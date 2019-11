Vasco da Gama 2014: um ano conturbado e com muitas dificuldades

O Club de Regatas Vasco da Gama já começou mal o ano, perdendo a final do Campeonato Carioca para o maior rival, Flamengo, com um gol irregular que não foi invalidado, ficando como vice-campeão e sofrendo zoações por parte dos rivais. Na Copa do Brasil foi eliminado pelo ABC, nas oitavas de final, perdendo mais uma chance de título.

No Campeonato Brasileiro, o clube de regatas disputou a Série B, já que havia sido rebaixado no ano passado, e não conseguiu ser campeão, terminando na terceira colocação, apesar de ter começado o campeonato como favorito ao título. O Gigante da Colina, após campanha ruim em 2013, teve mais uma vez um ano muito ruim em 2014.

Mudanças após um 2013 com péssima campanha

O último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2013 foi inesquecível para os vascaínos: goleada para o Atlético-PR, briga entre as torcidas e rebaixamento concretizado do clube à Série B - da qual o Cruzmaltino tentou fugir nos tribunais, mas acabou por não conseguir impugnação da partida no STJD.

Com todo esse sofrimento, houve muitas mudanças no clube entre o final de 2013 e o início de 2014. Marlone, uma das pratas da casa, saiu do Vasco e foi direto para o Cruzeiro, em negociação pela troca dele por dinheiro e alguns jogadores da Raposa, que seriam transferidos ao Gigante da Colina. Houve a chegada de alguns zagueiros, como Rodrigo e Douglas Silva, além do goleiro Martín Silva - que foi comemorado pela torcida. Tudo por causa da péssima campanha da defesa no ano passado, que foi, talvez, o principal motivo do rebaixamento.

O clube da Colina também teve mudanças extra-campo, como a chegada de Rodrigo Caetano para gerenciar o futebol, na esperança de montar uma equipe campeã em 2014, e saída dos diretores geral, jurídico, de planejamento e de marketing. Apesar dessas mudanças, o técnico continuou o mesmo: Adílson Batista teve seu contrato renovado para a temporada, além da renovação do ídolo, Juninho Pernambucano, para a disputa do Campeonato Carioca.

Outro grande problema também iria acontecer após a triste briga entre as torcidas organizadas na final do Brasileirão: a Nissan, que havia acabado de fechar contrato com o Vasco, rescindiu alegando que não compactuaria com violência nos estádios. Essa foi uma das piores notícias, pois com o time na Série B e sem patrocínios, o clube teria que enxugar ainda mais a folha salarial, o que aconteceu com a saída de vários jogadores e comissão e a vinda de outros mais baratos, fazendo o orçamento cair de R$ 4,5 milhões para R$ 3 milhões.

Cruzmaltino chega à final do Carioca e perde pro rival com gol irregular

A pré-temporada do Vasco foi feita em Pinheiral, "recanto" afastado dos vascaínos, para se prepararem para a maratona de jogos deste ano. Além dos trabalhos no campo, também foi dada atenção às normas e condutas do clube através de palestras ministradas pelos profissionais do Gigante.

No Campeonato Carioca, primeira disputa do ano, o Vasco não começou tão bem, sofrendo um empate em casa com o Boavista na primeira rodada e vendo o goleiro Diogo Silva ficar cada vez mais desgastado com a torcida, como também Fellipe Bastos. Na segunda rodada, mais um empate, dessa vez com Macaé. O Cruzmaltino só conseguiu a vitória, de goleada, na terceira rodada, por 6 a 0, contra o Friburguense.

Ao todo no campeonato, o Gigante da Colina obteve oito vitórias, cinco empates e duas derrotas, contra Flamengo - onde um dos gols do Vasco não foi validado pelo assistente Rodrigo Castanheira, em que a bola teria entrado 33 centímetros, deixando os torcedores desesperados - e Cabofriense. Nas semifinais, o Vasco conseguiu um empate em 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0 contra o Fluminense. E na final, encarou o maior rival carioca, Flamengo, empatando os dois jogos e fazendo com que o rubro-negro fosse campeão carioca de 2014.

