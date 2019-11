Sport anuncia dois jogadores do Corinthians e confirma renovação com Danilo e Henrique Mattos

Depois de muito espera da torcida rubro-negra, enfim foram anunciadas as primeiras contratações do Sport para a atual temporada. Trata-se de dois jogadores oriundos do Corinthians: o goleiro Danilo Fernandes e o volante Guilherme Andrade, que já irão se apresentar na próxima terça-feira (6) em conjunto com o restante do elenco, às 15h, no CT José de Andrade Médicis.

O arqueiro chega ao Leão para sua primeira experiência fora do alvinegro paulista, clube onde foi revelado e atuava na equipe principal desde 2009, mas não tinha espaço para atuar como titular. A falta de oportunidades ficou evidente após a chegada de Cássio, peça importante nos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes, conquistados pelo time corintiano em 2012. O atleta de 26 anos atuou em 23 partidas, sendo 21 como titular e agora chega ao escrete pernambucano após encerrar o vínculo e assinar por dois anos.

O cabeça de área, no entanto, foi formado na Ponte Preta e também integra o plantel profissional desde 2009. Polivalente, faz a função na lateral-direita e teve destaque no Paulistão de 2012, atuando pela Macaca, sendo contratado pelo Timão em maio do mesmo ano. Agora, no entanto, despertou o interesse do selecionado da Praça da Bandeira e acertou um empréstimo até o final de 2015.

Nei Pandolfo, executivo de futebol, foi o principal condutor das negociações e comentou sobre os novos reforços, destacando a função que cada um terá dentro de campo. De acordo com Nei, o camisa 1 será tratado como uma "sombra" para o experiente e titular Magrão.

"O Danilo chega para brigar pela posição. É um goleiro de talento e que também já vislumbra um futuro no clube nos próximos anos. Já o Guilherme se encaixa perfeitamente no perfil que procuramos. É um médio/volante que tem facilidade para jogar e também pode atuar em diversas partes do campo", disse o dirigente.

Enquanto alguns chegam à capital pernambucana, outros permanecem. É o caso do lateral-esquerdo Danilo e do zagueiro Henrique Mattos, que tiveram seus contratos renovados. O ala teve seu empréstimo renovado junto ao América-MG até o final do ano vigente, além da compra de 10% de seus direitos federativos, enquanto o defensor renovou por mais duas temporadas e teve 20% do passe comprado pelo clube.

Apesar de não ser unanimidade na torcida, Danilo tem o aval do treinador Eduardo Baptista, que confia na sua versatilidade e capacidade nas quatro linhas. O jogador participou dos títulos do estadual e da Copa do Nordeste, enquanto o camisa 33 pouco atuou, mas passou confiança enquanto vestiu as cores leoninas. Ambos se reapresentarão com o restante do grupo na próxima terça-feira (6).