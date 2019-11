Náutico se reapresenta e dirigente garante reforços: "Pretendemos trazer mais quatro ou cinco"

Após um 2014 de término conturbado, o Náutico espera respirar novos ares em 2015. Na manhã do último sábado (3), os atletas se reapresentaram, em conjunto com a nova comissão técnica, mesmo com algumas ausências. Apesar disso, os trabalhos já foram iniciados no CT Wilson Campos, com o clube sendo representado por Paulo Henrique Guerra, diretor de futebol.

O dirigente esclareceu que não houve nenhuma possibilidade de greve devido aos salários atrasados, mas sim uma prestação de contas do Timbu para com os seus funcionários. De acordo com Paulo Henrique, o acordo havia sido firmado antes mesmo das férias.

"A reunião foi tranquila, foi só para ajustar algumas coisas que tínhamos acordado antes das férias e ajustamos com os funcionários e a comissão técnica, então está tudo resolvido", afirmou.

Guerra também falou dos reforços que chegam ao alvirrubro para a atual temporada. Ao contrário do último ano, onde aproximadamente 50 jogadores foram contratados, o elenco do time da Rosa e Silva será reduzido e, em janeiro, deverá ter em torno de 27 e 28 peças, somadas às que já haviam sido anunciadas anteriormente.

"A gente pretende iniciar o primeiro mês com algo em torno de 27 a 28 jogadores, estão chegando mais quatro que anunciamos e durante a semana pretendemos trazer mais quatro ou cinco. Nós avançamos muito em algumas situações, analisamos propostas e o decorrer da semana pode ser muito produtivo pra gente, as posições que buscamos são aquelas que já tínhamos, um zagueiro, um volante, um meia e dois atacantes", garantiu o diretor.

Um dos novos reforços que não tinha a oficialização é o meia Anderson Preto, que estava no Democrata-MG e chega para somar aos das características traçadas pela diretoria para o ano corrente. De acordo com PH Guerra, a equipe será formada por jovens e/ou de baixo custo para iniciar as atividades, visando as quatro competições a serem disputadas.

"Entendemos que, com um elenco de folha de R$ 350 mil, conseguimos fazer um grupo competitivo. Estamos trazendo jogadores jovens, alguns já conhecidos no cenário nacional e é com jogadores assim que pretendemos iniciar os trabalhos de 2015, sempre com esse orçamento que traçamos como meta", finalizou o dirigente.

Confira o atual plantel da agremiação pernambucana

Goleiros: Júlio César, Jefferson Silva e Bruno

Laterais: Joazi e David (D); Gastón Filgueira e Lucas Piauí (E)

Zagueiros: Danilo Quipapá, Diego e Flávio

Volantes: João Ananias, Gustavo Henrique, Adniel e Hélder

Meias: Kelvis, Pedro Carmona e Jefferson Renan

Atacantes: Renato, Josimar, Igor Neves, Guilherme, Messinho e Saulo