Náutico e Vitória fazem jogo de abertura da Supercopa do Maranhão

Está prevista para esse mês de janeiro a disputa da Supercopa do Maranhão. Contando com a presença de quatro times, a competição terá apenas duas datas e servirá de preparação para os respectivos estaduais. O estado-sede será representado pelos dois maiores, Sampaio Corrêa e Moto Club; o Náutico leva o nome de Pernambuco e o Vitória será o integrante da Bahia.

Com apenas duas datas e com os jogos sendo realizados no Castelão, em São Luís, o torneio terá início no dia 22. Timbu e Leão da Barra irão se enfrentar na partida de abertura, marcada para às 18h30, com o vencedor encarando o ganhador do clássico local, que começa às 21h, ambos no horário do Maranhão.

A final será disputada no dia 25, às 18h30 e o campeão garante premiação de R$ 100 mil, enquanto o vice leva R$ 80 mil. Às 16h, ocorre a disputa do 3º lugar entre os dois perdedores nas semifinais e ambos embolsarão R$ 60 mil.

Em caso de empate durante os 90 minutos, em qualquer um dos confrontos, o vitorioso sairá após disputa de pênaltis. Outra modificação em relação à regra oficial é em relação às substituições. Ao invés das três convencionais, serão permitidas cinco, sendo quatro destinadas aos jogadores de linha e uma ao goleiro.

Esse será o primeiro certame do elenco profissional alvirrubro de 2015. Depois, o clube irá em busca do Campeonato Pernambucano, que não conquista desde 2004, e da Copa do Nordeste, lutando pelo título inédito. Há a expectativa de transmissão dos duelos da Supercopa no canal de TV fechada Esporte Interativo.