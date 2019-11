Botafogo 2014: Da euforia à tristeza profunda

Frustrante. Assim que podemos resumir a temporada de 2014 do Botafogo. Após o ano mágico de 2013 e a quarta colocação no Campeonato Brasileiro do último ano, o Glorioso tinha como principal objetivo em 2014 conquistar a América, acabou o ano decepcionando a sua fanática torcida e amargando o segundo rebaixamento de sua história. Nesta retrospectiva, a VAVEL Brasil conta em detalhes o ano do time da Estrela Solitária.

Após 18 anos de ausência na maior competição do continente, a Copa Libertadores da América, a expectativa da torcida era que a diretoria reforçasse o elenco para tentar conseguir o título inédito. Entretanto, não foi isso que aconteceu. Assim que terminou o Campeonato Brasileiro de 2013, o Botafogo anunciou a saída de um dos principais responsáveis por recolocar o clube na Libertadores, o técnico Oswaldo de Oliveira. Para substituir o treinador, o Alvinegro Carioca promoveu o, até então, interino, Eduardo Húngaro.

Logo na pré-temporada, o Glorioso sofreu o primeiro golpe. O meia Clarence Seedorf recebeu uma proposta para ser técnico do Milan, pendurou as chuteiras e aceitou o convite dos italianos. O ex-camisa 10 Alvinegro não foi o único a deixar o clube. Duas semanas depois, a diretoria acertou a saída do atacante Rafael Marques, artilheiro da equipe no ano de 2013 e um dos principais jogadores do time.

Para a vaga de Seedorf, a diretoria contratou o meia e experiente Jorge Wagner. Na vaga de Rafael Marques, o Glorioso contratou o atacante Wallyson, do Bahia. Os dirigentes Alvinegros reforçaram o meio campo do Botafogo, com a chegada dos volantes Rodrigo Souto e Aírton. O time da Estrela Solitária também reforçou o seu ataque, com as chegadas do paraguaio Zeballos e do argentino El Tanque Ferreyra.

No dia 29/01, o Botafogo foi a cidade de Quito, no estádio Olímpico de Atahualpa, enfrentar o time da cidade local, o Deportivo Quito, em partida válida pela pré-Libertadores. Com uma atuação abaixo do esperado, o Glorioso foi derrotado por 1 a 0. Estupiñan marcou o único gol da partida. No segundo jogo, uma semana depois, dia 05/02, o Botafogo precisava de uma vitória por dois gols de diferença, e conseguiu. Com um show da torcida no Maracanã e uma exibição de gala do atacante Wallyson, que marcou três tentos, o time da Estrela Solitária venceu a equipe equatoriana por 4 a 0 e garantiu classificação na fase de grupos.

Campanha vexatória no Carioca e eliminação precoce na Libertadores