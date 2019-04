Grêmio e Paraná duelam em busca de vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo

Grêmio e Paraná medem forças na noite desta terça-feira (13), às 21h, no estádio Benedito Teixeira, para continuar na briga pelo título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na fase de grupos, ambos somaram sete pontos e garantiram a primeira colocação, que os levou à segunda fase do torneio. Quem vencer já saberá se irá enfrentar o Goiânia ou o Linense nas oitavas de final, que se enfrentam às 19h.

Grêmio: campanha sólida na primeira fase

Classificado com duas vitórias e um empate, os comandados pelo técnico James Freitas iniciaram a competição superando o Rio Preto, de São Paulo, pelo placar de 4 a 1, mas não passaram de um empate em 0 a 0 com o Confiança, de Sergipe, o que deixou o grupo em aberto para a última rodada, com pequena vantagem para os gaúchos, que possuíam saldo de gols superior ao dos nordestinos. No último embate, o Tricolor superou o América-SP por 3 a 0 e seguiu adiante.

Com sete gols marcados em três partidas, o time de Porto Alegre mostrou no primeiro confronto a força das suas jogadas aéreas. Contra o Rio Preto, o Grêmio abriu e ampliou o escore em lances iniciados após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o lateral-direito Raul se mostrou uma forte arma no apoio, com cruzamento certeiro para o centroavante Luiz Felippe, artilheiro do elenco com dois gols, ampliar.

Após empatar com o Confiança, os gaúchos passaram facilmente pelo América-SP. Atuando no 4-2-3-1, o Tricolor contou mais uma vez com seu homem de frente para marcar e com mais uma participação de Raul no setor ofensivo, em cobrança de falta que passou pelo meio da barreira e não deu chances para o arqueiro adversário.

Lucas Dias, zagueiro do Grêmio: "Já conseguimos o nosso primeiro objetivo que foi passar a primeira fase do campeonato. Agora é o tal de mata a mata, onde quem perder está eliminado. Não conheço o nosso adversário, mas como chegou é porque tem seus méritos. Precisamos jogar com inteligência e principalmente no erros deles. O grupo está bastante focado e unido em busca de uma vitória e consequentemente a passagem para a terceira fase"

O atacante Nicolas Careca, que já foi utilizado pelo técnico Felipão, o zagueiro Denilson e o meia Iago, cada um com um gol fecham a lista de jogadores que marcaram para o Grêmio.

Paraná: classificação em primeiro lugar garantida pelo saldo de gols

O Paraná começou a Copa São Paulo de Futebol Júnior somando apenas um ponto contra o Mirassol após ficar no 1 a 1. No confronto seguinte veio a vitória pelo placar mínimo, contra o Atlético, do Espírito Santo, enquanto o oponente da estreia vencia o Tanabi, do interior paulista, por 2 a 1, chegando aos quatro pontos. Com o resultado, os outros dois permaneciam com um, o que deixava todos com chances de classificação. Representante de maior expressão da chave, o clube goleou o Tanabi por 3 a 0 e alcançou a liderança por conta do saldo de gols. Também com sete pontos somados, o Mirassol ficou entre os seis melhores segundos colocados e passou.

Além disso, o Paraná também contou com a bola parada para conquistar a vaga na segunda fase. Dos cinco gols feitos, dois aconteceram em cobranças de falta e um em cabeceio após cobrança de escanteio, além de um contra e outro com a bola rolando.

O técnico do Paraná Leandro Cuca falou sobre o confronto: ''Tivemos uma primeira fase com jogos muito equilibrados, e não esperamos algo diferente nesta próxima. O Grêmio é uma equipe que tem história, com muitas conquistas e títulos de categorias de base, mas esperamos mostrar em campo o que viemos treinando e assim conseguir um bom resultado"

Com uma equipe que aposta nos contragolpes, os meninos liderados por Leandro Cuca mostraram uma defesa sólida, que sofreu apenas um gol no torneio. O atacante Yan, o meia Gabriel, o lateral-esquerdo Elivélton e o apoiador Diego, todos com um, fizeram os gols dos paranaenses no torneio.