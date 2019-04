Em Belo Horizonte, torcedores cruzeirenses fazem outdoor para provocar rival Atlético-MG

Nesta quinta-feira (18) está completando um ano da derrota do Atlético-MG para o Raja Casablanca, por 3 a 1, na semifinal do Mundial de Clubes, no Marrocos. Os torecedores cruzeirenses não deixaram a data passar em branco e aproveitaram para provocar o maior rival.



Na Avenida Cristiano Machado com Rua Juruá, no Bairro da Graça, em Belo Horizonte, foi afixado um banner em outdoor com duas fotos. Em uma delas, jogadores do Raja comemorando a vitória sobre o Galo no torneio da Fifa, e na outra, cruzeirenses vibrando com a goleada por 6 a 1 sobre o maior rival, no último jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2011.



O outdoor chamou a atenção de quem passava pela região Nordeste da capital mineira. Ele foi afixado em um dos trechos mais movimentados e pode ser visto de uma longa distância. Nas redes sociais, os cruzeirenses também brincaram com a data. A hashtag #Rajaday foi o assunto mais comentado no Brasil na manhã desta quinta-feira no Twitter.

Já em Sete Lagoas, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, outdoors encomendados por um grupo de atleticanos, em agradecimento ao clube pelo ano de conquistas, amanheceram destruídos nesta. De acordo com informações apuradas pelo site setelagoas.com.br, os cartazes foram colocados na última segunda-feira (15).

Durante a madrugada de quarta para quinta-feira, vândalos teriam usado uma motosserra para cortar os pés dos outdoors. No cartaz depredado estava escrito: “Parabéns Galo! A massa agradece pela luta incansável, pela raça e honra ao manto sagrado, mantendo assim, a ordem natural do futebol em Minas. #EuSeiQueVocêTreme”.