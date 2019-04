Pela Copa São Paulo de Futebol Jr, Sport sofre, mas vence Paulista

Pernambucanos e paulistas estrearam na tarde deste domingo (4) no Estádio Municipal José Pereira, na cidade de Sumaré. Na partida de fechamento da primeira rodada do grupo K da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Sport levou a melhor diante da equipe do Paulista de Jundiaí, vencendo por 2 a 1. Ítalo e Cinho marcaram para o Leão da Ilha, enquanto que Guti fez o gol da equipe do Galo.

Pressão do Paulista, mas Sport sai na frente

O jogo começou com o Paulista impondo uma forte pressão no time pernambucano, tendo três boas chances de abrir o marcador, mas o goleiro Marcelo evitou o gol do Galo da Japi. Mas foi o time pernambucano que abriu o marcador, com o atacante Ítalo numa jogada iniciada pela ponta direita, aos cinco minutos de partida.

Mesmo vencendo o jogo, o Sport seguia mais cauteloso e vendo o Paulista ganhando campo e criando chances de perigo, especialmente pelo setor esquerdo. Pelo lado dos pernambucanos, o goleiro Marcelo teve muito trabalho para impedir a virada do time de Jundiaí.

O Paulista teve uma chance claríssima, com o meia-atacante Felipe. Após um ótimo lançamento, ele fez uma bela jogada, passou pelo goleiro, mas finalizou mal, tirando tinta da trave de Marcelo. Não demorou muito para o arqueiro do Leão aparecer novamente. Cruzamento pela esquerda por Pará, Mateus cabeceou forte, mas Marcelo evitou o gol, mandando a bola para escanteio.

No final da primeira etapa, os paulistas tiveram a chance de empatar na base na bola parada, mas Pará mandou por cima do gol, sem muito perigo.

Galo consegue empate, mas Leão decide na bola parada

No segundo tempo o Paulista manteve a pressão em cima da equipe pernambucana, procurando o gol do empate a qualquer custo. O Sport por sua vez, sentia aos poucos o cansaço físico, mas continuou segurando as investidas do Galo, com o goleiro Marcelo trabalhando muito.

E de tanto pressionar, o Galo da Japi chegou ao empata aos 20 minutos. Após rebote do goleiro rubro negro, a bola sobrou para Guti, que não desperdiçou. E não demorou muito para o Paulista chegar com perigo. Ronaldo recebeu cruzamento e por muito pouco não fez o gol da virada.

Mesmo com o grande desgaste físico, o Leão conseguiu o desempate aos 36 minutos com o lateral Cinho, marcando um belo gol em cobrança de falta. No lance seguinte, mais uma vez o goleiro Marcelo salvando o Leão. Bom cruzamento de Pará e Ronaldo desviou no meio do caminho, e o arqueiro pegou à queima roupa.

Nos minutos finais o Sport tentou esboçar uma pequena pressão e o goleiro Iago salvou o que seria o terceiro gol do time pernambucano, após defender a cabeçada de Índio.

O desgaste físico no clube pernambucano quase deixou a equipe com um jogador a menos. Mesmo esgotado, Garrido continuou até o apito final.

Sumaré sai na frente, mas termina empatando com o Cacerense-MT

Mais cedo, às 14h (de Brasília), o time do Sumaré Atlético Clube enfrentou o time do Cacerense do Mato Grosso, numa partida de bastante correria e pouca técnica. O time da casa abriu o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo com Matheus Gomes, em cobrança de pênalti, mas aos 37 minutos, o time do Pantanal empatou com o meia Farofinha.

A próxima rodada está marcada para a próxima quarta-feira (7), com o Sumaré enfrentando o Paulista, enquanto o Cacerense mede forças com o Sport, líder do grupo.