Em mais uma polêmica envolvendo o rival, no segundo jogo da final, foi que, já nos acréscimos, Márcio Araújo cabeceou, em condição irregular, após um escanteio, e selou a conquista para os flamenguistas, deixando jogadores e torcida vascaína revoltados.

Na Copa do Brasil, o Vasco começou a disputa na primeira fase contra o Resende, onde empatou no primeiro jogo por 0 a 0 e ganhou a segunda partida por 1 a 0. Na segunda fase, contra o Treze-PB, o Cruzmaltino ganhou a primeira partida por 2 a 1 e empatou a segunda por 1 a 1. E também venceu a Ponte Preta na terceira fase - 2 a 0 e 2 a 1.

Neste ponto, a torcida já estava apreensiva, pelo time ter feito jogos tão disputados e com vitórias tão complicadas, conseguindo passar de fase com dificuldade. Nas oitavas de final aconteceu o que todos temiam, o Gigante empatou com o ABC-RN no primeiro jogo, mas acabou perdendo a segunda partida, sendo eliminado do campeonato.

Everton Costa passa mal e vira desfalque no Vasco

No segundo jogo da primeira fase da Copa do Brasil, no qual o Cruzmaltino venceu o Resende por 1 a 0, o atacante Everton Costa deu um susto em todos. O jogador sofreu uma convulsão com um quadro de arritmia cardíaca no estádio de São Januário e precisou ser levado ao hospital urgentemente.

Após uma série de exames, foi constatado que Everton sofria de miocardite (processo inflamatório do músculo cardíaco), doença da qual já o deixou fora dos campos por oito meses. O atleta ainda segue em processo de recuperação, mas a esperança é que ele volte em 2015.

Com a confirmação do desfalque do atacante, o Vasco contratou Rafael Silva, ex-Ituano, revelado pela Portuguesa, artilheiro da Copa Paulista 2013 e vice-artilheiro do Estadual deste ano.

Mau começo na Série B 2014

O Gigante não começou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Logo na primeira rodada, em São Januário, a torcida não pode entrar no estádio pela punição dada pelas brigas com a torcida organizada do Atlético-PR no final de 2013.

Mas, mesmo assim, os torcedores resolveram apoiar como se estivessem presentes na arquibancada: fogos fizeram barulho na parte externa do estádio, com gritos na entrada de um dos portões, além de assistirem ao jogo nos bares próximos ao local. Era uma forma de demonstrar o carinho pelo time e dar força aos jogadores.

Não foi o bastante, pois o Cruzmaltino apenas empatou com o América-MG, por 1 a 1, logo na estreia. Na segunda partida, contra o Luverdense, na Arena Pantanal, mais uma decepção. O time da Colina amargou uma derrota, por 2 a 1.

Martín Silva é convocado para seleção uruguaia

O goleiro chegou ao Vasco para suprir uma carência de 2013, após Diogo Silva, Alessandro e Michel Alves terem se revezado no gol vascaíno e nenhum deles terem agradado aos torcedores, por causa de constantes falhas de todos os três.

O arqueiro titular do Cruzmaltino foi eleito o melhor goleiro das Américas no ano de 2013 pelo jornal uruguaio El país e destaque do Olímpia no vice-campeonato da Copa Libertadores.

Sendo tão bem visto por todos, o goleiro acabou sendo convocado para a seleção do Uruguai na Copa do Mundo 2014 e desfalcou o Bacalhau em alguns jogos - um problema com a filha recém-nascida, também contribuiu para desfalques -, deixando Diogo Silva, preferido de Adílson Batista na ausência do estrangeiro, no gol titular, para desespero dos torcedores, que reclamavam muito do arqueiro.

