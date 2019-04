Atlético-MG goleia Sete de Setembro-AL na estreia da Copinha

Pelo Grupo T da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sede em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista, o Atlético-MG venceu o Sete de Setembro, de Alagoas por 5 a 2, em partida disputada no Estádio Baetão. Os gols do Galo foram marcados por Yago - duas vezes - Leonan, Natan e Luís Guilherme. Pelo time alagoando, anotaram Rafael e Victor Saci.

A segunda rodada do grupo será disputada na quarta-feira (07). O São Bernardo encara o Sete de Setembro ás 17h, e o Atlético-MG enfrenta o Unaí-DF, às 19h.

Sete de Setembro surpreende na primeira etapa

No primeiro tempo, o Atlético começou criando boas oportunidades, mas esbarrava nos erros de finalização e na falta de precisão no último passe. O Sete de Setembro se acertou na partida somente após o gol do Galo, marcado por Yago, aos 23 minutos, pegando rebote do cabeceio de João Figueiredo, que parou na trave.

Após se acertar na partida e aproveitar os espaços dado pelo Atlético-MG, o Sete de Setembro empatou. Rafael fez bela jogada na grande área, passando a bola entre as pernas do zagueiro Nathan e bateu cruzado para as redes. No fim do primeiro tempo, o lateral Victor Saci recebeu livre, passou pelo goleiro Rodolpho e virou o jogo para os alagoanos.

Galo vira e goleia no segundo tempo

O Atlético-MG voltou com a mesma intensiade do primeiro tempo e buscando o gol a todo instante. Por sua vez, o Sete de Setembro adotou a estratégia do contra-ataque, mas o Galo conseguiu executar melhor sua proposta. Aos 12 minutos, Yago chegou a perder um pênalti, porém, no minuto seguinte, o mesmo Yago empatou, de cabeça.

A virada do Galinho veio aos 19 minutos, com Leonan, que cobrou falta com muito efeito e tirou o goleiro adversário do lance. O Sete de Setembro passou a forçar mais o jogo, mas não tinha a mesma força da etapa anterior. Aos 39, o zagueiro Nathan aproveitou o cruzamento de Tabata e fez o quarto. Luís Guilherme fechou o jogo após novo lance construído por Tabata, aos 43.

Na preliminar, São Bernardo vence Unaí-DF

O São Bernardo, dono da casa, bateu o Unaí-DF, de virada, por 4 a 1. A equipe do Unaí – que é mineira, mas filiada à federação candanga – abriu o placar aos cinco minutos, com Paulinho, com um lindo gol de bicicleta. Contudo, os paulistas conquistaram a vitória com gols de Paulo Marcelo (2), Gabriel e Jonathan.