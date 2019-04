Em duelo emocionante, Catanduvense e Ponte Preta ficam no empate pela Copa São Paulo

O Grupo C da Copa São Paulo Futebol Júnior 2015 foi aberto na tarde deste domingo (04). O duelo paulista entre o Grêmio Catanduvense e a Ponte Preta, realizado no estádio Silvio Salles, em Catanduva, poderia ter acontecido de forma tranquila, entretanto, foi emocionante até o último minuto e com confusão após o apito final. Favorita, a Macaca chegou a abrir dois gols de vantagem, mas cedeu o empate no fim e o confronto encerrou em 3 a 3.

Antes de a bola rolar, todos apontavam a Macaca como grande favorita, mesmo atuando no campo adversário. O primeiro tempo de partida, o time de campinas se mostrou disposto a confirmar este favoritismo. Aproveitando a desorganização tática do Catanduvense, o time pressionou bastante e conseguiu abrir o placar ainda aos 19 minutos, com Matheus, que bateu travado e contou com o desvio na defesa para encobrir o goleiro Daniel.

Com um 1 a 0, os jogadores da Ponte Preta resolveram baixar o ritmo, pois o Catanduvense não demonstrava qualquer forma de reação e o calor estava muito forte. Entretanto, esta relaxada quase custou caro a Macaca, que foi surpreendida quando Robson arriscou de fora da área e o goleiro Ivan teve que fazer uma grande defesa. Mesmo com este susto, o time de Campinas não acordou e deixou a Bruxa gostar do jogo.

O Catanduvense era só pressão, desta maneira, o resultado já estava de certa forma ficando injusto. Quando a Ponte parecia que levaria a vantagem para o intervalo, Robson acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Ivan e deixou tudo igual.

A desatenção durante grande parte do primeiro tempo não deixou o técnico pontepretano satisfeito e a cobrança nos vestiários foi suficiente para a equipe retornar com outra postura na etapa final. Sem dar chances aos donos da casa, os alvinegros foram fulminantes e com apenas quatro minutos fizeram 3 a 1.

O destaque nos dois gols da Ponte Preta foi Matheus. Primeiramente, ele conseguiu passar pelo goleiro Daniel para deixar a Macaca na frente, depois fez boa jogada individual e tocou para Gabriel balançar as redes. No entanto, o mesmo problema da etapa inicial voltou a assombrar a Ponte. O rendimento caiu e com ele chegou o segundo gol da Bruxa, com Everton.

O segundo tento foi suficiente para acordar o Catanduvense. Wallace precisou de duas chances para igualar o marcador. Na primeira, o goleiro Ivan conseguiu fazer uma grande defesa em um bom chute, mas no último minuto não evitou o gol do centroavante da Bruxa, que fez a festa da torcida. Com o apito final, o gramado se transformou em um campo de batalhar, pois os jogadores começaram uma confusão, que logo foi controlada, trocando socos e pontapés.

Os dois times, agora, vão retornar ao gramado na próxima quarta-feira (07). Quem entrará primeiro em campo é o Grêmio Catanduvense, que enfrentará, às 14h (horário de Brasília), o Náutico, enquanto a Ponte Preta jogará, às 16h00 (horário de Brasília), contra o Goiânia.