Penalty sai e contrato é fechado com a Umbro

O Gigante da Colina acertou contrato com a fornecedora de material esportivo para os próximos três anos e meio. A empresa já havia confeccionado os uniformes vascaínos entre 2003 e 2005, na gestão anterior de Eurico Miranda.

O acordo configurou uma polêmica interna no clube, já que Roberto Dinamite teria prometido que não acertaria vínculos longos com nenhuma empresa.

A Penalty e o Vasco tinham uma relação amigável e de muita confiança, mas a troca de críticas de lado a lado e as dores de cabeça sobre o material eram frequentes, além das constantes reclamações da torcida. Isso fez com que a extensão do vínculo melasse. Fora isso, a Penalty perdeu o prazo de preferência para cobrir a oferta da Umbro.

Adílson não aguenta no cargo e pede demissão

Após a goleada sofrida pelo Cruzmaltino em pleno estádio de São Januário, por 5 a 0, para o Avaí, o técnico Adílson Batista não aguentou a pressão no comando da equipe e pediu demissão do cargo.

O treinador, que ficou nove meses no cargo, chegou ao clube na reta final do Brasileirão do ano passado, fracassou na tentativa de manter o time na elite, assim como não conseguiu levar o elenco à liderança da Série B.

O técnico já havia balançado no cargo anteriormente neste ano, após várias rodadas apenas conseguindo empates, mas acabou continuando, mesmo com duras críticas da torcida, que chegou a xingá-lo algumas vezes.

Joel Santana volta ao Vasco em sua quinta passagem

O famoso "papai Joel", como é conhecido, fechou com o Vasco depois da demissão de Adílson para tentar esfriar as coisas em São Januário, salvar o clube e talvez até conseguir o título da Série B.

Infelizmente, Joel apenas conseguiu salvar o Vasco de uma possível repetição deste ano, fazendo o clube permanecer na Série B, o que seria um pesadelo para todos. O treinador só obteve o acesso do clube à Série A de 2015, na terceira colocação do campeonato.

Eurico Miranda é eleito novo presidente

Depois de seis anos longe do poder, Eurico foi eleito, com 2733 votos, para o cargo de presidente do Vasco da Gama no triênio 2015/2016/2017 - Júlio Brant ficou em segundo e Roberto Monteiro em terceiro.

O mandatário assumiu o clube no início de dezembro afirmando que estaria em uma fase bem mais tranquila do que a de anos atrás, mas já protagonizou algumas polêmicas extra-campo, como a briga entre ele e o presidente do Fluminense, Peter Siemsen, pela parte da arquibancada do lado direito das cabines de televisão do Maracanã.

Empate com o Icasa confirma acesso à Série A

Pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco e Icasa duelaram no Maracanã. O time da Cruz-de-Malta precisava apenas de um empate para confirmar seu acesso à Série A de 2015. E assim fez, os times empataram em 1 a 1, placar amargo para a torcida, que lotou o estádio e esperava pelo menos a vitória na penúltima rodada.

Mesmo com um péssimo aproveitamento no ano e decepção no campeonato, torcida, jogadores e toda comissão técnica comemoraram o time de volta à elite do futebol brasileiro no próximo ano.

Na última rodada, já com o acesso, o Vasco perdeu para o Avaí mais uma vez - no jogo anterior, o placar foi de 5 a 0 para os sulistas -, desta vez pelo placar de 1 a 0, dando o acesso também à equipe de Santa Catarina.

Melhor jogo: Fluminense 0 x 1 Vasco, semifinal do Campeonato Carioca

Na semifinal do Carioca, o Cruzmaltino confirmou o que há tempos se vê: o Fluminense tem um histórico de freguês do Gigante da Colina. Com maior posse de bola durante todo o jogo e com maior atitude, o Vasco conseguiu um gol com Edmílson e conseguiu administrar bem o restante da partida. Foi um dos poucos jogos que deu alegria ao torcedor vascaíno este ano e o fez cantar de alegria. Era o Bacalhau na final do Cariocão.

