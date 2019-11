Central empata com o Vera Cruz e segue líder do Pernambucano em rodada de poucos gols

O Campeonato Pernambucano 2015 teve, neste domingo (11), sua nona rodada realizada. O principal jogo da tarde aconteceu no estádio Lacerdão, em Caruaru. Líderes do certame, Central e Vera Cruz tiveram a oportunidade de medir suas forças. O time caruaruense foi bem melhor na partida, mas não conseguiu reverter as chances que teve em gol e, com isso, o duelo terminou em um frustrante 0 a 0.

Diante do empate desta tarde, a Patativa se manteve na primeira colocação do campeonato, agora somando 17 pontos e a vantagem para o segundo lugar permanece nos quatro pontos. Já o Galo viu os adversários encostarem na briga pela vaga do G-2, uma vez que Porto e Serra Talhada também estão com 13 pontos, mas perdem no saldo de gols.

O primeiro tempo do confronto dos líderes do certame, ao contrário do que se esperava, foi bastante fraco. Nenhum dos dois times conseguiu deixar claro o motivo de estar ocupando as duas primeiras colocações. Com muitos erros, os goleiros praticamente não tiveram trabalho. A criação no meio-campo centralino esbarrou na boa marcação do escrete de Vitória de Santo Antão. Nos raros momentos que a bola chegou ao ataque, a finalização também não foi das melhores e o placar permaneceu inalterado.

A etapa final, porém, foi bastante diferente. Bem melhor em campo, o Central partiu para cima do Vera Cruz e pressionou o adversário durante grande parte do jogo. Entretanto, o ataque alvinegro continuava sem conseguir encontrar o caminho do gol. Um dos motivos para isso era a forte marcação do Galo das Tabocas, que veio com o objetivo apenas de conseguir um empate e se manter em segundo. Apesar de todas tentativas, a Patativa não balançou as redes e placar manteve-se na igualdade.

Empate ruim para América e Porto nos Aflitos

O desesperado América recebeu o Porto, que estava almejando a entrada no G-2 do campeonato. No entanto, os dois ataques acabaram dando uma demonstração de como não marcar gols em uma partida. Desta maneira, o 0 a 0 ficou no placar dos Aflitos e os dois times acabaram saindo frustrados por não terem atingido a meta planejada.

O empate desta tarde foi péssimo para ambos, pois o Gavião continua na 3ª colocação, com 13 pontos, enquanto o Periquito vive uma situação pior ainda. O alviverde da Estrada do Arraial se complicou na busca pelo G-2, pois ocupa a 8ª e última posição, com oito pontos. Apesar disso, a distância é curta para o Vera Cruz, que é o 2º lugar com 13.

Com folga, Ypiranga vence o Atlético e volta a sonhar com G-2

A rodada deste domingo (11) foi escassa de gols, a rede balançou em apenas duas partidas e uma dessas foi no duelo realizado em Santa Cruz do Capibaribe. Depois de ser goleado na última rodada pelo Porto, o Ypiranga conseguiu reencontrar o caminho das vitórias e bateu o Atlético por 2 a 0. Os gols da Máquina de Costura foram marcados por Léo Itatuba e Ila.

Com a vitória, a Máquina de Costura reacendeu a chance de brigar pelo G-2 e enfrentar os grandes da capital pernambucana na segunda fase, pois chegou aos 11 pontos está na 6ª colocação. O Tatu-Bola, no entanto, perdeu uma ótima oportunidade de ocupar a vice-liderança, pois ficou na 5ª posição com a derrota, também com 11.

Serra Talhada faz dever de casa diante do Pesqueira e iguala pontuação do Vera Cruz

No estádio Nildo Pereira, o Serra Talhada recebeu o Pesqueira. Os donos da casa não deram oportunidade da Águia ficar como os três pontos, pois pressionaram bastante e acabaram sendo premiados com a vitória. A partida teve apenas um gol, que ocorreu na metade da etapa final, com Pedro Maycon balançando as redes em bela jogada individual.

O resultado deste domingo (11) fez o Lampião subir na tabela de classificação. A equipe igualou o número de pontos do Vera Cruz, vice-líder, e do terceiro Porto, ambos com 13. Sendo assim, o time sertanejo, que perde nos critérios de desempate, fica em 4º. Já o pesqueirense está em 7º, com nove.

10ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano

Quarta-feira (14)

15h (horário local)

Porto x Central (Caruaru)

20h (horário local)

Atlético x América (Carpina)

Vera Cruz x Pesqueira (Vitória de Santo Antão)

Ypiranga x Serra Talhada (Santa Cruz do Capibaribe)