Lateral-esquerdo Mena é apresentado no Cruzeiro e exalta torcida celeste

O Cruzeiro oficializou a contratação do lateral-esquerdo Eugênio Mena, na última terça-feira (27), quando o jogador chegou a Toca da Raposa II e realizou exames, porém foi apresentado apenas nesta quinta-feira (29), após o advogado do atleta rever o contrato com o clube, antes da assinatura oficial. Em sua apresentação, o chileno revelou o interesse de duas equipes em seu futebol, Boca Juniors, da Argentina e Dinamo Kiev, da Ucrânia, mas explicou o motivo de ter escolhido a Raposa.

“Tinha o interesse do Boca Juniors e de uma equipe da Europa, mas eu sempre quis vir para o Cruzeiro, sempre gostei do time e da torcida. Quando tive a oportunidade de vir para cá, não hesitei em nenhum momento”, declarou Mena.

O lateral-esquerdo, que já esteve na Toca da Raposa II com a Seleção Chilena na Copa do Mundo no Brasil, não escondeu a felicidade ao retornar para o Centro de Treinamentos da Raposa, e reconhece que terá muito trabalho pela frente com a série de competições oficiais que o Cruzeiro irá disputar na atual temporada.

“Estou contente e feliz por poder voltar à Toca da Raposa. Só que agora terei que treinar muito para estar preparado para os desafios que virão. Já conheço o estilo do Campeonato Brasileiro, é sempre muito difícil, tem muitos jogos seguidos. Vamos trabalhar bastante. Espero que, assim como eu, todos os atletas que chegaram tenham uma boa adaptação”, ressaltou o chileno.

Eugênio Mena chega ao Cruzeiro para substituir Egídio, negociado com o Dnipro, da Ucrânia. As negociações com o jogador chileno, começaram assim que o melhor lateral-esquerdo da última temporada, deu adeus ao time, rumo ao Leste Europeu, porém na época, Mena ainda pertencia ao Santos e o presidente Gilvan de Pinho Tavares, esperava contar com o atleta, por meio de empréstimo, mas uma ação na Justiça do Trabalho movida pelo jogador pedindo a recisão do contrato com o alvinegro praiano, possibilitou ao mandatário celeste, contar com o jogador em definitivo.

O lateral-esquerdo chileno é a quarto jogador do Cruzeiro para o setor, que conta também com Gilson, Breno Lopes, e o também recém-contratado, Pará.

Mena tem 26 anos e é natural de Viña del Mar, no Chile. Antes de defender o Santos, atuou pelo Santiago Wanderers, entre 2008 e 2010, e Universidad do Chile, entre 2010 e 2013, onde conquistou o Torneio Apertura de 2011 e 2012, o Clausura, em 2011, e a Copa Sul-Americana também em 2011. O jogador participou de duas edições da Copa Libertadores. Mena também esteve na campanha do Chile na Copa do Mundo do Brasil, no ano passado. O lateral-esquerdo assinou vínculo com o Cruzeiro até 2017.