Pior jogo: Vasco 0 x 5 Avaí, 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O jogo teve vários quesitos para se tornar a pior partida do Vasco no ano, não só por ter sido a partida com mais gols sofridos ou mais vergonhosa. Para piorar, o jogo foi em São Januário, casa vascaína, tirou a possibilidade de liderança e ainda tirou o time do G-4 na época da partida. Com atuação apática, ainda teve um pênalti perdido por Douglas e expulsão do zagueiro Luan. Os gols do adversário foram marcados por Diego Felipe (2), Diego Jardel, Anderson Lopes e Roberto.

Os melhores de 2014

Guiñazu: Foi, talvez, a melhor ou segunda melhor contratação do ano feita pelo clube. Chegou com fama de agressivo, do qual recebia muitos cartões e acabava ficando de fora de muitos jogos, mas, na teoria, foi quem mais ajudou e que salvou o Vasco em 2014, sempre com muita garra e vontade de estar em campo.

Martín Silva: Veio para suprir uma grande carência da equipe de 2013, a defesa, que no ano passado testou vários goleiros, mas nenhum conseguiu se firmar como titular do Gigante. Logo nos primeiros jogos conquistou a torcida e teve seu lugar carimbado no elenco número 1.

Douglas: Não foi tão regular quantos os outros dois citados, esteve apagado em alguns jogos, mas teve sua importância no ano, decidindo algumas vezes, fazendo bem o papel de maestro da equipe e também sendo o artilheiro do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro.

Os piores de 2014

Marlon: Começou o ano bem, chegando a marcar dois gols em uma só partida pelo Vasco, dando esperanças à torcida. Mas nos jogos consecutivos, esteve muito irregular, fazendo até partidas péssimas, perdendo gols inimagináveis e deixando espaço na lateral esquerda. No final, perdeu a titularidade para o jovem Lorran e o ambidestro Diego Renan.

André Rocha: Chegou junto com Marlon e acabou falhando como o lateral-esquerdo. Também começou com atuações razoáveis, mas foi se mostrando inseguro e deixando a lateral direita desprotegida nos ataques adversários, como também sem poder ofensivo. Perdeu a posição para Carlos César e Diego Renan, que alternavam o lugar na lateral.

Fabrício: Até foi lúcido e demonstrou a boa forma de temporadas anteriores em algumas poucas partidas, o que foi bem aquém do esperado, não conseguindo corresponder com boas atuações com a camisa Cruzmaltina, fazendo a torcida pegar bastante no seu pé, com razão. A única coisa que realmente teve utilidade no ano foram seus dois gols marcados.



Análise final

O Vasco começou o ano da pior maneira: foi rebaixado em 2013 - cujo ano foi devastador -, tendo que jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2014, sendo um dos piores anos com relação à campanha Cruzmaltina. Perdeu o título do Campeonato Carioca para o maior rival, foi eliminado nas oitavas da Copa do Brasil e só não teve um ano pior - depois de todos pensarem que seria campeão da segunda divisão - porque conseguiu o acesso com muito sufoco. Os piores problemas de 2014 foram a má gestão do presidente Roberto Dinamite, omisso em muitos casos, e péssima contratação dos jogadores, aliada à apatia dos mesmos, principalmente nos últimos jogos da temporada.

Expectativa para 2015

Eurico Miranda chegou ao clube da Colina, mas com pose de quem não é mais o polêmico de antigamente. Mesmo assim, já esteve na mídia disputando o lado do Maracanã com o presidente do Fluminense. Esperamos que ao menos o respeito pelo Vasco, time de grande tradição, volte. Há anos não sabemos o que é ser respeitado, depois de tantos problemas com o apito. Fora isso, torcemos para que, mesmo com a folha salarial reduzida para "apenas" 1,6 milhões, que cheguem jogadores com vontade de vestir o manto sagrado de São Januário, que a base seja bem aproveitada e não usada apenas como moeda e que venham títulos pela frente.