Atlético e Ypiranga ficam no empate e perdem chance de entrar no G-2 do Pernambucano

Na tarde deste domingo (18), foi realizada a 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2015. Sonhando com a entrada no G-2, Atlético e Ypiranga se enfrentaram. O movimentado jogo, no entanto, ficou empatado por 1 a 1 e as equipes não alcançaram o objetivo.

O Tatu-Bola dominou durante grande parte do jogo, abrindo o placar ainda no primeiro tempo, mas foi castigado pelas diversas oportunidades desperdiçadas no segundo com um empate da Máquina de Costura. Tarcísio abriu o placar, enquanto Danilo Itaporanga deixou tudo igual.

Mandante, o Atlético dominou completamente o Ypiranga na primeira etapa. Antes mesmo dos primeiros 15 minutos, o time havia desperdiçado um pênalti com o zagueiro Vandinho, que cobrado para fora e balançado as redes com o habilidoso meia Tarcísio, que foi uma verdadeira dor de cabeça para a defesa da Máquina de Costura. No restante dos 45 minutos iniciais, o goleiro Adson foi o grande responsável por não ter acontecido um placar ainda mais elástico.

Já nos primeiros minutos da etapa final foi possível ver que o duelo seguiria bastante movimentado. Os donos da casa não mudaram sua atitude e continuaram encontrando facilidade para invadir a área dos visitantes, mas a falta de pontaria e o camisa 1 adversário não estavam permitindo a saída do segundo gol.

Quando parecia que o time de Santa Cruz do Capibaribe sairia derrotado, o artilheiro resolveu aparecer e deixar tudo igual. O atacante Ytalo bateu para o gol, a bola ficou em cima da linha e o lateral Danilo Itaporanga aproveitou a bobeira da defesa e deixou tudo igual, para frustração dos atleticanos.

Outras três partidas concluíram a última rodada do Pernambucano 2015 disputada em 2014. A maior surpresa ficou por conta da vitória do Vera Cruz contra o líder Central, em Vitória de Santo Antão. Com dois jogadores a menos, a Patativa não estava inspirada e acabou conhecendo sua primeira derrota. Rafinha foi o responsável pelo tirar a invencibilidade do alvinegro caruaruense, com um gol aos 10 minutos da etapa final, após perder um pênalti ainda na inicial.

A partida mais emocionante da tarde aconteceu no estádio Joaquim de Britto. Dentro de casa, o Pesqueira chegou a abrir 2 a 0 diante do Serra Talhada, com gols de Felipe Araripina, aos 32 do primeiro tempo e Daniel, logo aos dois minutos da etapa final. Com a vitória bem encaminhada, o time foi surpreendido, pois o Lampião chegou ao empate aos 46. Alisson, em uma belíssima bicicleta, foi o autor do gol. Antes, porém, Paulinho Mossoró havia diminuído em cobrança de pênalti.

Outro jogo que também foi definido nos minutos finais foi Porto e América. Entretanto, diferentemente dos demais, esta peleja ficou no 1 a 1 e foi a mais fraca da rodada. O Gavião abriu o placar com Marlon aos 20 minutos da etapa final, enquanto Deisinho deixou tudo igual aos 46.

Com os resultados desta tarde, o G-2 do estadual manteve-se com o Central na liderança e o Serra Talhada logo atrás, com 13 e nove pontos, respectivamente. Na cola do Lampião, estão Ypiranga e Vera Cruz, ambos com oito, enquanto o Atlético chegou somente aos sete, na quinta posição. Pesqueira, Porto e América, até o momento, dividem a lanterna com seis pontos, mas o Periquito isolado na traseira da classificação.

7ª rodada do Campeonato Pernambucano

Domingo (04) – 15h (horário local)

América x Vera Cruz – Aflitos (Recife)

16h

Central x Pesqueira – Lacerdão (Caruaru)

Ypiranga x Porto – Otávio Limeira (Santa Cruz do Capibaribe)

Serra Talhada x Atlético – Nildo Pereira (Serra Talhada)