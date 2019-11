Tabela do hexagonal do título no Pernambucano é divulgada com clássico em rodada inaugural

O Campeonato Pernambucano 2015 já está na sua quinta rodada, entretanto, ainda não conta com a presença dos três clubes principais – Sport, Náutico e Santa Cruz – e do Salgueiro, que vão entrar no certame apenas no hexagonal do título. Desta maneira, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) divulgou na noite da última terça-feira (23) a tabela dessa fase, com um clássico marcado logo para a primeira rodada.

A competição terá na sua rodada inicial o Clássico das Multidões, disputado entre Santa Cruz e Sport, no estádio do Arruda. A partida deverá ser realizada no dia 1 de fevereiro, um domingo. No mesmo dia, está previsto para acontecer o embate entre Náutico e Salgueiro, na Arena Pernambuco. Esse, no entanto, poderá sofrer alteração na sua data, por conta da segurança que ficaria concentrada apenas no clássico.

Um dos detalhes curiosos é o número de clássicos consecutivos que o Trio de Ferro da capital pernambucana terá pela frente. O atual campeão Sport, por exemplo, após o duelo contra o tricolor do Arruda enfrentará o Timbu, na Ilha do Retiro. Já Santa Cruz e Náutico ficarão frente a frente na quinta e sexta rodada, com o primeiro encontro na Arena Pernambuco, enquanto o segundo está marcado para o Arruda.

O hexagonal do título tem previsão de ser encerrado no dia 5 de abril e os quarto melhores classificados seguiram para as semifinais. A definição dos confrontos ficará da seguinte forma: o primeiro enfrenta o quarto, enquanto o segundo duela contra o terceiro. Os vencedores de cada embate seguem na disputa do título na 100ª edição do estadual, enquanto os perdedores decidem o terceiro lugar, que dará uma vaga na Copa do Nordeste e Copa do Brasil 2016.

Confira a tabela completa do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano 2015