Alexandre Mattos é apresentado e comemora chance na diretoria de futebol do Palmeiras

Depois de alguns dias de expectativa, finalmente o Palmeiras apresentou de forma oficial Alexandre Mattos como novo diretor de futebol do clube. Campeão brasileiro por duas vezes consecutivas com o Cruzeiro, o novo homem forte do futebol firmou contrato por duas temporadas com o Verdão.

Em sua primeira entrevista coletiva, acontecida nesta quarta-feira (7) na Academia de Futebol, após ser apresentado pelo presidente Paulo Nobre, Mattos revelou ser uma grande honra trabalhar no Alviverde e que este é um momento muito marcante em sua vida.

"Vamos conviver bastante aqui diariamente, queria falar que estou muito honrado de poder ter essa chance, com a imprensa também, sei que teremos o trabalho natural e podem contar comigo, com a nossa assessoria. Na vida tem momentos marcantes, que são inesquecíveis, e hoje já começo a viver um. Um orgulho, felicidade, uma alegria de poder estar aqui hoje, sendo recebido por todos os funcionários do Palmeiras, apresentado pelo Paulo, imaginando uma caminhada árdua, mas com certeza que vamos sorrir bastante" comentou.

O diretor foi muito questionado sobre questões direcionadas ao montante em que o time de Palestra Itália terá para investir em contratações, assim como a viabilidade do contrato de produtividade. Para ele, jogadores que só pensam no dinheiro já não servem para o projeto que pretende realizar.

"A partir do momento que você busca um profissional e ele pensa exclusivamente no dinheiro, ele não faz parte do que imagino pra gestão. Se ele está claro que vai para um clube porque vai ter uma finança maior, ele não interessa. O ser humano tem necessidades que precisamos preencher, não só dinheiro. Toda mudança causa medo e receio, mas o Palmeiras mostrou que está tentando ser diferenciado. E não teve nenhuma restrição sobre isso. Alguns atletas até gostaram (sobre o contrato de produtividade)", afirmou.

Em relação às negociações, o superintendente disse não haver nada com jogadores do Cruzeiro e que bons jogadores como Réver, Conca, Fred são sempre interessantes de se contar no elenco.

"Não existe nenhuma negociação com eles (jogadores que estão no Cruzeiro). O Palmeiras vai sempre buscar os melhores, onde quer que seja. Não tem referência por ter trabalhado comigo ou com outro. A contratação será direcionada se for uma necessidade e ele conseguir preencher isso. Rever é o mesmo caminho. Bons jogadores, como Fred, Conca... o Palmeiras está atrás de bons jogadores. Existem posições que precisamos preencher. Se acharmos um jogador com esse perfil e termos um cenário favorável, os atletas virão", ressaltou.

Após elogiar Valdivia e dizer que o Mago é uma referência e exemplo, o dirigente revelou as situações do zagueiro Lúcio e do volante Wesley que não se reapresentaram com o elenco e seguirão suas respectivas carreiras em outros clubes.

"Sobre Wesley, é público que ele vai seguir um novo caminho, nós entendemos isso. Ele tem contrato com o Palmeiras. Ele é um ativo do clube que temos de ter responsabilidade, não por atritos nos desfazermos. Estamos abertos a escutar, podem procurar o Palmeiras", confirmou.

Já em relação ao defensor pentacampeão mundial em 2002, Mattos deu a entender que foi uma escolha do jogador deixar o Palmeiras e que isso será respeitado.

"O Lúcio entende que tem de seguir um novo projeto, nova situação, peço que o atleta fale sobre isso. Temos de falar tudo o que ele representou aos clubes e à Seleção, respeitamos muito o que ele já produziu. Tem o respeito de todos. No Cruzeiro tentei contrata-lo em 2013, por tudo isso, Ele está em negociação, entendemos, respeitamos e vamos continuar assim. Será respeitado", garantiu.

Com o início dos trabalhos em preparação para a temporada, o Alviverde seguirá na Academia até o dia 16 de janeiro, quando no dia 17 deve fazer um amistoso ou jogo-treino. Depois, a equipe segue para o Spa Sport Resort, em Itu-SP, tem mais um compromisso amistoso no dia 24 e, de 25 em diante, volta para São Paulo.