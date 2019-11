Central tira invencibilidade do Serra Talhada e segue líder no Campeonato Pernambucano

A quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2015 foi realizada na noite desta quarta-feira (17). Central e Serra Talhada fizeram o duelo dos invictos no sertão pernambucano. O time caruaruense chegou a ser dominado pelos donos da casa e sofreu um susto, quando ficou atrás do placar, mas se recuperou ainda na etapa inicial e garantiu a invencibilidade e a liderança com uma vitória, de virada, por 2 a 1. Paulinho Mossoró fez para o Serra, enquanto Roberto Pítio e Fernando Pires foram os autores dos gols alvinegros.

O primeiro tempo do jogo entre a Patativa e o Cangaceiro foi bem movimentado. Com uma equipe rápida, o Serra Talhada não se intimidou diante do líder e foi para cima dos caruaruenses. Desta maneira, os sertanejos foram premiados com um gol, marcado por Paulinho Mossoró aos 35 minutos. Paulinho driblou dois jogadores e bateu para o fundo das redes, garantindo a alegria da torcida local. Entretanto, assim que balançou as redes, o Serra deu espaço e Roberto Pítio aproveitou, aos 39, uma falha defensiva para deixar tudo igual.

Na etapa final, o Central fez valer sua posição na tabela antes dos dez minutos, quando Fernando Pires tratou de desempatar a peleja. Com o gol da Patativa, os donos da casa partiram em busca do ataque. Em decorrência disso, ficaram alguns espaços para o time caruaruense chegar com bastante perigo e garantir o resultado. Algumas chances foram desperdiçadas pelos dois lados e, deste jeito, o alvinegro ficou com os três pontos.

Nesta quarta-feira (17), ainda foram realizados outras três partidas. As equipes que atuaram dentro de casa não deram chances aos visitantes. O jogo com o placar mais elástico aconteceu em Santa Cruz do Capibaribe. O Ypiranga não tomou conhecimento do América e acabou aplicando 3 a 0. Os gols da Máquina de Costura foram marcados por Ítalo, Clóvis e Danilo Itaporanga.

No estádio Lacerdão, em Caruaru, se enfrentaram Porto e Vera Cruz. O Gavião venceu a partida por 2 a 1 e deixou as últimas posições da tabela para começa a sonhar com uma vaga para o hexagonal do título. O tricolor de Caruaru abriu o placar com Kiros ainda no primeiro tempo; Cláudio deixou tudo igual no último lance da etapa inicial. No entanto, o artilheiro do Pernambucano 2015, Kiros, voltou a brilhar na etapa final e desempatou o jogo.

O outro jogo da noite foi entre Atlético Pernambucano e Pesqueira. O Tatu-Bola venceu mais uma e permaneceu na briga pela segunda colocação do certame. Mesmo saindo atrás do placar, a equipe encontrou forças para buscar a virada, que veio no segundo tempo. O resultado foi de 2 a 1. Wander fez o gol do Pesqueira ainda no início do jogo, enquanto Patrick empatou no primeiro tempo e Cajá virou na etapa final.

Com os resultados desta noite, o Central manteve-se isolado na liderança. A Patativa chegou aos dez pontos, três a mais que o vice-líder Ypiranga. O terceiro colocado, o Atlético-PE, tem seis pontos. Serra Talhada, Porto e Vera Cruz estão somando cinco pontos, enquanto Pesqueira e América somam apenas dois. O Periquito, inclusive, é o último colocado por conta do saldo de gols. A quinta rodada acontecerá no próximo domingo (21).

5ª rodada da 1ª fase do Campeonato Pernambucano 2015

Domingo (21)

15h (horário local):

América x Atlético-PE – Aflitos

16h00 (horário local):

Central x Porto – Lacerdão

Pesqueira x Vera Cruz – Joaquim Brito

Serra Talhada x Ypiranga – Nildo Pereira