Fluminense oficializa chegada de Marlone e mais cinco reforços para 2015

Pensando em 2015, o Fluminense anunciou mais cinco reforços para a próxima temporada. O zagueiro Victor Oliveira, os laterais-esquerdos Giovanni e Guilherme Santos, o meia Vinícius e o atacante Lucas Gomes foram anunciados nesta terça-feira (23).

O primeiro reforço a ser anunciado foi o zagueiro Victor Oliveira, de 20 anos, assinou por três temporadas. Revelado pelo Corinthians, disputou a última Série B pelo Atlético-GO, que terminou na 7ªposição. O atleta comentou a expectativa de jogar num clube de grande porte como o Fluminense.

"Expectativa muito grande por estar num clube deste porte. É um sonho que estou realizando. Fico muito feliz de estar aqui, espero contribuir e trazer vários troféus para esta linda sala também'', afirmou o jogador.

Logo em seguida, foi anunciada a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Santos, que disputou o último brasileirão pelo Bahia e acertou com o clube carioca por uma temporada. O atleta foi revelado pelo rival carioca Vasco, e tem passagens pelo Almería e Real Valladolid, ambos da Espanha. Feliz pelo acerto com o tricolor das Laranjeiras, Guilherme diz querer conquistar rapidamente a confiança da torcida .

"Fico contente por voltar a um clube de ponta do Rio de Janeiro novamente. O Fluminense é um clube de tradição, muito grande, que está sempre brigando por títulos. Estou muito feliz e quero poder ajudar. Vou em busca do meu espaço com muita dedicação. Vou dar meu máximo e procurarei estar sempre preparado para aproveitar as oportunidades", disse o lateral.

Outro lateral-esquerdo anunciado hoje foi o ex-Criciúma Giovanni, de 25 anos. Com passagem por clubes do interior de São Paulo, o jogador, que acertou com o fluzão por uma temporada, comentou a ansiedade e a expectativa de jogar por um clube grande.

"Estou muito feliz por poder vestir a camisa deste gigante do futebol brasileiro e prometo dedicação, que foi o que mostrei por todos os clubes que passei. Vou trabalhar com muito profissionalismo. A torcida pode me cobrar, isso não vai faltar. Estou encarando como a maior chance da minha carreira", comentou o atleta.

Um dos destaques do Náutico na Série B, o meia Vinícius de 23 anos foi apresentado hoje na sede do clube, nas Laranjeiras. Revelado pelo Paraná Clube, assinou com o clube por uma temporada e afirmou estar disposto a conquistar rapidamente a confiança da torcida e da comissão técnica.

" É muito bom estar aqui. Minha satisfação é enorme. O Fluminense é um clube conhecido no cenário mundial, sempre está brigando por títulos. E venho com esse propósito, de brigar por conquistas e fazer história no Fluminense. Meu estilo de jogo é mais cadenciado, voltado mais para a parte técnica, até pela base que tive do futsal. Gosto de arriscar chutes de fora de área e também sou forte nas bolas paradas. Essas são minhas principais características", ressaltou o novo reforço tricolor.

Único atacante a ser apresentado no dia, o rápido Lucas Gomes, que assinou contra por um ano, veio do Icasa para o Fluminense para disputar sua vaga no time principal.

"A oportunidade está dada. Eu tenho que agarrá-la com todas as forças. Sei da grandeza do Fluminense e estou ansioso para entrar em campo. É a minha primeira chance de vestir a camisa de um clube grande. Sou um atacante de velocidade, que joga pelas beiradas do campo, com bastante movimentação. Gosto de estar perto da área, mas também de voltar para buscar a bola. Todos os jogadores que chegarem vão querer ser titulares. Eu chego para jogar, para buscar meu espaço. Durante os treinamentos vou procurar fazer o máximo para mostrar meu trabalho ao treinador", ressaltou Lucas.

A maior contratação do dia, o ex-Vasco e Cruzeiro, Marlone acertou com o tricolor por uma temporada. O meia, de apenas 22 anos, diz querer se firmar rapidamente no time titular.

"Espero dar muitas alegrias à torcida tricolor. Quero fazer um bom trabalho e ser campeão aqui junto com meus novos companheiros e a comissão técnica. Creio que 2015 vai ser um grande ano para o Fluminense", disse o quinto reforço do dia.