Serra Talhada vence Ypiranga pelo placar mínimo e assume vice-liderança

Na tarde deste domingo (21), o Campeonato Pernambucano 2015 chegou à 5ª rodada, com um duelo que estava valendo o segundo lugar, disputado entre Serra Talhada e Ypiranga, no estádio Nildo Pereira. O Cangaceiro dominou o jogo e, com a vitória por 1 a 0, manteve a escrita de nunca ter perdido para a Máquina de Costura dentro de casa. O atacante Júnior Juazeiro foi o responsável por balançar as redes.

Com a vitória desta tarde, o Serra assumiu a vice-liderança do estadual, com oito pontos, enquanto o Ypiranga caiu para o 3º lugar, com sete. A próxima rodada será realizada no domingo (28), devido à véspera do Natal. O Cangaceiro enfrentará o Pesqueira fora de casa, no Joaquim de Britto, já a Máquina de Costura duelará com o Atlético, no Paulo Petribu, em Carpina.

O primeiro tempo do duelo não foi dos melhores. Impulsionado pela sua torcida, o Serra Talhada partiu para cima do Ypiranga, que ficou precavido na defesa, nos minutos inicias. Parecia até que o jogo seria muito movimentado, mas o Cangaceiro esbarrou na forte marcação da Máquina de Costura, que tinha a estratégia de sair apenas nos contra-ataques.

Marcando bem, a Máquina de Costura não deu a possibilidade dos sertanejos levarem perigo até seu arqueiro e, além disso, com o passar do tempo começou a aproveitar uns erros do adversário. O Serra Talhada conseguiu assustar o goleiro Adson pela primeira vez aos 31 minutos. Em um cruzamento na área, aconteceu uma cabeçada e a bola passou perto da trave da equipe de Santa Cruz do Capibaribe, que respondeu com Danilo Itaporanga em cobrança de falta, defendida pelo goleiro Ferreira.

O time laranja tinha a posse de bola, mas falhava constantemente no setor ofensivo e possibilitava bons contra-ataques. Com isso, o Ypiranga conseguia chegar ao ataque, entretanto, a dupla responsável pelo setor ofensivo não estava em uma boa tarde, assim facilitando o trabalho da defensiva dos donos a casa. Desta maneira, o placar da etapa inicial ficou como começou.

Na segunda etapa, os primeiros minutos deram um indicio de que tudo seria bem diferente. Aos quatro minutos Alexon cobrou uma falta na entrada na área e o goleiro Adson, do Ypiranga, teve que fazer uma defesa difícil. A pressão do Cangaceiro seguiu e com ela o time acabou conseguindo um pênalti, aos nove minutos. O zagueiro Rogério acabou derrubando Alexon e, como já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso.

O atacante Júnior Juazeiro pegou a bola e partiu para a cobrança. Ele bateu bem, sem dar chances ao goleiro Adson, e abriu o placar. Com o resultado, o Serra estava assumindo a vice-liderança e, sendo assim, passou a jogar bem mais tranquilo, fazendo com que a pressão ficasse do lado da Máquina de Costura.

Precisando ter que mudar toda sua estratégia, o Ypiranga sentiu dificuldades para ter que propor o jogo, desta forma, o Serra Talhada continuou mandando no duelo e teve até outras chances de aumentar o placar, mas não obteve êxito e o resultado se manteve favorável aos sertanejos.