dos responsáveis pelos títulos do Leão da Ilha do Retiro na Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. Além disso, marcou o gol mais bonito da última edição da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, com um chute do meio de campo. No rubro-negro pernambucano, o jogador acabou caindo de rendimento e amargou a reserva na reta final do Brasileirão.