Cristaldo dá sinais de permanência no Palmeiras e promete briga por títulos em 2015

Jonathan Cristaldo está muito feliz no Palmeiras e deve prosseguir no clube para o ano de 2015. Ao menos, essa é a impressão que passou o argentino em entrevista para o site oficial do time, publicada nesta quarta-feira (24).

Em dezembro, alguns sites da imprensa argentina, como o periódico digital Infobae, relataram que o River Plate, depois de não conseguir contratar Lucas Pratto - este acertou com o Atlético-MG -, teria interesse por Churry do Verdão. O presidente Rodolfo D'Onofrio rapidamente negou qualquer chance de acerto.

Soma-se a isso a insatisfação dos jogadores argentinos com Dorival Júnior pelas poucas oportunidades ao longo da temporada e, também, pelas conversas desencontradas já no final do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de permanência do técnico, que logo foi descartada, poderia levar ao desejo de transferência dos hermanos.

Reconhecendo que o ano de 2014 esteve longe de ser bom, Cristaldo viu como positivo seus primeiros cinco meses com a camisa do Alviverde e destacou a importância do Allianz Parque como caldeirão verde e branco.

"Profissionalmente falando, acho que poderíamos ter conquistado resultados melhores. Mas acredito que, apesar de tudo, 2014 foi um ano positivo para todos nós, até pelo estádio novo que ganhamos. A arena poderá nos ajudar muito no ano que vem, é um estádio com muito barulho e uma pressão imensa. Temos uma torcida que nos apoia muito, canta e ajeita o time. Para nós, será muito importante jogar em casa e com o apoio do nosso torcedor", comentou.

Com 19 partidas e dois gols no time de Palestra Itália, o avante aproveitou a oportunidade para agradecer o carinho da torcida palmeirense e prometeu brigar por títulos no próximo ano.

"Agradeço imensamente o apoio e a força que a torcida do Palmeiras deu para nós, jogadores, durante o Campeonato Brasileiro inteiro. Foi um ano muito difícil, mas agora faremos de tudo para dar alegrias ao torcedor. Brigaremos por títulos e buscaremos resultados importantes para o clube", relatou.

Sem deixar os amigos de lado, Churry destacou o apoio de Tobio, Mouche, Allione e do chileno Jorge Valdivia na adaptação ao Brasil. O ex-técnico palmeirense Ricardo Gareca, que havia indicado sua contratação ao Verdão, também foi lembrado.

"Foi a melhor adaptação possível ao elenco que eu poderia ter. Primeiramente, quando cheguei, tinha o Ricardo Gareca, e ele me ajudou muito. Além disso, também chegaram Tobio, Mouche e Allione, além de Valdivia e dos uruguaios que já estavam aqui. Enfim, todos me ajudaram muito", ressaltou.

Camisa nove palestrino, o porteño, nascido em Ingeniero Budge, na grande Buenos Aires, já sabe que terá a companhia de Leandro Pereira, ex-Chapecoense, em 2015, mas ainda não imagina se continuará atuando ao lado de Henrique, que ainda não renovou o contrato e deve receber apenas uma proposta de renovação de empréstimo junto ao Mirassol, clube que detém os direitos do goleador.