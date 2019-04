Lucas Pratto é apresentado no Atlético-MG e visa título da Libertadores: "Seria sensacional"

Após longo tempo de espera, ele chegou. O atacante argentino Lucas Pratto é o primeiro reforço do Atlético-MG na era Daniel Nepomuceno na presidencia do clube alvinegro. Pratto tem 26 anos e foi comprado junto ao Velez Sarsfield-ARG. Segundo a diretoria atleticana, o dinheiro da aquisição é proveniente de investidores e valor exato não foi oficialmente divulgado. O centroavante foi escolhido melhor jogador argentino de 2014, na categoria “futebol local” do prêmio “Olimpia 2014”, organizado pelo Círculo de Jornalistas Esportivos de Buenos Aires.

O atacante chegou a Belo Horizonte (MG) na madrugada desta segunda-feira (22) e logo pela manhã, foi até uma clínica no bairro Santa Efigênia para realizar exames médicos. A tarde, o jogador foi até a Sede do Atlético, em Lourdes, para assinar o contrato com o clube mineiro. O compromisso foi assinado na sala do presidente Daniel Nepomuceno e terá duração de quatro anos.

Após a assinatura do contrato, o jogador elogiou o clube mineiro e ainda colocou sua expectativa em defender o Atlético-MG.

"Estou muito feliz de estar aqui. A torcida já demonstrou todo seu carinho pelas redes sociais e sei que é uma torcida muito importante. O Atlético é um dos maiores clubes do Brasil, um dos mais importantes da América do Sul", disse o atacante.

Pratto ainda contou detalhes da negociação com o time atleticano e revelou que o que fez escolher o Atlético-MG foi o projeto apresentado pelo presidente alvinegro e o diretor de futebol Eduardo Maluf.

"O mais importante é que eles (presidente Daniel Nepomuceno e diretor de Futebol Eduardo Maluf) foram até a Argentina, me apresentaram um projeto e disseram o porquê da minha contratação, que me queriam para um projeto, com o novo presidente. Nesse momento, dei toda prioridade ao Atlético e, também, as referências que tenho do clube são as melhores", revelou.

Por fim, Pratto falou da importância da disputa da Copa Libertadores da América. Torneio que o jogador ainda não venceu em sua carreira.

"É o torneio mais importante de clubes e podemos fazer como aconteceu em 2013, quando o Atlético foi campeão. É uma competição muito difícil, temos que pensar partida a partida, mas seria sensacional ser campeão com a camisa do Atlético Mineiro”, concluiu.

Ficha do jogador

Nome completo: Lucas David Pratto

Data de nascimento: 4 de junho de 1988 (26 anos)

Local: La Plata, Argentina

Altura: 1,88 metro

Posição: atacante

Clubes: Boca Juniors, Tigre, Lyn (Noruega), Union Santa Fé, Universidad Católica (Chile), Genoa (Itália) e Vélez Sarsfield