Guaicurus não sai do empate com o Rio Branco e está eliminado da Copa SP

Depois de dificultar a vida do Corinthians e de surpreender o Grêmio Barueri, o Guaicurus não saiu do empate com o Rio Branco e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando na Arena Barueri, o clube do Mato Grosso do Sul ficou no 1 a 1 e não tem mais nenhuma chance de avançar para a segunda fase do torneio. O Rio Branco já entrou em campo eliminado e conseguiu seu primeiro ponto na competição.

Precisando de uma goleada para ter ao menos uma esperança de terminar em primeiro lugar na chave ou ainda de conseguir uma das vagas como um dos seis melhores segundo colocados, o Guaicurus teve um início promissor. Logo aos 13 minutos, Matheus abriu o placar. O clube do centro-oeste seguiu bem no jogo, muito superior aos acrianos, mas cedeu o empate aos 23 minutos, com gol de Careca. O empate abalou o Guaicurus, que não conseguiu mais apresentar um bom futebol na partida.

Sem muitas ambições, o Rio Branco não atacou muito e tentou se aproveitar da desolação do adversário que, assumindo a eliminação, também não criou muitas oportunidades de marcar o seu segundo gol. O Guaicurus terminou na segunda colocação com quatro pontos e não tem chances de avançar pelo índice técnico. O Rio Branco encerrou sua campanha na lanterna, com apenas um ponto.